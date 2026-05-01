スタジオインディ：就活生761名を対象とした、就職活動及び就活用証明写真や身だしなみに関する20問のアンケート調査

概要

株式会社スタジオインディ

関東・関西・名古屋の全国14店で就活証明写真スタジオ「スタジオインディ(https://studioindi.jp/)」を運営する株式会社スタジオインディ(https://studioindi.co.jp/)（東京都新宿区）は、2026年卒業予定のスタジオインディ利用者男女761名に対してアンケート調査を実施しました。

調査の概要

調査会社：株式会社スタジオインディ

アンケート調査対象：2023年7月11日から2025年7月10日までの期間に、スタジオインディに来館した26卒予定の20歳から25歳の就活生

回答者の所在地：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県いずれかに在住

回答者の学位：学部生または大学院生

調査時期：2026年3月2日から2026年3月15日まで

調査方法：webアンケート調査回答人数761名（女性532名/男性229名）※一部質問では、回答者を限定している場合があります。

調査の特徴と意義

1. 希少性の高い「就活上位層」への独自アンケート

就活写真スタジオ「スタジオインディ」の利用者は、1,000円前後の証明写真機ではなく、単価約1万円という投資をして就活写真を撮影する、非常に意欲の高い学生（いわゆる「就活ガチ勢」）が中心です。安価な証明写真機を利用する層とは異なる、就活への意識が特に高い母集団から得られたアンケート結果は、他では得られない、市場においても非常に希少価値が高いと自負しております。

2. 写真スタジオならではの「見た目・身だしなみ」調査

「証明写真に対しての意識調査」ならびに「見た目・身だしなみに対しての意識調査」は、日々就活生のリアルな姿と向き合っている写真スタジオという立場だからこそ深く掘り下げることができた、独自の調査内容となっております。

【調査結果の引用・転載についてお願い】

商用・学術用途を問わず、アンケートの結果及びグラフは、次の条件を満たしたうえで、自由に転載・引用は行っていただき問題ありません。

引用・転載の際は、「スタジオインディ」を出典元として明示してください。

WEB媒体の場合、上記に加え、必ず本ページ( https://studioindi.jp/idphoto_survey_2026/(https://studioindi.jp/idphoto_survey_2026/))またはトップページ（ https://studioindi.jp/(https://studioindi.jp/)へ、dofollowでのリンクをお願いいたします。

数値・グラフの加工や改変は許可致しません。

また、当スタジオが不適切な引用・転載である判断した場合、引用・転載の停止を求めることがあります。

スタジオインディによるアンケート調査結果

-女性限定の調査結果(有効回答:532名)-

1.実際に使用した就活写真で選んだ髪型を教えてください。

就活写真を撮影する際の女性の髪型で最も多かったのは「一つ結び」で、78%(532名中415名)の回答となりました。

約84.6%の方が、一つ結びやお団子（シニヨン）など、髪結っており、ボブやショートといった髪型を選択される女性は全体の13%程度となりました。

2.就活写真を撮影した際の前髪は次の選択肢のうちどれですか？

女性の全体の約85.2%が「前髪あり」のスタイルで就活写真を撮影したことがわかりました。

一方で、「シースルー」や「ぱっつん」といった、ビジネスシーンにおいてまだ一般的ではないスタイルを選択される方は全体の8.8％と少数でした。

3.就活写真を撮影した際のシャツの種類を教えて下さい。

女性が就活写真を撮影する際、全体の71.4%の女性が「レギュラータイプ」のシャツを選択されました。

就活シーンにおいては、小顔効果が期待出来るスキッパーシャツでも問題ありませんが、より堅く、無難なイメージからかレギュラータイプのシャツの方が多く選ばれています。

-男性限定の調査結果(有効回答:229名)-

4.実際に使用した就活写真の撮影の際の髪型を教えてください。

男性が就活写真を撮影する際、最も多い髪型は「七三分け」で91件（約39.7%）、次いで「センター分け」が76件（約33.2%）でした。/p>

一方、「マッシュ」や「パーマヘア」などファッション性が高くビジネスシーンにおいて無難ではない髪型を選ぶ男性は全体の4.8%と極めて少数でした。

「七三分け」、「センター分け」を選ばれた方は全体の約72.9%であったことから、就活を行う男性は、前髪を分けた、清潔感のある髪型を選んでいる傾向にあると言えます。

5.就活写真を撮影した際のネクタイの色を教えて下さい。

男性が就活写真を撮影する際、約82.1%の方が青系を選択されています。次いで赤系が31名と全体で13.5%の回答となっており、青か赤かを選ぶ男性が全体の95.6%となっています。

写真撮影時は、「自身のパーソナルカラーや志望業界や志望職種に応じて青または赤から選択、迷ったら青を選択する」のが一般的という結果になりました。

6.就活で実際に使用した証明写真を撮影した時点の前髪をご回答ください。

男性が就活写真を撮影する際は、前髪を上げて撮影する方が全体の約62.5%でした。

ビジネスシーンにおいては、男性の場合、前髪は上げるスタイルのほうが一般的で、採用担当者からの印象も良くなる可能性が高いです。

-両性への調査結果(最大有効回答:761名)-

7.メガネを普段着用される方に質問です。就活写真を撮影する際に、メガネは着用されましたか？(有効回答208名)

この質問では日常的にメガネを着用しない方は回答から除外しています。有効回答は男女合わせて208名です。

208名の回答者のうち、170名（81.7%)の方が「メガネを外して撮影」された様です。

就活や転職の証明写真においては、メガネの着用に特段のルールはありませんが、メガネのレンズに撮影時の光が映り込むため、こちらの処理を行ってくれる写真館で撮影して下さい。

8.就活写真の撮影時に着用したスーツの色を教えてください。(有効回答419名)

スタジオインディにてレンタルスーツ（無料）を利用された方は回答から除外し、有効回答は男女合わせて419名です。

最も多いスーツの色は黒で、全体の約92.1%でした。次点のネイビーは回答者の7.4%でした。

ネイビーやグレーのスーツでも、ダークな色味であればビジネスシーンにおいて問題はありませんし、写真撮影上も問題ありません。自身のパーソナルカラーや志望職種や業界に合わせて選ぶことが出来ますが、迷われた際は黒を選択するのが一般的と言える結果となりました。

9.あなたの就職活動の【開始時期】をお答えください。

就活の開始時期として最も多かったのは、「大学3年の夏インターン(2024年5~9月）」で全体の約45.7%(761名中348名)でした。

また、「2024年4月以前」に動き出している早期層も約23.4%(761名中178名)に上り、夏インターンの時期までを含めると、全体の約69%が秋を迎える前に就活を開始していることがわかりました。

一方で、従来の本選考スタート時期である「2025年1月～3月ごろ」に始めた方は105件（約13.8%）にとどまりました。この結果からも、現在の就職活動は「早期化」が顕著に進んでいると言えます。

10.就活を、「上記で回答された時期から開始して良かった」と思いますか？

全体の約64.9%の方が「適切な時期に就活を開始できた」と回答し、全体の約30.4%の方が「もっと早く就活を開始すべきだった」と回答しています。

全体の約95.3%の方が就活開始時期を実際に開始したタイミング以前に開始すべきだったと回答していることがわかりました。このグラフの下部に、就活開始時期別の意識調査があります。

11.就活を、「上記で回答された時期から開始して良かった」と思いますか？(開始時期別)

「夏インターン（2024年5~9月)以前に就活を開始した学生は、「適切な時期に開始できた」と回答された割合が高く(69%～81%)、本選考（2025年1~3月)から開始した学生は「もっと早期に開始すべきだった」と回答した割合が高い(57%)ことがわかりました。

本選考から開始した学生が、夏インターンから開始していたいた学生との情報や経験の差を感じたり、開始後に、内定や自身にあった企業を選択するうえでの必要な情報を集める時間の少なさを実感している可能性が高い結果となりました。

12.就活写真で使用された証明写真のサイズを教えて下さい。(複数回答可)

回答者の99.7%が3×4が必要であったと回答しており、就活において横3×縦4cmサイズの証明写真はほぼ必ず用意する必要があると言えます。

その他のサイズとしては「横4×縦5」、「横5×縦7」のサイズが多く、自身の大学履歴書のサイズが3×4と異なる場合にこれらのサイズを使用する様です。

13.あなたがESや履歴書などの提出をもってエントリーをした企業数(インターン含)をお答えください。※「プレエントリー」ではなく、「ESの提出数」を教えて下さい

エントリーはESや履歴書の提出の件数であり、いわゆる「プレエントリー」の数ではないことをアンケートの質問文に明記しています。

就活生のエントリー数は「6~10社」が最も多く、全体の約20.1％となりました。

「~15社」と「~35社」を境界に大きく回答数が減少していることがわかり、1~20社の合計回答数は65.9%と約2/3の就活生が該当することがわかりました。また、1~30社の合計回答数は全体の約81.7%となりました。

多くの学生が1~30社程度のエントリー数となっていることがわかりましたが、52名(6.8%)の学生は50社以上出していることもわかり、少数ですが積極的にエントリーしている学生も多いことがわかりました。

14.あなたが就職活動において使用した証明写真の枚数をお答えください。※データのみの使用の場合は、"0"をお選びください。

就活中にプリント写真が何枚程度必要になったか？の質問に対して、0枚（データのみ使用）と回答した方が全体の48.9%となりました。

次いで、1~5枚の回答が全体の約43.5%となり、6~10枚の回答が全体の4.5%となりました。

回答者のうち約96.8%の方が「10枚以下しか使用しなかった」ことがわかり、プリント写真は多くとも10枚程度あればほとんどの場合就活において足りることが多いことがわかりました。

プリントは10枚程度あれば、約94.6%の就活生が就活中足りたことになる。15.就活において写真館で証明写真を撮影して良かったと思いますか？

就活証明写真を撮影する手段としては、写真館だけでなく大学の出張撮影や証明写真BOXを利用する選択肢があります。

その中で、写真館を選択した回答者の、写真館を選択したことへの満足度を調査したものです。

回答者のうち515名(約67.7%)が「とても満足している」と回答しており、「満足している(207名/約27.2%)」と合算すると約95%が写真館や写真スタジオで就活証明写真を撮影したことに満足していると回答しています。

ただし、母集団がスタジオインディで撮影したユーザであるため、回答に母集団属性の傾向が反映されている可能性があります。

16.写真館で証明写真を撮影したことは、ご自身の就職活動や内定獲得において、重要だと思いますか？就活にプラスの影響があったと思いますか？

就活において、証明写真や証明写真のデータが重要だと感じたかどうか？という調査において、337名(約44.3%)の方が「とても重要だと思う」、343名(約45.1%)の方が、「重要だと思う」と回答しています。

これらを合算すると、約89.4%の方が就活において証明写真は重要であったと回答しています。

-スタジオインディに関する満足度調査-

17.スタジオインディの「写真の品質」はどうでしたか？

スタジオインディを利用した就活生761名に対してのアンケート調査の結果、約97.4%の741名の方から「満足」の回答を頂くことが出来ました。

厳しいフォトグラファーの採用と、「隣で座って相談しながらのレタッチ」など、就活生に寄り添った撮影サービスをご評価頂き、大変うれしく思います。一方、約2.6%の方々のご期待を上回るサービスが提供出来なかった点を鑑み、スタッフ一同、よりよいサービスに向けて精進致します。

18.スタジオインディの「ヘアメイクの品質」はどうでしたか？(有効回答1,226名)

スタジオインディを利用した就活生のうち、メイク付きプランを利用された方761名に対してのアンケート調査の結果、約86.3%の657名の方から「満足」の回答を頂くことが出来ました。

厳しいヘアメイクスタッフの採用と、男女ともに撮影に特化した「フルメイク」を徹底してきた点など、就活生に寄り添ったヘアメイクサービスをご評価頂き、大変うれしく思います。一方、約13.7%の方々のご期待を上回るヘアメイクサービスが提供出来なかった点を鑑み、スタッフ一同、よりよいサービスに向けて精進致します。

19.スタジオインディの「スタッフの対応の品質」はどうでしたか？

スタジオインディを利用した就活生761名に対してのアンケート調査の結果、約93%の708名の方から「満足」の回答を頂くことが出来ました。

お客様・スタッフがともにリラックスした雰囲気から良い写真は生まれると考え、就活生に寄り添った接客・対応をご評価頂き、大変うれしく思います。一方、約7%の方々のご期待を上回る接客が提供出来なかった点を鑑み、スタッフ一同、よりよいサービスに向けて精進致します。

■事業概要

スタジオインディ

「写真で誰かの挑戦を応援する」をモットーに、撮影技術とDXによって個人・法人の課題解決を行う写真スタジオです。単一個人×人物写真の撮影に特化した撮影サービスを提供しています。

━ [株式会社スタジオインディ] 概要 ━━

名称：株式会社スタジオインディ

本部所在地：東京都新宿区新宿三丁目22番11号

代表者：代表取締役 八本愛美

事業内容：就活証明写真撮影サービス

URL：https://studioindi.jp/

アンケート調査結果のページ

スタジオインディ公式HPのこちらのページ(https://studioindi.jp/idphoto_survey/)でも、本アンケート調査について公開しております。

※アンケートデータを引用・転載される際は、本PR上部にて説明がある発リンクをお願いします。

提供する就活写真の撮影サービス

◯スタジオインディ就活写真(https://studioindi.jp/)

就活や転職者の証明写真を撮影しております。

◯スタジオインディエアライン(https://airline.studioindi.jp/)

客室乗務員(CA)やグランドスタッフ(GS)やパイロットなど、航空業界を志望される方の就活証明写真を撮影しております。全身撮影にも対応しております。

サービス利用者の声

◯利用者インタビュー(https://studioindi.jp/user_interview/)

実際にスタジオインディで撮影されたお客様の写真を実例掲載しております。

◯寄せられたお客様の声(https://studioindi.jp/review)

利用されたお客様から寄せられた生の声を掲載させていただいております。

全国14箇所のスタジオの所在地

関東のスタジオ(9店）

新宿店(https://studioindi.jp/access/shinjuku/)（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-22-11 新宿ＲＳビル６階）

池袋駅前店(https://studioindi.jp/access/ikebukuro/)（〒170-0013 東京都豊島区東池袋１丁目１１番４号 大和ビル８階）

渋谷店(https://studioindi.jp/access/shibuya/)（〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目28-4 井門ビル9階）

横浜店(https://studioindi.jp/access/yokohama/)（〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１丁目１３－１０ 第２ニューヨコハマビル４階）

東京駅前店(https://studioindi.jp/access/tokyo/)（〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目4-11 竹本ビルディング４０２）

大宮駅前店(https://studioindi.jp/access/omiya/)（〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町１丁目９６ 岩井ビル５階）

船橋駅前店(https://studioindi.jp/access/funabashi/)（〒273-0005 千葉県船橋市本町２丁目２ー７ 船橋本町プラザ６階）

町田店(https://studioindi.jp/access/machida/)（〒194-0013 東京都町田市原町田６丁目１８－１３ サニーサイドビル5-B）

八王子店(https://studioindi.jp/access/hachioji/)（〒192-0082 東京都八王子市東町１－１４ 橋完ビル３階Ｆ室）

関西のスタジオ(4店)

大阪梅田店(https://studioindi.jp/access/osaka-umeda/)（〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１０－１０ 芝田グランドビル 1003）

天王寺あべの店(https://studioindi.jp/access/osaka-tennojiabeno/)（〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目１－１０ 竹澤ビル７階）

京都四条烏丸店(https://studioindi.jp/access/kyoto-shijoukarasuma/)（〒600-8072 京都府京都市下京区綾材木町１９９ SAKIZO堺町ビル3F）

神戸三宮店(https://studioindi.jp/access/kobe/)（〒651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町５丁目３－５ グリーンシャポービル５１１号）

名古屋のスタジオ(1店)

名古屋栄店(https://studioindi.jp/access/nagoya/)（〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦３丁目１４－１４ セントラル錦ビル１０階B号）

スタジオインディ公式サイト情報

■スタジオインディ公式サイト：https://studioindi.jp/

■スタジオインディ公式YouTube：https://www.youtube.com/@studioindi0

■スタジオインディ公式note：https://note.com/studioindi

■スタジオインディ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@studioindi0

■スタジオインディ公式Instagram：https://www.instagram.com/studio.indi.jh/

■スタジオインディ公式X（Twitter）：https://x.com/studioindi_jh

■スタジオインディ公式Facebook：https://www.facebook.com/studioIndi/

■スタジオインディ公式threads：https://www.threads.com/@studio.indi.jh

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせ：

株式会社スタジオインディ

Email：office@studioindi.co.jp