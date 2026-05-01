はちのす制作、Web担当者向け無料ツール集『はちのすWebツール』を公開 ― 第1弾は最大10件を並列追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348474/images/bodyimage1】
～ 制作現場で繰り返し使う手作業を、ログイン不要・完全無料の道具に。第1弾は最大10件のURLを並列追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」。今後もLLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支える無料ツールを継続リリース ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月1日、Web制作・SEO・マーケティング担当者向けの無料ツール集『はちのすWebツール』を公開しました。第1弾として、最大10件のURLを一括追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」を提供開始しています。
ツール集トップ：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/
第1弾ツール：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/redirect-checker
【リリースの背景】
当社が日々取り組むSEO・LLMO・コンテンツ制作の現場では、HTTPS化・サイトリニューアル・ドメイン移行・URL正規化などに伴うリダイレクトの確認作業が頻繁に発生します。AI検索（Google AI Overview／AI Mode、ChatGPT、Gemini）が普及する中で、リダイレクト設定の誤りはSEO評価の流出だけでなく、AI検索における引用機会の損失にも直結します。
一方、現場で使われる無料のリダイレクト確認ツールは1URLずつしか確認できないものが多く、ドメイン移行時など複数のURLを検証したい場面での実用性に課題がありました。
こうした現場の手間を減らすため、はちのす制作は「制作現場で本当に使える無料ツール」を継続的に公開していく方針として、まずWebツール集『はちのすWebツール』を立ち上げ、第1弾として最大10件を並列で追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」を提供開始しました。今後もLLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支える無料ツールを定期的に追加していきます。
【『はちのすWebツール』の特長】
・すべて無料・ログイン不要：会員登録や個人情報の入力は一切不要
・制作現場で繰り返し使う手作業を効率化：1ツール1機能で軽量、数秒で結果が得られる設計
・LLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支援：当社の業務で使う道具を一般公開
・AI検索時代に最適化された設計：ツール解説記事はAIO/AI Mode引用も視野に入れた構成
【第1弾ツール：一括リダイレクトチェッカー】
指定したURLのリダイレクトチェーン（301／302／307／308）を追跡し、最終到達URLまでの経路を可視化するツールです。最大10件のURLを並列で一括チェックできるため、ドメイン移行時の遷移検証・SEO評価の流出確認・UTM付きURLの確認などに活用できます。
主な機能
・最大10件のURLを並列で一括追跡
・各URLのリダイレクトチェーン全体（301/302/307/308）と最終到達URLを表示
・各ホップのHTTPステータスコードを可視化
・判定バブル（理想／許容範囲／警告）を自動表示し、改善ポイントを示唆
・スマホ・タブレットからも快適に利用可能（レスポンシブ対応）
想定利用シーン
・サイトリニューアル・ドメイン移行時の遷移確認
・HTTPS化・URL正規化の設定検証
～ 制作現場で繰り返し使う手作業を、ログイン不要・完全無料の道具に。第1弾は最大10件のURLを並列追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」。今後もLLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支える無料ツールを継続リリース ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年5月1日、Web制作・SEO・マーケティング担当者向けの無料ツール集『はちのすWebツール』を公開しました。第1弾として、最大10件のURLを一括追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」を提供開始しています。
ツール集トップ：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/
第1弾ツール：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/redirect-checker
【リリースの背景】
当社が日々取り組むSEO・LLMO・コンテンツ制作の現場では、HTTPS化・サイトリニューアル・ドメイン移行・URL正規化などに伴うリダイレクトの確認作業が頻繁に発生します。AI検索（Google AI Overview／AI Mode、ChatGPT、Gemini）が普及する中で、リダイレクト設定の誤りはSEO評価の流出だけでなく、AI検索における引用機会の損失にも直結します。
一方、現場で使われる無料のリダイレクト確認ツールは1URLずつしか確認できないものが多く、ドメイン移行時など複数のURLを検証したい場面での実用性に課題がありました。
こうした現場の手間を減らすため、はちのす制作は「制作現場で本当に使える無料ツール」を継続的に公開していく方針として、まずWebツール集『はちのすWebツール』を立ち上げ、第1弾として最大10件を並列で追跡できる「一括リダイレクトチェッカー」を提供開始しました。今後もLLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支える無料ツールを定期的に追加していきます。
【『はちのすWebツール』の特長】
・すべて無料・ログイン不要：会員登録や個人情報の入力は一切不要
・制作現場で繰り返し使う手作業を効率化：1ツール1機能で軽量、数秒で結果が得られる設計
・LLMO/SEO/コンテンツ制作・マーケティング業務を支援：当社の業務で使う道具を一般公開
・AI検索時代に最適化された設計：ツール解説記事はAIO/AI Mode引用も視野に入れた構成
【第1弾ツール：一括リダイレクトチェッカー】
指定したURLのリダイレクトチェーン（301／302／307／308）を追跡し、最終到達URLまでの経路を可視化するツールです。最大10件のURLを並列で一括チェックできるため、ドメイン移行時の遷移検証・SEO評価の流出確認・UTM付きURLの確認などに活用できます。
主な機能
・最大10件のURLを並列で一括追跡
・各URLのリダイレクトチェーン全体（301/302/307/308）と最終到達URLを表示
・各ホップのHTTPステータスコードを可視化
・判定バブル（理想／許容範囲／警告）を自動表示し、改善ポイントを示唆
・スマホ・タブレットからも快適に利用可能（レスポンシブ対応）
想定利用シーン
・サイトリニューアル・ドメイン移行時の遷移確認
・HTTPS化・URL正規化の設定検証