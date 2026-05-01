小籠包の名店『京鼎樓（JIN DIN ROU)』スタンプを集めてぷっくりしょうちゃんシールをGETしよう！キャンペーン
京鼎樓のオリジナルキャラクター『じんでぃんろうのしょうちゃん』のぷっくりシールが登場いたしました。
スタンプを集めて、貯まったらシールプレゼント！
小籠包のしょうちゃんとかわいい仲間たちがいっぱい！
とても可愛いオリジナルシールを是非GETしてくださいね！
今すぐ欲しい方は、レジにてご購入も可能です。
＜キャンペーン詳細＞
◼︎期間◼︎
2026年5月15日（金）～7月31日（金）
◼︎スタンプの集め方◼︎
お会計時にスタンプカードをお渡しします！
▷1会計につき税込1,000円以上で1スタンプ
▷スタンプを4つ集める
▷『ぷっくりしょうちゃんシール』1枚をプレゼント
◼︎取扱店舗◼︎
＜京鼎樓＞
恵比寿本店・そごう千葉店・そごう横浜店・ららぽーと新三郷店・
アクアシティお台場店・ミント神戸店・KITTE博多店・枚方T-SITE店・
アトレ浦和店・ららぽーと豊洲店・新宿住友ビル店・あべのキューズモール店・
ららぽーと堺店・大井町トラックス店
＜京鼎樓小館＞
ららぽーと門真店・三井アウトレットパーク入間店・ららぽーと福岡店
＜せいろでごはん＞
させぼ五番街店
◼︎注意事項◼︎
●シールは在庫がなくなり次第、交換＆販売終了となります。
●対象店舗にて1グループ1会計につき税込1,000円以上でスタンプを1つ押印いたします。
●スタンプを4つ集めると『ぷっくりしょうちゃんシール』1枚をプレゼントいたします。
●シール完売時は、小籠包(2個）サービスチケットと交換させていただきます。
●テイクアウトも対象です。
●スタンプカードの合算は可能です。
●購入時は割引対象外。
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■『京鼎樓(ジンディンロウ)』のこだわり
京鼎樓の小籠包は熟練した点心師が餡・皮ともに一からお店で手作りしています。
美味しさの秘訣は超薄皮で包んだコラーゲンたっぷりの豊潤スープと豚肉の餡。
熟練した点心師の技を集結させ、選りすぐりの素材と独自の製法で蒸し上げております。
特長はなんといってもその旨みスープと餡を包む皮生地。蒸し上がった小籠包は中が透けて見えるほど『超薄皮』です。
出来立てを熱々のまま頬張ると、中の薄皮からコラーゲンたっぷりの豊潤なスープと選りすぐりの豚肉の風味が口いっぱいに広がります。