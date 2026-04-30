GW大型キャンペーン開催！WEBマンガサイト「ドリコミ＋」にて人気作・最新作が日替わりで【全作品無料】

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀）は、WEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」にて、2026年5月1日（金）よりGW特別企画として、サイト内で掲載中の全作品が日替わりで無料となる超大型キャンペーンを実施いたします。

全作品一気読みのチャンス！ GW日替わり無料キャンペーン

ドリコミ+はこちら :https://drecomi-plus.jp

「ドリコミ＋」は、ドリコムがおくるコミックのすべてを最新話無料で楽しめるWEBマンガサイトです。今回はそのラインナップをより深く楽しんでいただくため、6日間限定で掲載中全作品が日替わりで24時間限定の「無料」となる特別な企画をご用意いたしました。

注目の新連載タイトルやアニメ化・話題作をはじめ、毎日入れ替わりでお届けします。

特別な6日間をぜひ「ドリコミ+」でお楽しみください。

■キャンペーン概要

実施期間： 2026年5月1日（金）0:00 ～ 5月6日（水）23:59

サイトURL： https://drecomi-plus.jp

内容： 対象作品を24時間限定で全話無料公開 ※一部作品をのぞきます

■無料公開スケジュール

毎日0時にラインナップが入れ替わります。読み逃しのないようチェックしてください！



【5月1日（金）0:00～23:59】

- 婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。※本作品は第11話まで無料となります- 呪われ料理人は迷宮でモフミミ少女たちを育てます- 月花の少女アスラ ～極悪非道の傭兵、転生して最強の傭兵団を作る～- 余命半年と宣告されたので、死ぬ気で『光魔法』を覚えて呪いを解こうと思います。 ～呪われ王子のやり治し～- 恋する魔女はエリート騎士に惚れ薬を飲ませてしまいました ～偽りから始まるわたしの溺愛生活～

【5月2日（土）0:00～23:59】

- 99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!? ～真の力に目覚めて始まる100回目の人生～- 月の白さを知りてまどろむ- どうやら貧乏男爵家の末っ子に転生したらしいです- Wizardry Variants Daphne ～名もなき最後の冒険～- さよなら平成おじさん

【5月3日（日）0:00～23:59】

- ド田舎の迫害令嬢は王都のエリート騎士に溺愛される- エリスの聖杯Ｓ- 勇者の旅の裏側で- 臼井くんはしのびない- ギルドの雑用係が真の黒幕でした ～隠れた才能で暗躍無双～

【5月4日（月）0:00～23:59】

- 隠れ才女は全然めげない ～義母と義妹に家を追い出されたので婚約破棄してもらおうと思ったら、紳士だった婚約者が激しく溺愛してくるようになりました!?～- やめてくれ、強いのは俺じゃなくて剣なんだ……！- ルチルクォーツの戴冠 ースレインと王と英雄譚ー- このサキュバスなんか太い。- 宰相補佐と黒騎士の契約結婚と離婚とその後 ～辺境の地で二人は夫婦をやり直す～

【5月5日（火）0:00～23:59】

- 転生もふもふ令嬢のまったり領地改革記 ―クールなお義兄様とあまあまスローライフを楽しんでいます―- 人質姫が、消息を絶った。 居場所をなくした不遇賢姫と黒狼と呼ばれる武骨騎士- 隠居暮らしのおっさん、女王陛下の剣となる- レベルカンストから始まる、神様的異世界ライフ ～最強ステータスに転生したので好きに生きます～- 魔術の果てを求める大魔術師 ～魔道を極めた俺が三百年後の技術革新を期待して転生したら、哀しくなるほど退化していた……～- 王国の鍵 -Tale of the Missing Princess-

【5月6日（水）0:00～23:59】

ドリコムが贈るコミックレーベル

- 悪徳貴族の生存戦略- 祓い屋令嬢ニコラの困りごと- ブレイド＆バスタード- ループから抜け出せない悪役令嬢は、諦めて好き勝手生きることに決めました- 結婚を諦めたチート魔術師、溺愛する愛娘ができたので一緒に幸せになります- ジジババ勇者パーティー最後の旅 ～老いた最強は色褪せぬまま未来へ進むようです～

【ドリコミ】とは

IPを軸としたメディアミックスを展開するドリコムが贈る、オリジナル作品を中心とするコミックレーベル。WEB発のトレンドに縛られない、コミックならではのライブ感と「次が読みたくてたまらない」衝動をお届けします。

【DREコミックス】とは

ジャンルに縛られない幅広い作品をコミカライズ作品としてリリースするコミックレーベル。代表作に、アニメ化も発表された本格ダークファンタジー『ブレイド&バスタード』や『99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!?』をはじめ、『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』など。

URL：https://drecom-media.jp/drecomics

【ドリコミ＋（プラス）】とは

ドリコムが贈るコミックスのすべてが集結する、ドリコム公式のWEBマンガサイトです。「DREコミックス」の安心感に、新レーベル「ドリコミ」の挑戦を“プラス”し、読者の皆様へこれまでにないエンタメを届けます。

URL：https://drecomi-plus.jp

株式会社ドリコムについて

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/