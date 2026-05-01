光学式エンコーダ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月27に「光学式エンコーダ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。光学式エンコーダに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
光学式エンコーダ市場の概要
光学式エンコーダ 市場に関する当社の調査レポートによると、光学式エンコーダ 市場規模は 2035 年に約 63 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 光学式エンコーダ 市場規模は約 29 億米ドルとなっています。光学式エンコーダ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、光学式エンコーダ市場のシェア拡大は、製造業、自動車産業、EV（電気自動車）生産、そして物流と倉庫管理といった各分野における、ロボットおよび協働ロボット（コボット）の急速な普及拡大によるものです。各国政府もまた、産業生産性の向上を図るべく、ロボットやコボットへの投資を積極的に行っています。
当社の分析チームによれば、世界の協働ロボット（コボット）市場規模は、2025年時点で14億米ドルに達しており、2030年までには34億米ドル規模にまで拡大すると予測されています。こうした産業用ロボットやコボットには、関節の精密な位置決め、速度制御、および動作の同期を実現するために、光学式エンコーダが不可欠となります。
光学式エンコーダに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/optical-encoder-market/590642240
光学式エンコーダに関する市場調査によると、電気自動車（EV）やADAS（先進運転支援システム）への着実な移行、ならびに半導体・電子機器製造分野における急速な成長を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、過酷な環境要因に対する感度の高さや、磁気式と誘導式エンコーダとの競合激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348463/images/bodyimage1】
光学式エンコーダ市場セグメンテーションの傾向分析
光学式エンコーダ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光学式エンコーダ の市場調査は、タイプ別、技術別、アプリケーション別、最終用途別と地域に分割されています。
光学式エンコーダ市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642240
光学式エンコーダ市場のタイプ別に基づいて、ロータリーエンコーダ、リニアエンコーダ、その他（ハイブリッド／カスタム）に分割されています。このうちロータリーエンコーダのセグメントは、電気モーター、サーボモーター、産業用ドライブといったモーター駆動システムにおける利用の高さに加え、現代の自動車や電気自動車（EV）、ロボット工学分野での導入拡大を背景に、2026―2035年にかけて55%の市場シェアを占めると予測されています。
光学式エンコーダ市場の概要
光学式エンコーダ 市場に関する当社の調査レポートによると、光学式エンコーダ 市場規模は 2035 年に約 63 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 光学式エンコーダ 市場規模は約 29 億米ドルとなっています。光学式エンコーダ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、光学式エンコーダ市場のシェア拡大は、製造業、自動車産業、EV（電気自動車）生産、そして物流と倉庫管理といった各分野における、ロボットおよび協働ロボット（コボット）の急速な普及拡大によるものです。各国政府もまた、産業生産性の向上を図るべく、ロボットやコボットへの投資を積極的に行っています。
当社の分析チームによれば、世界の協働ロボット（コボット）市場規模は、2025年時点で14億米ドルに達しており、2030年までには34億米ドル規模にまで拡大すると予測されています。こうした産業用ロボットやコボットには、関節の精密な位置決め、速度制御、および動作の同期を実現するために、光学式エンコーダが不可欠となります。
光学式エンコーダに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/optical-encoder-market/590642240
光学式エンコーダに関する市場調査によると、電気自動車（EV）やADAS（先進運転支援システム）への着実な移行、ならびに半導体・電子機器製造分野における急速な成長を背景に、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、過酷な環境要因に対する感度の高さや、磁気式と誘導式エンコーダとの競合激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
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光学式エンコーダ市場セグメンテーションの傾向分析
光学式エンコーダ 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、光学式エンコーダ の市場調査は、タイプ別、技術別、アプリケーション別、最終用途別と地域に分割されています。
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光学式エンコーダ市場のタイプ別に基づいて、ロータリーエンコーダ、リニアエンコーダ、その他（ハイブリッド／カスタム）に分割されています。このうちロータリーエンコーダのセグメントは、電気モーター、サーボモーター、産業用ドライブといったモーター駆動システムにおける利用の高さに加え、現代の自動車や電気自動車（EV）、ロボット工学分野での導入拡大を背景に、2026―2035年にかけて55%の市場シェアを占めると予測されています。