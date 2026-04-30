福岡県北九州市八幡西区船越二丁目 系統用蓄電池用 接続権取得・譲渡ファンド を公開

ミラリタ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「ミラリタ」を運営するミラリタ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：重田恭宏）は、第11号ファンド「福岡県北九州市八幡西区船越二丁目 系統用蓄電池用 接続権取得・譲渡ファンド（以下「本ファンド」という。）」の情報を公開しました。

本ファンドは、本日4月30日(木)より募集を開始いたしました。

日本屈指の巨大工業地帯を抱える北九州市の中心部であり、エネルギー需給の要衝である「福岡県北九州市八幡西区船越二丁目」の系統用蓄電池関連事業を投資対象とします。投資家の皆さまからの出資金は、蓄電池事業に不可欠な「接続権」「地上権」の取得に充当されます。



新規取得のハードルが高いこれらの事業権利一式を、あらかじめ契約予定の実需家（企業）へ一括譲渡（EXIT）することで得られる売却益を分配する、出口戦略を明確に設定したプロジェクトです。



■スキームについて

出資 → 権利取得・名義変更 → 譲渡（EXIT） → 償還・分配

■ファンド概要

名称：福岡県北九州市八幡西区船越二丁目 系統用蓄電池用 接続権取得・譲渡ファンド

想定利回り（税引前）：年利30%

運用期間：約4ヶ月

出資単位：1口=1万円／10口～

募集方式：先着式

投資対象：福岡県北九州市八幡西区船越二丁目における系統用蓄電池関連事業

募集期間：2026年4月30日(木)20:00～5月21日(木)23:59（予定）

*スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

詳細ページ：https://miralita.jp/product/view/15

■ミラリタ株式会社（Miralita Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長 重田恭宏

設立日：2017年11月1日

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目1-29 赤坂赤菱ビル 5階

公式サイト：https://miralita.co.jp/

問い合わせ先：https://miralita.co.jp/contact

■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「miralita（ミラリタ）」

お金だけじゃない、ワクワクまで一緒に。

みんなで、期待以上、想像以上の未来へ。

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