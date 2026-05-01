築200年の「京町家」で叶えるフォトウェディング｜夏限定30％OFFキャンペーン、予約開始

株式会社欅

株式会社欅（本社：京都府京都市左京区、代表取締役：大久保 由美）が運営する京都町家寫眞館は、2026年6月1日（月）から9月30日（水）までの撮影を対象に、人気のスタジオプランが通常価格より30％OFFとなる、夏季限定キャンペーンの予約受付を開始いたしました。

京都の厳しい夏の暑さを避け、冷房完備の快適な京町家スタジオにて、古都の風情とレトロな世界観を楽しめるフォトウェディング体験を、ご提供いたします 。

▼30％OFF 対象プランはこちら

「京町家＆英国アンティークスタジオプラン」

https://kyoto-keyaki.com/photo-plan/machiya/(https://kyoto-keyaki.com/photo-plan/machiya/)

■キャンペーン実施の背景

日差しを避けた快適なスタジオで、夏でも「最高のコンディション」で撮影を

京都のフォトウェディング市場では、夏は暑さで屋外撮影が敬遠される「オフシーズン」となります 。

当館では、冷房完備の快適なスタジオにて強い日差しを避けつつ、最高のコンディションで撮影に臨んでいただける環境をご用意しております 。

「夏に撮影するメリットを、感じていただきたい」という想いから、この度、夏季限定のスペシャルプライスにて、プランをご提供する運びとなりました 。

これにより、季節を問わず、理想のフォトウェディングを叶える機会を創出いたします 。

■ 夏限定「30％OFFキャンペーン」 詳細

■対象プラン

「京町家＆アンティークスタジオプラン」

■対象期間

2026年6月1日（月）～ 2026年9月30日（水）

＜プラン内容＞

■ 撮影スタジオのご紹介

- 全撮影データお渡し- 衣装：新郎新婦様 各1着- 撮影時間： 1時間- 衣装グレードアップ料金：不要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178576/table/5_1_eec43dd5be58362c307c4d22b50c1d54.jpg?v=202605010451 ]

京都町家寫眞館では、「クラシックフォトウェディング」をコンセプトに、和と洋、二つのスタジオをご用意しています 。

【京町家スタジオ ― 築200年の和の空間】

日本庭園や畳・縁側など、和の情緒を感じていただける、京町家スタジオです。

京都の暮らしの美しさをそのまま閉じ込めた空間は、夏の盛りにあっても涼やかで、美しい和装姿をお納めいただけます。

【英国アンティークスタジオ―イギリス邸宅を思わせる洋の空間】

英国ビクトリア時代の家具やシャンデリアが美しい、イギリスの邸宅を想わせるアンティークスタジオです。ドレスはもちろん、和装も映え、和洋折衷の世界観をお楽しみいただけます。

■運営元「株式会社 欅」について

京都町家寫眞館を運営する「株式会社 欅」は、2007年の創業以来、京都を拠点に婚礼美粧・エステ・フォトスタジオ・振袖など、女性の晴れ姿に寄り添う事業を多角的に展開しています。

花嫁様のお仕度を担う当社の美粧師は、「京都女性の憧れ」と称され、格式ある神社からハイクラスホテルまで、年間1,000組の婚礼を手がけるプロフェッショナルです。

千年の歴史ある地で腕を磨き、日本の伝統と美意識を知りぬいた確かな技術で、花嫁様を最高のお姿へと導きます。

■会社情報

■本件に関するお問い合わせ先

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178576/table/5_2_fcac59a8f597006f6aeb0949215afae5.jpg?v=202605010451 ]

＜京都町家寫眞館＞

- 電話番号：050-1882-0180- 問い合わせフォーム：https://kyoto-keyaki.com/contact/(https://kyoto-keyaki.com/contact/)