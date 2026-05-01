【 GWは “たけし” へ 】通うほどお得、コンプリートで “おでん食べ放題500円”「おでん屋たけしアプリ」ディナースタンプカード、5/2（土）開始

株式会社ホットランドホールディングス

築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男）の連結子会社で、「銀だこハイボール酒場」 や 「もつやき処 い志井」など酒場事業を展開する 株式会社オールウェイズ(https://alwayssaisei.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：内田善行）は、おでん専門店『おでん屋たけし(https://alwayssaisei.co.jp/oden/)』『おでんと炉端 たけし』の公式アプリ（以下、おでん屋たけしアプリ）において、新機能「ディナースタンプカード」を2026年5月2日（土）より開始いたします。

■スタンプコンプリートで、裏メニュー「あごだしおでん食べ放題」を特別価格で提供

アプリをダウンロード :https://vn.uplink-app.com/app/download?sid=908430

このたび、公式アプリに新機能「ディナースタンプカード」を追加いたします。ディナータイムのご来店ごとにスタンプを1個付与。貯まった個数に応じて豪華な特典をプレゼントいたします。

スタンプを3個達成で次回ご来店時にご利用いただける、人気の「あごだしおでん5種盛り」、6個達成で「お刺身5種盛り」を無料サービス。さらに、9個でコンプリートすると、通常は提供していない裏メニュー「あごだしおでん食べ放題（最大4名様まで利用可能）」を特別価格 “500円” でご提供いたします。

■利用するほど特典が広がる「ランクアップ制度」

あわせて、スタンプカードのコンプリート達成回数に応じて番付が上がる「ランクアップ制度」も導入いたします。昇進するごとに、特典内容も段階的にグレードアップ。最上位の「横綱」に到達すると、お好きなドリンクを3杯まで無料でご提供いたします。

来店を重ねるほど特典が充実し、日常使いから特別な一席まで幅広くお楽しみいただける内容となっております。

■期間限定「スタンプ3倍デー」実施

新機能「ディナースタンプカード」の導入を記念し、2026年5月2日（土）から5月6日（水）までの5日間限定で「スタンプ3倍デー」を実施いたします。

期間中はスタンプ付与数が通常の3倍となり、効率よくスタンプを貯めていただけます。これにより、スタンプ3個達成特典「あごだしおでん5種盛り」を早期に獲得いただけるチャンスです！

■「おでん屋たけしアプリ」を今すぐダウンロード！

本アプリは、全国の『おでん屋たけし』『おでんと炉端 たけし』店舗でご利用いただけます。

今回追加したディナータイムに加え、ランチタイム限定の 「ランチスタンプカード」 や各種クーポンの配信、最新情報の配信も行っており、日常的にご活用いただけます。今後も、アプリを通じて来店体験の向上を図るとともに、継続的にお楽しみいただけるキャンペーンやサービスの拡充に取り組んでまいります。

ぜひこの機会に「おでん屋たけしアプリ」をダウンロードいただき、ゴールデンウィーク期間中も『おでん屋たけし』『おでんと炉端 たけし』をお得にご利用ください！

【 機能概要 】

アプリをダウンロード :https://vn.uplink-app.com/app/download?sid=908430

名称：ディナースタンプカード

開始日：2026年5月2日（土）AM9：00頃配信予定

対象：おでん屋たけしアプリ会員

内容：ディナータイムのご来店ごとにスタンプを1個付与（全9個でコンプリート）

＜特典内容＞

スタンプ3個達成：あごだしおでん5種盛り1皿サービス

スタンプ6個達成：お刺身5種盛り1皿サービス

スタンプ9個達成（コンプリート）：あごだしおでん食べ放題（500円／最大4名様まで）

＜特典内容の利用条件＞

■全ての特典について

※他割引、クーポン、サービスとの併用不可

※お会計3000円以上で利用可

■3個：あごだしおでん5種盛り1皿サービスについて

※おでんの内容はお任せとなります。

■6個：お刺身5種盛り1皿サービスについて

※刺身の内容はお任せとなります。

■9個：あごだしおでん食べ放題（500円／最大4名様まで）について

※あごだしおでん全商品対象

※1グループ全員でのご利用のみ

※食べ放題90分制（L.O.終了10分前）

■番付ランクアップ制度

内容：ディナースタンプカードのコンプリート達成回数に応じて番付が昇進し、特典内容も段階的にグレードアップ

＜特典内容＞

序ノ口：なし

十両：ドリンク1杯

大関：ドリンク2杯

横綱：ドリンク3杯

※ランクはスタンプ達成回数に応じて昇進します

■スタンプ3倍デー

期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水）

対象：おでん屋たけしアプリ会員

内容：スタンプ付与数が通常の3倍

■アプリ概要

名称：おでん屋たけし公式アプリ（https://vn.uplink-app.com/app/download?sid=908430）

対応OS：iOS／Android（機種によりご利用いただけない場合がございます）

価格：無料

主な機能：

・ディナー／ランチスタンプカード機能

・クーポン配信

・最新情報／キャンペーン配信

・店舗情報

■『おでん屋たけし』ブランドとは

『おでん屋たけし』は、2019年に東京・池袋で誕生した、あごだしと鶏だしの2種類の出汁を使用した創作おでんを提供するおでん専門店です。素材の旨味を引き出した多彩な創作おでんに加え、市場直送の新鮮な魚介料理や、日本酒（名物の出汁割を含む）など豊富なドリンクメニューを取り揃えています。“気軽に通えるおでん屋” をコンセプトに、おひとりさまからカップル、友人・同僚との食事まで幅広いシーンに対応する居酒屋スタイルの店舗として、全国に展開をしています。

また、昨年より、ブランドの新たな展開として、目の前で調理される臨場感が特長の「炉端焼き」を融合した『おでんと炉端 たけし』が誕生。出汁の旨味を活かした創作おでんと、素材を豪快に焼き上げる炉端焼きを組み合わせ、香りや音、職人の手仕事を五感で楽しめる新たなスタイルの店舗を提供しています。

ホームページ：https://alwayssaisei.co.jp/oden/

Instagram：https://www.instagram.com/odenyatakeshi/

※写真はすべてイメージです

※価格はすべて税込です

< 運営会社 >

株式会社オールウェイズ

「銀だこハイボール酒場」、「おでん屋たけし」など酒場事業を展開・運営

https://alwayssaisei.co.jp/

https://www.hotland.co.jp/business/



ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!! 食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。