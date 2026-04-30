【事例公開】会計ソフトを変えずに記帳を効率化生駒会計、ミロク×Google Workspace×TaxSys（タクシス）で業務基盤を構築

株式会社SoLabo

株式会社SoLabo（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田原 広一）は、古田土会計グループに属する生駒会計グループ（株式会社生駒経営 代表取締役 三好 啓之、税理士法人生駒会計 代表社員 山本光則）に対し、業務基盤サービス「TaxSys（タクシス）」を通じて、ミロクを中心とした既存の業務体制を維持したまま、記帳業務の手入力削減を進めています。

■ 背景：会計ソフトではなく「業務全体」に課題

生駒会計では、長年ミロクを主軸とした業務体制を構築してきました。

一方で、事務所規模の拡大や業務量の増加に伴い、証憑の整理や記帳に関わる作業負担が増加。特に、入力作業だけでなく、その前後に発生する確認・整理の手間が業務全体の効率に影響を与えていました。こうした背景から、同事務所では「会計ソフトを変えるかどうか」ではなく、「業務全体の流れをどう整えるか」という視点で改善に着手しました。

■ SoLaboの役割：ツール提供と業務フロー設計

本取り組みにおいてSoLaboは、TaxSysの提供に加え、業務フローの整理や運用設計に関わりました。

なお、TaxSysは、SoLaboが展開する税理士ネットワーク「TAX GROUP」に加盟する事務所に提供される業務基盤として位置づけられています。単なるツール導入ではなく、事務所全体の業務設計とあわせて活用されることを前提としています。

単にツールを導入するのではなく、証憑管理や記帳業務の流れを整理し、現場に無理のない形で運用に落とし込むことで、既存の会計ソフトを活かしながら業務改善を進められる状態を構築しています。

■ 取り組み内容：既存運用を活かした業務基盤の整備

今回の取り組みでは、会計ソフトの変更は行わず、TaxSysを活用して周辺業務の整理を進めました。

具体的には、

・証憑の受領・管理フローの見直し

・クラウドストレージ（Googleドライブ等）を活用した証憑の一元管理

・業務フローの標準化

といった施策により、手入力に依存しない業務基盤の構築に着手しています。

■ 現場での変化：入力負荷軽減の手応え

特に効果が見えやすかったのが、年1回の確定申告案件です。

従来は証憑をまとめて処理することが多く、入力負荷が集中していましたが、今回の取り組みによって、現場のアシスタントからも「以前より明らかに楽になった」という声が上がっています。

現時点ですべての手入力がなくなったわけではありませんが、段階的に負担を軽減する手応えが出始めている段階です。

■ 今後の展望：会計ソフトに依存しない事務所運営へ

生駒会計では今後、freee会計の活用も視野に入れています。

ただし、今回の取り組みは「会計ソフトの移行」を目的としたものではなく、会計ソフトに依存しない業務基盤を構築することで、将来的な選択肢を広げることを目的としています。

また、こうした取り組みは、スタッフがより付加価値の高い業務に集中できる環境づくりにもつながっており、事務所全体の生産性向上と成長を支える基盤となっています。

■ 詳細な事例コンテンツはこちら

今回の取り組みについて、実際の業務改善の進め方や具体的な考え方は、以下の記事で詳しく解説しています。

▼会計ソフトを変えずに記帳を効率化する方法

生駒会計が取り組んだ業務改善の詳細はこちら

https://tax-group.jp/case/413/

■ TaxSys（タクシス）について

TaxSysは、税理士事務所の業務フローを整理し、証憑管理・記帳業務・データ管理を統合する業務基盤サービスです。

会計ソフトを問わず、手入力の削減と業務効率化を支援し、事務所の生産性向上と柔軟な運営を実現します。

株式会社SoLaboについて

認定支援機関として資金調達支援を中心に、月平均1,000件以上のお問い合わせに対応し、累計10,000件以上の支援実績を持つ(2025年６月末時点)。2021年より事業再構築補助金をはじめとした補助金申請支援事業を強化。加えて、バックオフィスBPOサービスや官民連携による自治体の課題解決サポートも開始し、支援の幅を拡大している。



社名:株式会社SoLabo

代表者:代表取締役 田原 広一

設立:2015年12月11日

本社所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F(WeWork内)

事業内容:資金調達サポート/補助金申請サポート/法人・士業提携/Web制作・運営・管理/Webマーケティング/シェアオフィス/AI・クラウド会計活用支援/AI-OCR/記帳・経理/TAX GROUPの運営

公式サイト:https://so-labo.co.jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社SoLabo 経営企画室 渋谷 世子

メールアドレス：press@so-labo.co.jp