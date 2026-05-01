【5月19日（火）開催】株式会社Full Bet Management 稲冨 祐介氏と「組織変革」をテーマに共催セミナーを開催

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：水谷 潤、以下 ブイキューブ）は、株式会社Full Bet Management（以下 フルベットマネジメント）と、オンラインセミナー「日本企業はいつまで"戦略オジサン"を介護するか」を2026年5月19日（火）12:00～13:00に共催いたします。

本セミナーは、ブイキューブが展開する戦略的コミュニケーションブランド「Oneイベント」が主催した前回のセミナーが好評を博したことを踏まえ、「One Seminar」としてシリーズ化し、第2弾として開催いたします。「HRteam」や「プロの副業」などで注目を集めるフルベットグループの新会社・フルベットマネジメント代表取締役の稲冨 祐介 氏と、「イベントこそAI時代における最強のコミュニケーション」と提唱するブイキューブの大友 堅太郎が、「組織変革」をテーマに一度限りの本音トークを繰り広げます。

申し込みURL：

https://jp.vcube.com/form-webinar-md05-japan-old-execs-20260519.html

■本セミナー開催の背景と目的

ブイキューブが2025年に発表した戦略的コミュニケーションブランド「Oneイベント」では、"イベントは最強のコミュニケーション"というコンセプトのもと、顧客のコミュニケーション課題の可視化からイベントの当日運営までを一気通貫で支援しています。その思想を体現する取り組みとして立ち上げたのが、毎回異なる業界・領域のキーパーソンをゲストに迎える「One Seminar」シリーズです。

2026年3月に開催した第1弾（株式会社Speeeとの共催）では、BtoBマーケティングと企業イベントの両輪から「組織変革」を論じ、多くの反響をいただきました。第2弾となる本セミナーでは、フルベットグループの新会社としてマネジメント領域に特化したプロフェッショナルファームを立ち上げたフルベットマネジメント代表取締役・稲冨 祐介 氏をゲストにお迎えします。

多くの日本企業では、経営の上層部で交わされる"戦略"が現場に浸透せず、意思決定のスピードや実行力が損なわれるという課題が繰り返し指摘されています。"戦略オジサン"という挑発的なキーワードはメタファーであり、「戦略という言葉に頼りながら組織を動かせていない構造をどう変えるか」という問題意識が込められています。

本セミナーでは、経営者・事業責任者のポジションを担う二人が、自身の実体験をもとに「組織を本当に変える人材とは誰か」「マネジメント層は何を捨て、何に賭けるべきか」を率直に語り合います。

■本セミナーで得られる知識・メリット

・組織変革を前に進める上でのマネジメント層の役割と、乗り越えるべき壁

・30代の経営者・事業責任者が実践している組織づくりの視点とアクション

・企業文化・人材・コミュニケーションを軸に、自社の変革を加速させるヒント

■開催概要

日時：2026年5月19日（火）12:00～13:00

会場：オンライン（参加無料）

対象：

- 自社組織や事業に変革をもたらそうとしている「事業責任者やマネジメント層」- 企業文化こそ重要であると考えている「経営者」- 人材育成や組織開発によって会社を勝たせたい「人事や経営企画担当者」- 登壇者と同じ30代を中心とするコミュニティを自社の外にも求めている方

※競合他社様につきましては、お断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

【トークテーマ】

・どうすれば人や組織は成長できるのか？

・ハラスメントと働く意味

・企業文化の本質とは？

・いま“会社”に求められているものとは？

※プログラム・登壇者は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込み方法：下記専用セミナーページよりお申し込みください。

https://jp.vcube.com/form-webinar-md05-japan-old-execs-20260519.html

■登壇者について

稲冨 祐介 氏

株式会社Full Bet Management

代表取締役

学生時代は体操競技に熱中。全国優勝を数度経験。営業インターンの経験を経て、人材紹介事業を手がける株式会社HRteam（旧リアステージ）に新卒入社。エージェントとして1万名以上の就職相談にのる。入社後、1年間は最下位を経験し、2年目でギネス記録樹立。4年間トップセールスと、エージェント統括を経験し、2025年、最年少で執行役員に就任。2026年1月、株式会社Full Bet Management 代表取締役に就任。

大友 堅太郎

株式会社ブイキューブ

「Oneイベント」ストラテジスト

2014年、株式会社ブイキューブに入社。

2020年、イベント事業の営業マネージャーに着任。コロナ禍の顧客ニーズ変化を捉え、既存のサービスに新たな顧客価値を取り込むことで累計30,000件以上の支援実績を積み上げる。約20名規模のチームをマネジメントしながら、イベント事業のサプライチェーンを構築。顧客のニーズや環境変化に適応するサービスを実現。

2025年には新サービス「Oneイベント」を発表。過去の支援実績をもとに「イベントは最強のコミュニケーション」というキャッチコピーを掲げ、顧客のコミュニケーション課題の可視化からイベントの当日運営までを一気通貫（One）で支援する体制を構築。自身もストラテジストとして顧客の課題解決に伴走する。

川戸 崇央

企画・MC

編集者／株式会社コスモ・ナンバーワン 代表取締役

2010年東京大学法学部を卒業後、リクルート系の出版社・メディアファクトリーに入社。KADOKAWAにて雑誌『ダ・ヴィンチ』編集長。映像化タイトルなどベストセラー書籍の編集も手掛ける。26年にゼロイチのIP創出や企業のマーケティング、ブランディング支援を事業とする株式会社コスモ・ナンバーワンを創業。

One イベントについて、詳細はこちらをご覧ください。

https://jp.vcube.com/eventdx

【株式会社Full Bet Managementとは https://www.fullbet-management.co.jp/】

株式会社Full Bet Managementは、Full Bet Groupの一員として設立された、企業の成長を支援するコンサルティングカンパニーです。人材領域を中心に、採用支援や組織課題の解決に向けたソリューションを提供し、企業の持続的な成長を実現してきました。

「顧客成功の徹底追及」というグループの理念のもと、単なる支援にとどまらず、企業と伴走しながら本質的な課題解決に取り組んでいます。

また、「for You ～人生をかけてビジネスを～」というビジョンを掲げ、関わるすべての人や企業に対して価値を提供し続けることで、社会全体の発展に貢献することを目指しています。

人と企業の可能性を最大化し、挑戦が当たり前にできる社会の実現に向けて、新たな価値創出に取り組み続けています。

【ブイキューブとは https://jp.vcube.com/】

ブイキューブはビジュアルコミュニケーションのリーディングカンパニーとして、1998年の創業以来、あらゆるシーンに対応する、時代にフィットしたコミュニケーションサービスを提供してきました。「Evenな社会の実現」というミッションのもと、「コミュニケーションを科学し、未来を共創する」というビジョンを目指し、少子高齢化社会、長時間労働、教育や医療格差などの社会課題を解決し、すべての人が機会を平等に得られる社会の実現へ貢献してまいります。