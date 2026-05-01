SBIアルヒ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ)は、株式会社きらやか銀行(本店：山形県山形市、代表取締役頭取：西塚 英樹、以下 きらやか銀行)と、2026年5月1日より業務提携を開始いたしました。これにより、SBIアルヒは、きらやか銀行から「フラット35」をはじめとするSBIアルヒの住宅ローン商品※1の利用を希望されるお客さまをご紹介いただきます。





きらやか銀行とSBIアルヒの子会社であるSBI信用保証株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：土門 智康、以下 SBI信用保証)は、2025年7月に保証に関する基本契約を締結し、同年9月からは、同行にてSBI信用保証が保証する変動金利住宅ローン「SBI信用保証住宅ローン」の取り扱いを開始しています。今回の取り組みは、SBIアルヒグループときらやか銀行の提携第二弾となります。









＜本提携の具体的な取り組み内容＞

◆きらやか銀行よりご紹介いただいたお客さまからSBIアルヒの住宅ローン商品に関するご相談を承り、ご融資等を実施

SBIアルヒは、きらやか銀行から「フラット35」をはじめとするSBIアルヒの住宅ローン商品※1に関するご相談やお申し込みを希望されるお客さまをご紹介いただきます。SBIアルヒはお客さまに対し、住宅ローン商品に関する具体的な説明、申込受付、契約面談や融資実行等を行います。





本提携により、きらやか銀行が取り扱う「SBI信用保証住宅ローン」の保証業務を通じた変動金利商品のご提供に加え、新たに全期間固定金利住宅ローン「フラット35」のご提供が可能となりました。SBIアルヒグループとして、同行を利用されるお客さまの多様なニーズにお応えしてまいります。





SBIアルヒは、全期間固定金利住宅ローン【フラット３５】の実行件数が16年連続シェアNo.1※2となる国内最大手※2の住宅ローン専門金融機関です。住宅ローンの営業から申込受付・融資実行、債権回収に至るまでの住宅金融プロセスを一気通貫でご提供可能なサービス体制の構築を推進しています。

今後も、お客さまのライフステージに応じた最適な住宅金融商品やさまざまなサービスの提供を通じ、豊かな暮らしの実現をお手伝いしてまいります。









※1 銀行代理商品を除く。

※2 2010年度～2025年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット３５】実行件数(2026年3月末現在、SBIアルヒ調べ)