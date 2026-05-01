ホロライブ二次創作ゲームブランド「holo Indie」が5月1日より新規応募受付を再開、年3回のシーズン制へ移行

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、ゲーム審査体制の見直しに伴い一時停止していた「holo Indie」新規作品の応募受付を、2026年5月1日（金）より再開いたしました。あわせて、応募受付体制を年3回のシーズン制へ移行したことをお知らせいたします。

■holo Indieの新たな応募体制について

審査体制の見直しに伴い2026年2月26日以降holo Indieでは、新規作品の応募を停止しておりましたが、本日5月1日より応募を再開いたしました。

これまでは通年で作品の応募を受け付けておりましたが、新体制においてはシーズン制を採用し、1月、5月、9月の年3回、それぞれ1か月程度の応募期間を設定いたします。

応募期間以外においても、holo Indieが出展するイベントなどにおいて、会場で応募を受け付ける場合もございますので、ご活用ください。

応募に関する詳細はCCMC公式サイトのholo Indieエントリーページをご参照ください。

応募期間：2026年5月1日（金） ～ 2026年5月31日（日） ※日本時間

holo Indieエントリーページ：https://ccmc-corp.com/entry/

■応募受付再開にあたって

「holo Indie」は、ホロライブプロダクションを支えてくださるファンおよびクリエイターのみなさまと共に、新しい遊びとコミュニティを共創することを目指しております。

これまでも多くのクリエイターのみなさまより作品をご応募いただき、ホロライブプロダクションの二次創作ゲームが持つ広がりと可能性を、運営チームとしても強く感じております。

今回の応募受付再開にあわせて、クリエイターのみなさまからお寄せいただく一作品ごとにより丁寧に向き合い、審査およびフィードバックの品質を高めていくため、応募受付体制を年3回のシーズン制へ移行いたしました。

新たな応募体制のもと、クリエイターのみなさまの制作活動を継続的に支援し、多種多様な二次創作ゲームをより多くのファンのみなさまへ届ける機会を広げてまいります。

改めてクリエイターのみなさまによる、情熱あふれるホロライブプロダクションの二次創作ゲームのご応募を心よりお待ちしております。引き続きホロライブプロダクションおよび「holo Indie」をよろしくお願い申し上げます。

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日