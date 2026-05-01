近畿大学附属福岡高等学校（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）5月8日（金）、新入生361名を対象に、デートDV専門相談員によるワークショップ形式の「デートDV予防講演会」を実施します。 【本件のポイント】 ●近畿大学附属福岡高等学校の新入生を対象に、デートDV専門相談員による「デートDV予防講演会」を実施 ●デートDVから生じる危険なトラブルへの対処法を考え、自衛する方法をワークショップ形式で実践的に学ぶ ●生徒は、暴力のない対等な関係を築くために必要な心と身体の守り方を学び、自分と相手が互いに認め合い、自分らしく生きるための知識と態度を身につける 【本件の内容】 本校では全校生徒を対象に、生徒や保護者が被害者にも加害者にもならないように、情報モラルやネットマナーを学ぶサイバーセキュリティ教室や、暴力団追放・薬物乱用防止講演会等を実施しています。また、近年デートDVによる被害のニュースが増えていることから、他人との付き合い方や距離感を学ぶ機会を提供するため、中学校を卒業したばかりの新入生を対象とした「デートDV予防講演会」も令和6年（2024年）から実施しており、今年で3回目となります。 講師には、助産師であり、デートDV専門相談員、性の健康カウンセラーとしても活躍されている道園亜希氏をお迎えします。「デートDVとは何か」、「デートDVから生じる危険なトラブルの事例や自衛の方法」について説明いただくほか、ワークショップ形式を取り入れ、生徒の理解をより一層深めます。 講演やワークショップを通じて、生徒は暴力のない対等な関係を築くために必要な心と身体の守り方や、同意と境界線の重要性、性の多様性や人権などについて学びます。また、恋人間での暴力や性に関する問題を正しく理解し、自分と相手が互いに自分らしく生きるための知識と態度を身につけます。さらに、生徒一人ひとりがこれからの生き方を考え、お互いの気持ちを尊重するコミュニケーション力を養うことで、自らの行動を見直す機会となることを期待しています。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）5月8日（金） ①10：40～12：25（1～5組対象） ②13：00～14：45（6～9組対象） 場所 ：近畿大学附属福岡高等学校 体育館 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約5分） 講師 ：助産師、デートDV相談員、性の健康カウンセラー 道園亜希氏 講演テーマ：デートDV予防ワークショップ～心地の良いお付き合いってなんだろう？～ 対象 ：近畿大学附属福岡高等学校 1年生361名 【講師プロフィール】 道園亜希（どうぞのあき）氏 助産師、デートDV専門相談員、性の健康カウンセラー 横浜・福岡での産婦人科勤務後、性の健康教育について深く研究するため大学院へ進学・修士取得。 大学での教員勤務を経て、現在はフリーの助産師として助産院でのお産サポートや産前産後ケア、性教育に力を入れている。 特に性教育は17年間ライフワークとして行っており、幼児～大人それぞれの年代に向けた講座を年間140件以上行っている。 【関連リンク】 附属福岡高校 https://www.fhs.kindai.ac.jp/