【5/16-17開催】変形地を「理想の住まい」に変える設計士の相談会。雨庭のある家を熊本市北区で公開

株式会社アネシス

株式会社アネシス（本社：熊本市東区 代表取締役：加藤龍也）の注文住宅事業部「アーキハウス一級建築士事務所」は、2026年5月16日（土）と17日（日）の2日間、「”変形地で叶えた、雨庭のある暮らし”実例見学＆無料相談会」を開催いたします。本イベントは、熊本市北区飛田にあるモデルハウスを見学し、家の間取りや息遣いを感じていただいた後、お客様が設計士と直接理想の暮らしについて対話し、より具体的に戸建てでの暮らしをイメージしていただく相談会です。

開催の背景

全国的にも新築戸建ての着工数は年々減少し、熊本も例外ではありません。一方、熊本市や合志市、菊陽町などの人気エリアでは、いまだ戸建ての建築を希望するお客様が多いのが現状です。 しかし、こうしたエリアでは住宅用地として理想的な「整形地」が不足しており、仮に見つかっても価格が高騰しているのが実情です。

その結果、土地が「変形地」であることを理由に検討候補から除外せざるを得ず、希望エリアの断念や、家づくり計画そのものを中断してしまうケースも少なくありません。

こうした背景には、変形地の特徴を活かした設計を知っていただく機会が少ないという課題があるのではないかと私たちは考えました。

「暮らしを想像する相談会」について

私たちの強みは”土地の形状を活かした設計力”です。

特に「希望エリアに変形地はあるけど…」という方に変形地に建築された戸建てを見学いただくことで暮らし方や、理想の家づくりに一歩近づくお手伝いをしたいと思いました。



この「暮らしを想像する相談会」では3つのことができます。



１.事例を見て、暮らしをイメージしながらお家の相談ができる

変形地でも希望の広さや部屋数が確保できるか、設計士の視点で直接アドバイスします。

２.営業マンではなく、設計のプロと直接話できる

学区や環境が気に入っているエリアの土地のポテンシャルをプロ目線で診断します。

３.土地探しや資金計画を含めて、家づくりの相談ができる

土地の形状による追加費用などを含め、トータルでかかる資金計画の目安が分かります。

相談会会場のモデルハウス

【雨の音、緑の揺らぎを楽しむ。】熊本市北区飛田モデルハウス

相談会の会場となるモデルハウスは、熊本市北区飛田にあります。

特徴のひとつは、変形地に建築されていることです。

敷地面積356.97平方メートル 、坪数にして107.98坪のこの土地のポテンシャルを活かし、設計士の「唯一無二の家を造りたい」という強い想いが形になりました。

設計のこだわり

１.分譲地感をなくす視線設計

変形地である土地と家の配置図

このモデルハウスは、屋内外の空間を明確に分けず、敷地全体を一つの空間として捉えています。敷地は分譲地内の一画にありますが、自然に溶け込むデザインにすることで、分譲地感をなくすことができました。

２.空間の繋がりを重視した庭と照明計画

掃き出し窓を設け、2つの庭が繋がっているように感じられる工夫を行いました。この窓が道のような役割を果たし、より視線が抜けるように意識して作られています。

また、ダウンライトの位置や場所によって設置するライトを変える工夫をしました。こうすることで、玄関からリビング、和室の窓にかけては、窓から入る光がグラデーションになるように設計しています。

３.家族の繋がりと自然との共生

土地を活かして、植栽を多く取り入れたり、雨庭や鎖樋を用いることで、雨水が地面に落ちる音や水の流れも感じ自然を感じられる工夫をしました。また、家のなかでどこに誰かがいるという、ゆるやかな繋がりも大切にしたいという想いを形にしています。

イベント詳細

場所：熊本市北区飛田

日程：2026年5月16日（土）・17日（日）

予約時間：10:00-12:00・13:00ー15:00・15:00ー17:00

※事前予約制です。各回2組限定です。

▼イベントページはこちら▼

https://archi-house.jp/info/2026-5-16-17/(https://archi-house.jp/info/2026-5-16-17/)

アーキハウス一級建築士事務所とは

「設計士と一緒に作るちょっと楽しい家づくり」をコンセプトに、住宅建築の世界で技術を磨いてきた設計士が、直接家づくりを行っています。熊本県内に5店舗のスタジオがあり、各店舗に国家資格を持つ保育士が常駐しているのも特徴です。

▼ホームページはこちら▼

https://archi-house.jp/(https://archi-house.jp/)