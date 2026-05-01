【推し活歴10年以上のプロ集団】Oshicoco認定『推し活エキスパート』を約20名選出。

■多種多様な“プロオタク”が集結、一期生約20名でスタート

株式会社Oshicoco

＜目的＞

多種多様なジャンルの“推し”を持つ、プロの推し活層のリアルな声を継続的に収集し、自社サービス開発および企業様のマーケティング支援に活かすことを目的としています。

＜Oshicoco認定『推し活エキスパート』とは＞

『推し活エキスパート』のメンバーは弊社の持つ、12万人規模の「推し活コミュニティ」の中から選ばれた、アイドル・K-POP・アニメ・ゲーム・2.5次元・スポーツなど、さまざまなジャンルにおいて、熱量高く推し活を行っている約20名で構成されています。

＜こんなメンバーが参加しています＞

K.Oさん（女性）オタク歴15年｜KPOPアイドル推し

H.Sさん（女性）オタク歴20年｜スポーツ推し

M.Nさん（女性）オタク歴16年｜ファンシーキャラ・アニメ推し

K.Oさん（男性）オタク歴12年｜ 国内男性アイドル推し

K.Hさん（女性）オタク歴13年｜VTuber・アニメ推し

（一部抜粋）

＜活動内容＞

上記のような様々な推しを持つメンバーがこの春より「１期生」として約20名所属しており、それぞれが深い知識・経験・消費行動を持つ“プロのオタク”として活動していきます。

今後も継続的に募集を行い、２期生・３期生と拡張していくことで、より多様で解像度の高いインサイトの収集を目指します。

■発足mtgを開催！推し活市場の未来を議論

2026年4月28日（火）には、初顔合わせイベントを実施しました。

当日は自己紹介からスタートし、各メンバーの推しジャンルや推し活スタイルを共有。

その後、「これからの推し活市場のトレンド予測」をテーマにディスカッションを行いました。

ジャンルもバックグラウンドも異なる“プロオタク”が一堂に会したことで、以下のような多角的な視点からの意見が飛び交いました。

- 次に流行りそうなアイドル・キャラクター・アニメグッズ- 体験の「自己表現化」トレンドについて- 日本IPの海外製品人気について などなど・・・

多ジャンルのプロオタクによる実体験に基づいたリアルな意見が多数集まり、非常に有意義なトレンド議論の場となりました。

■参加者コメント（一部抜粋）

イベント後には、参加者から以下のような声が寄せられました。

■今後の展開：企業との共創機会を拡大

今後は、『推し活エキスパート』の知見をより広く活用いただけるよう、企業様向けの取り組みも強化していく予定です。

具体的には、

- 研究員へのインタビュー・座談会の実施- 商品・サービス開発におけるユーザーインサイト提供- プロトタイプ検証やフィードバックセッション

など、企業様が“リアルなオタクの声”に直接触れられる機会を創出してまいります。

Oshicocoは今後も、「推し活」という巨大市場に対し、当事者であるオタクの視点を起点とした価値創出を推進していきます。

■ 推し活コミュニティを活用した調査サービス『推しペディア』

｜推しペディアとは

株式会社Oshicocoが提供する若年層マーケティング調査サービスです。「推し活×データ」で若年層のインサイトを分析し、企業のマーケティングや商品企画に活かすことができます。

パートナー企業とは『推しペディア』をはじめとする「商品企画・コラボ開発・販促支援」等で多岐に渡るお取組みをさせていただいております。

『推しペディア』企業様導入事例はこちら :https://corp.oshicoco.co.jp/oshipedia

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの”推し”になれる

弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにオタク企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/183_1_ba757f9f152bcb0612c5d49eef7aeda1.jpg?v=202605010451 ]