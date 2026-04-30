三浦半島4市1町ブルーカーボンプロジェクト「コアマモ植え付け体験会」開催！

横須賀市

三浦半島の4市1町（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）では、令和6年から三浦半島ブルーカーボン推進会議を立ち上げ、藻場の消失（磯焼け）や二酸化炭素排出量の削減という共通課題を解決するため、連携を進めています。

昨年に引き続き、三浦半島の4市1町が連携し、コアマモの植え付けや海の生き物観察などを通じて、海の現状を学び、海の大切さを直接体感できる「コアマモ植え付け体験会」を開催します。

4 月30日（木曜日）から参加者の募集を開始しますので、ぜひご応募ください！

※本件については、三浦半島4市1町で同時発表しています

開催概要

１，日時：令和8年5月30日（土曜日）9時30分～13時00分（雨天中止）

２，場所：横須賀市リサイクルプラザ「アイクル」（神奈川県横須賀市浦郷町5丁目2931）

３，対象：三浦半島4市1町（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）在住の小・中学生、高校生（小学生は保護者同伴）

４，定員：40人（抽選）

５，募集期間：令和8年4月30日（木曜日）～5月15日（金曜日）

６，参加費：無料

７，内容

・海草（コアマモ）の植え付け体験

・海の生き物観察会

８，主催等

・三浦半島ブルーカーボン推進会議（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町）※

・よこすか海の市民会議・よこすか海遊クラブ

※三浦半島ブルーカーボン推進会議 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町における水産業の発展や海洋環境保全を図ることを目的に、藻場の消失（磯焼け）や二酸化炭素排出量の削減という共通課題の解決に向けた相互連携体制のことです

９，ネット申し込み【URL】https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/event_form/ 0870/20260530.html

（参考）過去のイベントのようす ◆昨年度実施したイベントの様子はこちらからご確認ください。

【URL】https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0870/bc/event.html