プロジェクト始動！書家・竹内朱莉が揮毫する「日本酒ラベルの聖地巡礼」で地域を元気に

株式会社SakeLifeStyle

■第一弾 秋田・千歳盛酒造。2026年5月1日より特設サイトにて限定販売受付開始



株式会社SakeLifeStyle（本社：東京都、代表取締役：吉田賢二）は、書家として活躍する竹内朱莉氏を迎え、全国47都道府県の酒蔵とコラボレーションする「地方創生×日本酒ラベル聖地巡礼」プロジェクトを始動いたします。本プロジェクトは、日本が誇る「書道」と、各地の風土が息づく「日本酒」を融合させ、ファンが実際にその土地を訪れる「聖地巡礼」の体験を通じて、地方創生と日本文化の継承に寄与することを目的としています。

書家 竹内朱莉 氏



■プロジェクトの背景：地域を酒蔵から元気に！

「食文化としての日本酒」「地域の特色が出る酒蔵」そして「伝統と革新を併せ持つ書」。

これらを掛け合わせることで、単なる商品の販売に留まらず、ファンが「竹内朱莉氏 書ラベル」をきっかけに全国の酒蔵を訪れる「聖地巡礼」の流れを創出します。その土地の風土や文化に触れ、書と地酒が織りなす物語を体験してもらうことで、地域経済の活性化とアイデンティティの再確認を目指します。

千歳盛酒造株式会社 正面入口 「竹内朱莉氏 書」



■第一弾：秋田県「千歳盛酒造」× 竹内朱莉 氏

プロジェクトの第一弾として、秋田県・千歳盛酒造の蔵へ竹内氏が直接赴き、蔵元の哲学や秋田の自然（山の形、川の流れ、風の音）を肌で感じ取った上でラベルを揮毫いたしました。

伝統と革新の融合：古典的な書体をベースにしながらも、現代的な感性を取り入れた独創的な文字が、一筆一筆に込められた蔵元の想いを表現します。

■販売内容：限定300セット

竹内氏が魂を込めて揮毫した「オリジナル日本酒(雪月風花)」と、その世界観を反映した「オリジナルデザインタオル」をセットで販売いたします。

「雪」「月」「風」「花」を４蔵に分けて日本酒の味わいと共に「竹内朱莉氏 書ラベル」をシリーズ化しオリジナル日本酒を制作します。

限定発売：2026年5月1日（金）より、特設通販サイトにて販売受付を開始いたします。

多面的な展開：日本酒（肩ラベル・表ラベル）に加え、今後、作品の世界観を反映したオリジナルグッズの展開も行います。

販売サイト https://sakelife.base.shop/items/143374088

販売価格：11,000円（税込）

【竹内朱莉氏 書ラベル「雪」】【オリジナルデザインタオル「雪」】商品購入はこちら :https://sakelife.base.shop/items/143374088



■ 今後の展望：47都道府県、そして世界へ

今後は日本全国47都道府県から一蔵ずつを選定し、それぞれの個性が光る「竹内ラベル」のシリーズ化を計画しています。また、ツーリズム化による観光振興、海外輸出、国際的な文化イベントへの出展を通じ、日本酒と書の魅力を「JAPANブランド」として世界へ発信してまいります。



■ プロフィール：竹内 朱莉（たけうち あかり）

書家。アイドルグループ「アンジュルム（ハロー！プロジェクト）」の元2代目リーダー。

卒業後は書家として本格的に活動を開始。書道正師範の資格を持ち、伝統を重んじながらも枠にとらわれない表現スタイルは、世代を超えて支持されている。

メインアカウント

https://www.instagram.com/akari_takeuchi.official/

書家アカウント

https://www.instagram.com/akaritakeuchi_calligraphy/

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■会社概要

【酒蔵】

会社名：千歳盛酒造株式会社

公式HP：http://www.chitosezakari.jp/

通販サイト：https://chitosezakari.myshopify.com/

【企画制作】

会社名：株式会社SakeLifeStyle

公式HP：https://www.sakelifestyle.com/

通販サイト：https://sakelife.base.shop/



■お問い合わせにつきまして

株式会社SakeLifeStyle

担当：吉田・林田

sakelife@sakelifestyle.net