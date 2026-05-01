セルフフォトブランド「Photomatic」がH&Mの特別なゴールデンウィークを彩る

株式会社フォトクリエイト

キタムラ・ホールディングス グループの株式会社フォトクリエイト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、2026年5月1日（金）から5月6日（水・祝）のゴールデンウィーク期間中、ファッションブランド「H&M」が開催する『HAPPY GOLDEN WEEK WITH H&M』にて、H&Mとの限定コラボフレームで撮影できるセルフフォトブースを設置いたします。

【6日間限定】H&Mコラボフレームが全6種登場

ゴールデンウィーク期間中、H&MではPLAY THE MOMENT（H&Mメンバー限定）として、KODAK COLLECTION BY H&Mの発売を記念したKODAK 「Charmera」がゲットできるクレーンゲームとともに、H&Mコラボのフォトブースが楽しめるイベントを開催します。

会場のフォトブースは、H&M仕様にラッピング。H&Mの世界観を表現したここだけでしか体験できないオリジナルフレーム全6種で撮影をお楽しみいただけます。

ゴールデンウィークの楽しいショッピングの思い出を、Photomaticのフォトブースで記録してみてはいかがでしょう。

『HAPPY GOLDEN WEEK WITH H&M』コラボフレーム 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/182_1_7bfbd602608ecc82d3f6872fc868cec7.jpg?v=202605010551 ]HAPPY GOLDEN WEEK WITH H&M

今年のゴールデンウィーク、H&MではさまざまなFUN(楽しいこと)が用意されます。ぜひお近くの店舗へお立ち寄りください。

【FUN 1】GW SALE GW期間中、厳選アイテムが最大40%OFF

開催期間：4/25(金)～5/6(水)

開催場所：全国のH&M店舗＊オンラインストアでもGW SALEを開催

【FUN 2】SCRATCH & WIN ゴールデンウィークの運試し！( H&Mメンバー限定 )

期間中、5,000円(税込)お買い上げごとに、ハズレなしのスクラッチカードを１枚プレゼント！

開催期間：4/25(土)～5/6(水)

開催場所：全国のH&M店舗

【FUN 3】PLAY THE MOMENT( H&Mメンバー限定 )

KODAK COLLECTION BY H&Mの発売を記念してKODAK 「Charmera」がゲットできるクレーンゲームやPhotomaticのH&Mコラボフォトブースが楽しめるイベントを開催

開催期間：5/1(金)～5/6(水)

開催場所：H&M渋谷店、二子玉川店、梅田店

https://social.hm.com/ja_JP/2026gw-activities

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

公式WEBサイト https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：株式会社フォトクリエイト

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役社長：大迫 由典

HP：https://www.photocreate.co.jp/

※Photomaticの運営会社であるピックハイブ株式会社は、2026年4月1日付で株式会社フォトクリエイトに吸収合併されました。Photomaticの運営は、株式会社フォトクリエイトが引き続き担当いたします。