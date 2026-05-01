経済産業省のスマートレジ普及施策に協力

株式会社スマレジ

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「当社」）は、2026年4月30日(木)、経済産業省がスマートレジシステム普及に向けたプロモーションの一環として東京都墨田区で開催した、実機体験会に参画いたしました。

当日は、赤澤亮正経済産業大臣および越智俊之経済産業大臣政務官の視察にあわせ、商店街事業者の皆さまに向けたデモンストレーションを実施いたしました。

■背景 - 高まる「税率変更への対応」と「中小企業の生産性向上」のニーズ

今後想定される消費税率の変更や追加に伴い、店舗事業者のシステム対応や運用負担が課題の一つとされています。同時に、慢性的な人手不足に悩む中小事業者にとって、日々のレジ業務や経理処理の負担軽減も重要なテーマとなっています。

こうした中、税率変更に柔軟に対応でき、かつ店舗の生産性向上に直結する「スマートレジシステム」の普及に向けた取り組みを、経済産業省が強力に推進しています。

当社は、クラウドPOSレジ『スマレジ』を提供する事業者として、この施策の趣旨に賛同し、商店街事業者向けの実機体験会に協力いたしました。

※ご参考：スマートレジシステムの普及に向けた取組を強力に進めます／経済産業省(https://www.meti.go.jp/press/2026/04/20260430003/20260430003.html)

■ITに不慣れな現場でも使える「直感的な操作性」を実機デモで紹介

本施策では、経済産業省関係者および商店街関係者による視察・意見交換にあわせて、実機体験会が実施されました。

当社は、商店街事業者の皆さまに向けて、主に以下の内容をご紹介しました。

- レジ操作および会計処理の流れ：ITに不慣れなスタッフでも迷わず使える操作設計- 日々の負担軽減：レジ締め・売上集計の自動化による業務時間の削減- キャッシュレス決済との連携：金額の二度打ちを省く、決済端末『PAYGATE』との自動連携- サポート体制：専門知識を持つ自社スタッフによるメール・電話・チャットのサポート体制（※電話サポートは対象プランのみ）

多様な業態が集まる商店街においても、それぞれの店舗運営に合わせて活用できる点を中心に、具体的な利用シーンを体感いただく機会となりました。

■変化に強いクラウドPOSレジとして

スマレジは、2019年の軽減税率導入時から複数税率に対応しており、今後の税率変更についても画面上の設定変更で「即日対応可能」な設計となっています。 制度変更のたびに高額な改修費用を発生させることなく、長く使い続けられる店舗運営基盤であること。それが、『スマレジ』の強みのひとつです。

税率変更時の考え方や、周辺システムをご利用の場合の注意点について、当社note「スマレジは税率変更に対応しています(https://note.com/smaregi/n/n0ec742090f4a)」でもご紹介しています。

また、サービスサイトでは「税率や、店舗運営の形が変わっても、ずっと使い続けられるPOSレジ」として、スマレジの特徴をまとめています。

スマレジ - 消費税減税等 税率変更対応

https://smaregi.jp/product/taxrate.php

■今後について

当社は引き続き、経済産業省や関係団体と連携しながら、スマートレジシステムのプロモーションや、「デジタル化・AI導入補助金（スマートレジシステム用）」等の支援制度に関する情報提供を行ってまいります。

当社は「お店を元気に、街を元気に！」をミッションに掲げています。今後も、政策動向や環境の変化を踏まえながら、中小企業の業務効率化と、変化に強い店舗運営を全面的に支援し、お店と街の活性化に貢献してまいります。

■株式会社スマレジについて

会社名 ： 株式会社スマレジ

代表 ： 代表取締役 宮崎 龍平

設立 ： 2005年5月24日

資本金 ：1,154百万円（2024年1月31日時点）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL ： https://corp.smaregi.jp/

＜クラウドPOSスマレジについて＞

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

https://smaregi.jp/

ーーお店を元気に、街を元気に！ーー

当社は、POSレジを中心としたITサービスの提供を通じて、データを活用した新時代の店舗運営を支援します。また、店舗ビジネスに役立つ情報発信や、ユーザーの皆さまとの交流を通じて「お店」と「街」の元気を創造します。