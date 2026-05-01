海水浴場のキャッチコピーを募集します！　休暇村竹野海岸　庵蛇浜（あんじゃはま）海水浴場2026年7月11日（土）海開き　～発表時にはお披露目会を実施します～

一般財団法人休暇村協会

山陰海岸ジオパーク内に位置し、入江を見下ろす小高い丘に建つリゾートホテル「休暇村竹野海岸」（所在地：兵庫県豊岡市竹野町1047、支配人：宮本寛之）では、園地内のビーチ「庵蛇浜（あんじゃはま）」のキャッチコピー（サブタイトル）を募集します。

庵蛇浜は、白砂が広がる遠浅のビーチで、正面には兵庫県最北端の猫崎半島を望むことができます。海開きを前に、夏に多くのお客様でにぎわう庵蛇浜の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的に、キャッチコピーを募集します。

◆庵蛇浜ってどんなところ？

庵蛇浜は、休暇村竹野海岸の園地内にある白砂のビーチ。休暇村竹野海岸キャンプ場から徒歩約5分、ホテルから歩いて徒歩約10分の場所にあり、遠浅のため全世代の方に楽しんでいただけます。

庵蛇浜から正面に向かって兵庫県最北端の猫崎半島を眺めることができ、竹野川と日本海が交わる場所に位置します。ビーチの左右には、岩場があり海の生き物も観察することができます。

◆募集要項

海水浴場開設期間には、毎年約4,000名のお客様にお越しいただいており、ご利用いただく皆様に、より身近に長く親しまれる場所としてキャッチコピー（サブタイトル）を募集します。

【庵蛇浜 ～○○○○○～】

※○部分に入るキャッチコピー（サブタイトル）を募集

例：「庵蛇浜～青にときめくビーチ～」、「庵蛇浜～たけのリゾート～」など

〇受付期間：随時～2026年5月31日（日）

〇主 催：休暇村竹野海岸

〇応募資格：どなたでもご応募できます。

〇応募方法：専用応募フォームに必要事項を記入の上、ご応募ください。

【専用応募URL】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8-F561ElKRCYHpo9cZRGG7MnahU8j6tFXmJvx5yOBtg1iA/viewform

応募はこちら

〇応募内容審査：ご応募の中から、休暇村竹野海岸にて審査し、決定します。

〇賞品：海水浴場営業期間中にご利用いただける休暇村竹野海岸ペア１組２名様の１泊２食付き宿泊券を贈呈

〇応募・選考・発表スケジュールについて：

2026年5月31日（日） 応募締め切り

2026年6月上旬～中旬 選考・決定及び採用された方へご連絡

2026年7月上旬 発表（庵蛇浜にてお披露目会を実施）

2026年7月11日（土） 海水浴場 海開き

〇注意事項・免責事項：

・応募された時点で、募集要項の内容に同意いただいたものとみなします。

・応募作品に関し、応募者自身で創作したもので未発表のものに限ります。今後提案予定のある作品についても応募できません。

・第三者の著作権・商標権・その他権利を侵害するおそれのあるものは無効とします。

・応募作品に権利の侵害などが確認された場合、選考の対象外とし、審査結果後であっても無効とすることがあります。

・応募作品について第三者からの権利侵害・損害賠償請求などの訴訟・異議申し立てがあった場合、応募者の責任と負担で解決するものとします。主催者は一切の責任を負いません。

・１人１案まで応募可

・応募名称が重複した場合は、応募時の記載内容（思い・理由等）により審査します。

・応募作品の使用にあたっては作品を一部修正する場合があります。

・応募内容に不備がある場合、応募を無効とする場合があります。

・本応募に伴うまたはその撤回に必要な費用は応募者のご負担となります。

・採用された方はメール又はお電話にて連絡します。採用決定は採用された方への連絡をもって代えさせていただきます。採用の連絡後1週間が経過しても返事がない場合は、採用取り消しになる場合があります。

・審査内容および審査結果に関するお問い合わせについてはお答えできません。予めご了承ください。

・決定した名称にかかる一切の権利は休暇村竹野海岸に帰属します。

・採用された名称はSNS及びホームページなどの広報宣伝等に広く使用させていただきます。

・応募いただいた方の個人情報は、応募作品の選考と発表、採用者への連絡等を目的に利用するとともに、安全に管理します。

◆休暇村竹野海岸夏から秋ごろまで夜には幻想的な漁火が眺望できます。

山陰海岸の入江を見下ろす小高い丘に休暇村竹野海岸はあります。春の海老、夏の烏賊、秋には香住蟹、そして冬には松葉蟹。１年を通じて地域のグルメをお楽しみいただけます。ホテルの敷地内には、冬でも営業するキャンプ場もあります。

所在地：〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野

支配人：宮本 寛之

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/takeno/

海抜70ｍの丘に立つ休暇村竹野海岸ゆったりくつろげる洋室海が見える露天風呂と内湯、サウナを備えた「漁火の湯」猫崎半島を一望できるアウトドアリビング

◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。35か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史とのふれあう体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。