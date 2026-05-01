【TAC一級建築施工管理技士】直前期の決定版！一次対策直前セットの販売を開始しました。

コンセプト

TAC株式会社

TACの講義をすべて聴いて、TACの問題集の９割を正解できるようにするだけ！

６月上旬からスタートするこのコースは、本試験まで「思い出すための期間」になります。

五肢択一演習、全国公開模試、直前予想講義、直前答練、過去問セレクト演習と、徹底的にアウトプットの訓練をしていきます。

※テキストと過去問題集、Webトレーニングは直前セットには含まれていません。予めご了承ください。

カリキュラム

開講日

教室講座

新宿校・・・・2026/6/7（日）16：30～

なんば校・・・2026/6/7（日）16：00～

ビデオブース講座・・・2026/6/10（水）より視聴可（横浜校を除く）

Web通信講座・・・2026/6/3（水）教材発送

受講料

一次対策直前セット（公開模試あり）

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座

\33,000

一次対策直前セット（公開模試なし）

教室講座・ビデオブース講座・Web通信講座

\27,500

講座詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sekokan/sekokan_crs_1ji_chokuzen.html

インターネットで申し込む

https://ec.tac-school.co.jp/targetyear?eukecourse_code=66002

公開模試も販売を開始しました

特徴

1.本試験に向けた万全のシミュレーション

TACの公開模試は本試験と全く同じ時間帯、形式にて実施します。

問題を解くペース配分に加え、試験会場独特の雰囲気に慣れることで、本番の心配を払拭できます。

2.本試験を徹底的に意識した質の高い問題

公開模試が本試験の最適なシミュレーションであるためには、出題される問題も可能な限り本試験に寄り添っている必要があります。

模試にありがちな難問、奇問を排した、本試験を徹底的に意識した質の高い問題を提供します。

3.独学の方、他校の方、大歓迎！

2021年から試験の傾向・形式が大きく変わった1級建築施工管理技士試験。新試験の形式に沿った問題等も出題し、分析表で順位や平均点、全問の正答率等をお知らせします。

独学の方、他校の方、大歓迎です。

4.自宅受験もできます

「会場受験」に加えて、「自宅受験」も可能です。

※自宅受験では、マークシートを郵送いたします。

ズバリ的中の予想問題

受講料

会場受験（新宿校・なんば校）【定員制】・自宅受験【定員なし】

\5,500

講座詳細

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sekokan/sekokan_crs_moshi.html

インターネットで申し込む

https://ec.tac-school.co.jp/productdetail?code=6626710070

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/