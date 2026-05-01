楽天、Amazonで多数の賞を獲得し、ブランド累計売上個数3,000,000個突破※1のメンズコスメブランド『NULL（ヌル）』（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、5月11日発売予定の新商品『NULL リフレッシュミスト』『NULL リフレッシュミスト ひんやり』について、5月10日（日）までの期間限定で予約販売を開始いたします。 本予約販売では、発売に先駆けてお得にお買い求めいただけるキャンペーンを実施。 Amazon・楽天市場ともに、単品商品が期間限定で20%OFFとなるほか、楽天市場ではさらに、デオドラントゲルとのセット商品を25%OFFでご購入いただけます。 汗や皮脂によるベタつき・テカリ、ニオイ対策として開発された本製品を、よりお得にお試しいただける機会となっております。 ※1 2026年4月24日時点

■予約販売概要

https://item.rakuten.co.jp/import-garden/null-deodorant/ https://www.amazon.co.jp/NULL-%E3%83%87%E3%82%AA%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%82%8F%E3%81%8D%E3%81%8C%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A0-%E5%8C%BB%E8%96%AC%E9%83%A8%E5%A4%96%E5%93%81/dp/B0GYR9FQ9K/ref=sr_1_5?crid=22IPCNDUTLWM5&dib=eyJ2IjoiMSJ9.cAmKAG1b0vlYyxYEhA_KiU2V7YiMTn9ZU9lnXyVq5k7jTsJCzUpmgHLKUqvsfM6yYRwMPLPK2-y6ZOD2KvhP9rzwNQd-egiiiDrHme_BvoEFtZ4WWnnOXc0k-_HtWjSC7Mu4p5Pi9JG2i0lBnD6aWNb_LdiUvPe69Vl9BOiwDUf_xUS0HAQ_h8RaBLhKtibO7MpHzqJIKZ036mI_X9AVBUqOuMXlvhTgYueZFCI8ivcXulbp7WLipkpcgwYzLVIeoWK7Ub0mAFE6dYHE8V7Go8naC4IVyVgXQ-6sNxavgb0.m5VUjDVO3HIoUxhihG1Miez7TcI-Hz5_dW5AekEZyZY&dib_tag=se&keywords=NULL%2B%E3%83%87%E3%82%AA&qid=1776312335&sprefix=null%2B%E3%83%87%E3%82%AA%2Caps%2C211&sr=8-5&th=1

予約販売期間：2026年5月10日（日）まで 【Amazon・楽天共通】 ・NULL リフレッシュミスト ・NULL リフレッシュミスト ひんやり ▶ 予約期間中 20%OFF 通常価格：2,450円（税込） 割引後価格：1,960円（税込） 【楽天市場限定】 ・デオドラントゲル × リフレッシュミスト セット ・デオドラントゲル × リフレッシュミスト ひんやり セット ▶ 予約期間中 25%OFF 通常価格：4,467円（税込） （デオドラントゲル 2,017円＋リフレッシュミスト 2,450円） 割引後価格：3,349円（税込）

■製品概要

【Point1】さらさらパウダー配合で快適な肌へ

微細なさらさらパウダー(セルロース)を配合。 ベタつきにくく、快適な肌状態をキープします。

【Point2】ミストタイプで広範囲に使える&衛生的

細かいミストで広範囲に均一噴射。 ロールオンのように肌へ直接触れないため衛生的で、首元・ワキ・背中など気になる箇所を手軽にケアできます。

【Point3】無香料でシーンを選ばない

香りがついていないため、体臭や香水などの香りと混ざらず、 ビジネス・プライベート問わず使用可能です。

【Point4】ベタつき・テカリを抑え、肌を整える処方

肌ひきしめ成分※2が汗によるベタつきを抑制。 さらに整肌成分(チャ葉エキス、ユーカリ葉エキスなど)を配合し、肌を健やかな状態に整えます。 ※2 クロルヒドロキシアルミニウム

【Point5】清潔感をサポートする成分配合

整肌成分「o-シメン-5-オール」と保湿・整肌成分「柿タンニン」を配 合。肌を清潔に保ち、至近距離でも自信の持てる状態へ導きます。

【Point6】選べる2タイプ

・ノーマルタイプ:季節を問わず使いやすく、敏感肌の方にもおすすめ ・ひんやりタイプ:ひんやりとした使用感で、夏場や運動後に最適

【Point7】肌にやさしい設計&高コスパ

8つの無添加処方※3+ヒアルロン酸配合で潤いをキープ。 少量で広範囲に使え、1日1~2プッシュで約2ヶ月使用可能な コストパフォーマンスも魅力的。 ※3 パラベン、フェノキシエタノール、鉱物油、オイル、石油系界面活性剤、シリコン、着色料、香料

◾️製品詳細

ひと吹きで、汗ばむ肌を快適に整える リフレッシュミスト

『NULL リフレッシュミスト』 『NULL リフレッシュミスト ひんやり』 内容量：28mL 発売元：株式会社G.Oホールディングス 販売価格：2,450円(税込) 流通：オンライン（公式サイト、楽天市場、Amazon）

■ブランド概要

『NULL』（ヌル）／メンズコスメブランド

全ての男性を美しく カッコ良く、そして美しい。男でも美しさをかねそなえる時代へ。 ずっとカッコ良くいたいからスキンケアする。もっと自信を持ちたいからメイクする。堂々と振る舞いたいからボディケアする。 おしゃれで、キマっていて、美しい。今までを超える、男になろう。