夢ハウス「木のひらや」のモデルハウスがオープン

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半林業（新潟県聖籠町 代表取締役社長 木下 晃）が運営する「夢ハウスビジネスパートナー」加盟店の杉山正五商店（静岡県御殿場市）が、このたびモデルハウスをオープンしました。

綿半林業が展開する住宅ブランド「夢ハウス」は、赤松や桧、桐など様々な樹種を適材適所に使用し、素材の魅力を最大限に引き出した木の家づくりを特長としています。

「夢ハウスビジネスパートナー」は、「無垢材にこだわる家づくりを全国のお客さまに伝えたい」との想いから発足された、400社を超えるボランタリーチェーン（加盟企業による連携ネットワーク）です。

建材の共同仕入だけではなく、工法や技術・開発・ノウハウも加盟店に共有することで、綿半林業のオリジナル天然無垢材をふんだんに使用した高品質な本格木造住宅を、全国のお客さまに提供しています。

今回オープンした御殿場のモデルハウスは、夢ハウスが展開する人気シリーズ「木のひらや」です。夢ハウスにとって３棟目の建築となり、地元ユーザーからの高い支持をいただいています。

（左）赤松の床、丸柱と大きな吹き抜けが木の空間に伸びやかな広がりをもたらす開放的なLDK。（右）足元に温もりを感じる桐の床が心地よい眠りへと導く寝室空間。

建物は延床約32坪の等身大でありながら、吹き抜けによる開放的な空間や回遊性のある動線計画により、面積以上のゆとりと使いやすさを実現しています。

無垢材の質感や心地よい空気環境、そして無垢材の時間とともに変化していく「経年美化」も体感できる空間として、来場者に住まいの本質的な価値を伝える場となっています。

【モデルハウス情報】

オープン日：2026年2月14日（土）

名称：御殿場 木のひらやモデルハウス

所在地：〒412-0045 静岡県御殿場市川島田319 自社分譲地内

電話番号：0550-83-5185

営業時間：9:00-17:00 ※完全予約制

定休日：日曜日

ホームページ：https://www.yume-h.com/model/detail_218/

【加盟店情報】

社名：有限会社杉山正五商店（読み：すぎやましょうごしょうてん）

所在地：〒412-0045 静岡県御殿場市川島田319

電話番号：0550-83-5185

ホームページ：https://www.sho5.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sho5.house

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC1hDouMyJCMQR0NTyhAj61g

【会社情報】

社名：株式会社綿半林業

所在地：〒957-0122 新潟県北蒲原郡聖籠町大字三賀288

電話番号：0254-27-0021

ホームページ：https://www.yume-h.com/