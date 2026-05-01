剰余金の配当（増配）に関するお知らせ

ガリレイ株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2026年３月31日を基準日とする剰余金の配当を行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は2026年６月26日開催予定の第75期定時株主総会に付議する予定です。



１．配当の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/81206/table/300_1_3172df29137dc9632a42341e233aa8e1.jpg?v=202605010451 ]

２．理由

当社は、拡大する事業機会を迅速、確実に捉えるために十分な株主資本を維持することを考慮しつつ、連結株主資本配当率（DOE）3.0％程度を目安に配当額を決定することを2025年３月期から2027年３月期までの３年間の利益還元の基本方針としております。この方針に基づき、2025年３月期は１株当たり74円の配当を実施いたしました。

この基本方針並びに当期の業績動向を総合的に勘案し、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、2026年３月期の期末配当金につきましては、前期比８円増配の１株当たり82円とすることといたしました。

（ご参考）年間配当の内訳

１株当たり配当金（円）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/81206/table/300_2_a51a5d7fb8ef76e4aa2bb8175b8e46a2.jpg?v=202605010451 ]