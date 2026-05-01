【初回入荷分完売御礼！】新型サウナ専用デバイス『SAWATCH-3：サウォッチ3』次回入荷分（6月中旬予定）予約開始！

概要

株式会社100plus

株式会社100plus（本社：東京都、代表取締役CEO：加藤容崇）は、サウナ専用ウェアラブルデバイスの第三世代機 『SAWATCH-3：サウォッチ3』 の販売（予約受付）を開始しました。

サウナは健康習慣として定着しつつある一方で、体への負担が過剰になると、せっかくの健康効果が“逆効果”になり得ることもあります。体質や、その日の体調に合わせた「適切な入り方」を把握する必要がありますが、感覚だけに頼るのは難しい--。

そこで私たちは、客観的なデータに基づいてサウナを安全に、そして深く楽しむためのデバイスとして、サウォッチを開発してきました。

サウナ中での計測性能を大きくアップデートした第二世代機（SHOWDOWN-1）を経て、SAWATCH-3では設計を一から見直し、耐久性・安定性・サウナ計測機能をさらに磨き上げました。さらに今作では、サウナが「日常」にどう影響しているか（活動量・ストレスレベル・睡眠）まで振り返ることができ、サウナの効果を最大化するための“相棒”へと進化しています。

サウナでの計測がさらに進化！リアルタイムで自律神経の状態を把握！

SAWATCH-3の新機能『Strain』『Slope』

『Strain』とはサウナ、水風呂、休憩中の自律神経の状態をリアルタイムで表示する機能です。Strainを見ることで、サウナ室や水風呂では過剰な負荷になっていないか、そして休憩中ではリラックスできているかを確認することができます。

『Slope』は心拍数の傾きをリアルタイム表示する機能です。過剰な負荷になる前にどれくらいの負荷が、どれくらいの勢いでかかっているかを確認して、過剰な負荷とならないように”未然に”防ぐために用いることができます。

オススメの使い方

▶︎サウナ室

前半は『Slope』を確認して心拍数の傾きを調整。傾きは１セット目、２セット目、３セット目で異なるためサウナ室を入った後に調整して数値が高ければ下の段に移動したり、数値が低ければ上の段に移動したりして調整します。後半は『Strain』に切り替えます。７段階で表示されるので、Strainが５あるいは６になったらそろそろ出るタイミング。７まで行ってしまったら行き過ぎの状態。呼吸も合わせてうまく負荷を調整すると◎

▶︎水風呂

『Slope』に注目。水風呂に入ると大きく心拍数はマイナスになり、しばらくすると落ち着いてきて、Slopeが０に近づきます。０付近になったら出るタイミング。

▶︎休憩

実は最も重視しているタイミング。ここでは『Strain』に注目します。Strainは計測できるまで少し時間がかかります（その間は０と表示される）。しばらくすると１～７の数字が表示されます。休憩の初期が最もリラックスできるので最初に数字が表示されるタイミングで１～２と表示されていればリラックスできている証で、Strainが１であればパーフェクト！

サウナ、水風呂、休憩と負荷とタイミングが完璧に一致するタイミングを浴場内で調整することができます。

上級者向け新機能『タイムレス』『瞑想サウナモード』

『タイムレス』とはサウナモード中の『時間』の表示がなくなる機能です。アプリ『サの国』の設定画面から変更できます。自身の感覚と向き合っていてもチラッと時間が見えてしまうとついつい『時間』にとらわれてしまいます。タイムレスでは心拍数と自律神経の状態のみ表示されるので自身の感覚と向き合いやすい環境でサウナを楽しめます。

『瞑想サウナモード』はサウォッチ３の一つのモードです。『Meisou』と表示されているモードです。このモードでは何も画面には表示されなくなり計測のみサウナモードと同じように行われます。このモードは超上級者向けで、より深く自身の内的情報と向き合い、サウナに没頭するためのモードです。

まずは通常のサウナモードで感覚を掴み、タイムレスで定着させ、瞑想サウナモードで答え合わせをする、という順番で試してみてください。

進化した７つのポイントが、サウナと日常を変える

1. さらに進化したサウナでのお知らせ機能

サウナ室、水風呂、休憩、全て独立して心拍数と時間（両方同時設定可能）によるお知らせ機能が実装されます。これまでは設定した心拍数を超えたらバイブレーションによりお知らせする、というものでしたが、サウォッチ３では、サウナ室、水風呂、休憩、全て個別に心拍数と時間を設定できるようになります。例えば、いつものサウナでは心拍数130bpmで設定、低温サウナではここまで心拍数が上がらないから、心拍数120bpmあるいは時間10分でお知らせ、水風呂は30秒、休憩は5分、といったユーザー様の声が大きかった要望を叶える細かな設定が可能となります。

2. サウナだけで終わらない。日常（活動量・ストレス・睡眠・リカバリー）まで幅広く記録

SAWATCH-3 はサウナ専用にとどまりません。

活動量・ストレスレベル・睡眠・リカバリーまで記録し、サウナが日常にどう影響しているかを振り返ることができます。サウナの日も、そうでない日も、自然に身につけ続けられるウォッチへと進化しました。

3. タイマー／アラームなど、日常使いの基本機能も強化

「サウナの時だけ装着する」から、「毎日つけてコンディションを見守る」へ。

日常使いを想定した基本機能も強化し、より“生活に溶け込む”体験を目指しました。

4. 選べるウォッチフェイスで、気分や使い方に合わせてカスタマイズ

ホーム画面のウォッチフェイスを自由に選べるようになりました。

今後はイベントやキャンペーンに合わせた限定ウォッチフェイスの公開も予定。

サウナの時間だけでなく、日常の中でも楽しみながら使い続けられる体験を広げていきます。

5. 最先端センサー搭載で、バイタル計測の精度をさらに向上

新センサーを搭載し、心拍数をはじめとするバイタルデータをより高精度に計測。

サウナ中の変化だけでなく、日常や睡眠時のデータ精度も向上しています。

これにより、サウナがあなたの「調子」にどう影響しているかを、より正確に捉えることが可能になりました。

6. 高解像度AMOLEDディスプレイで、サウナでも日常でも“見やすい”

視認性に優れた高解像度 AMOLED ディスプレイを採用。

サウナ室内の明るさや、日常の屋外環境でも必要な情報をはっきり確認できます。

またサウナ室内では、明るさを下げても見やすい設計により、暗いサウナで不必要に画面が光りすぎないようにコントロールできます。

7. 完全オリジナル設計のハードウェアで“強化されたサウナ耐性”＋保証1年

これまでのサウォッチ開発で培ってきた知見をもとに、高温多湿なサウナ環境を前提とした完全オリジナル設計を採用。耐熱性能をさらに向上させました。

開発段階では、耐熱設定以上の超高温化での破壊試験も実施し安全性を確保。

さらに、日常利用とサウナ利用を安心して続けてもらうため、保証期間を1年間に拡張しました。

2色のカラーバリエーションで、サウナも日常も“似合う”デザインに

マットブラック

シャンパンゴールド

サウナだけでなく日常使いも意識し、男性にも女性にも似合う色と仕上げを採用しました。

専用アプリ「サの国」と連動。“ととのう”をデータで振り返る

サウォッチは専用アプリ 「サの国」 と連動します（※サウォッチ単体では詳細な計測データが見ることができません）。

心拍データを同期することで、サウナの記録である「サ録」に

心拍のグラフ

「ととのいスコア」

が表示され、サウナ体験を客観的に振り返ることができます。

サの国では、サウナ施設検索機能、サ印（アチーブメント機能）、サ録のサマリー機能、ね録（睡眠表示機能）などサウナ愛好家にとって嬉しい機能が満載！

代表コメント（開発者／サウナ愛好家/医師/医学博士）

サウナは素晴らしい健康習慣ですが、体調やコンディション次第で“同じ入り方”が最適とは限りません。SAWATCH-3は、サウナの時間だけでなく、睡眠・ストレス・活動量まで含めて「自分の調子」を振り返り、サウナをもっと気持ちよく、そして安全に“使いこなす”ための相棒です。

毎日の体調とサウナをつなげて、あなたにとっての最高のサウナ体験を一緒に作っていけたら嬉しいです。

株式会社100plus 代表取締役CEO

加藤容崇

販売について

販売価格

24,800円（税込）

※送料：730円（全国一律）

出荷予定

2026年5月中旬～下旬 （初回入荷分）、6月中旬（次回出荷分）を予定しています。

販売・取り扱い

ご予約は100plus のWebショップ で承っております。

ご希望の方は以下のページからお願いします。

100plus Webショップ：https://100plus.stores.jp

製品概要（スペック）

・ 製品名：SAWATCH-3（サウォッチ3）

・ 本体サイズ：縦4.85cm × 横2.57cm × 厚さ1.15cm

・ ベルト幅：約1.6cm

・ ベルト対応腕回り：16.6cm～23.2cm

・ 重量：約28g

・ カラー：ブラック、シャンパンゴールド（2色）

・ 素材：

・ ケース｜繊維強化ポリマー

・ ベルト｜シリコン・ステンレス（留め具）

・ ディスプレイ｜ミネラルガラス

・ ディスプレイ：1.72型 / 212 × 520 px（AMOLED）

・ 充電方法：専用マグネットクレードル（USB-A）

・ 充電目安時間：約2時間

・ 作動時間の目安：約5日～7日（※作動状況による）

・ 動作温度（本体内部設計基準）：-10°C ~ 100°C

※本値は製品内部の設計基準であり、サウナ室内の表示温度を示すものではありません。実際の使用条件は「使用条件（目安）」をご確認ください。

・ 防水規格：IP68・5ATM

・ バッテリー：高温対応電池搭載

・ 技適：（申請中）

【同梱物】

サウォッチ本体

専用バンド（サウォッチ3専用）

専用充電グレードル（SHOWDOWN-1のものと互換性があります）

取扱説明書（クイックガイド）

【使用条件（目安）】

サウナ室内では 腕に装着した状態 で、室内の温度表示が 100℃以下 を目安にご使用ください。

また、1回あたり20分以内 を目安としてください。温度計の設置位置や座る位置等により、実際の温度は変動します。サウナ内で本製品を外して放置すると内部温度が上昇する可能性があるため、外して放置・置き忘れをしないでください。異常な発熱、異臭、変形等が確認された場合は直ちに使用を中止してください。

【保証期間】

サウォッチを「サの国」アプリと接続した日から 12ヶ月間

※本機が常に支障なく動作すること、またはエラーが発生しないことについては保証いたしかねます。

※指示に従わない使用により生じた損害は保証対象外となります。通常の使用による損耗、不可抗力、乱用またはユーザーの故意・過失に起因する損傷は保証対象ではありません。

【会社概要／お問い合わせ先】

株式会社100plus

所在地：東京都

代表取締役CEO：加藤容崇

公式サイト：https://100plus.co.jp

お問い合わせはこちらから！

https://100plus.stores.jp/inquiry

※本製品およびアプリは、診断・治療を目的としたものではありません。体調不良時は無理をせず、必要に応じて医療機関へご相談ください。