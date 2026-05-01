31.5インチ4KタンデムOLED採用ゲーミングモニター「32GX870B-B」と、44.5インチ5K2Kウルトラワイド有機ELゲーミングモニター「45GX950B-B」を本日より予約販売開始

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用した31.5インチ4K解像度ゲーミングモニター「32GX870B-B」と、44.5インチ5K2K解像度の有機ELゲーミングモニター「45GX950B-B」の発売を決定し、本日2026年5月1日（金）より予約販売を開始します。

当社は、パネル仕様や画面サイズ、解像度などの異なる多様なモニターラインナップを展開しています。中でも有機ELモニターは、有機ELならではの引き締まった黒表現や豊かな色彩表現、高速な応答速度が特長で、ゲームプレイや映像・画像編集作業を一層快適にするものとして好評いただいており、2025年には国内有機ELモニター出荷台数No.1（※1）を獲得しました。

このたび発売する両モデルは、映像・音響パフォーマンスを向上させるAI機能を搭載。モニター内蔵のプロセッサーが低解像度のコンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」や、AIがコンテンツに合わせて音響を最適化する「AI Sound」、コンテンツを認識して表示を最適化する「AI Scene Optimization」といったAI機能が、臨場感あふれるゲームプレイを演出します。

また、「32GX870B-B」は、LGの最新有機ELパネル（タンデムOLED）を搭載しているため、従来パネル比で消費電力を削減しながらも、輝度や色再現性が向上し、圧巻の色彩表現が可能です。デジタルシネマ向けの色域である「DCI-P3」を99.5%（標準値）カバーしており、有機ELならではの卓越した黒再現に加え、ピーク輝度1500cd/平方メートル （APL1.5%標準値）の高輝度と相まって、類まれなコントラストを実現。LG最新有機ELパネルが、ゲームの世界への没入感を高めます。

一方、「45GX950B-B」は、昨年発売し好評を博した44.5インチで5K2K（5120×2160）解像度の曲面型21:9ウルトラワイド有機ELゲーミングモニターに、前述のAI機能を搭載したモデルです。高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルによって、ピーク輝度は1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）に到達。黒い影はより黒く、明るい光はより明るく表現し、生き生きとした色彩で表現することができるため、美麗なグラフィックゲームの世界もリアルに映し出します。

「32GX870B-B」（左）「45GX950B-B」（右）

（※1）2025年出荷台数において、IDC調べ。

＜発売概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/473_1_0ce6847eb32533788b0c088a513fbe1f.jpg?v=202605010551 ]

【AI機能】※両モデル共通

■AI Upscaling｜AI Sound｜AI Scene Optimization

両モデル共通して以下のAI機能を搭載し、より没入感のあるゲームプレイをサポートします。

（１）AI Upscaling：

モニター内蔵のプロセッサーが映像信号をリアルタイムで解析し、低解像度のコンテンツを高精細な5K2Kまたは4K解像度へアップスケーリングします。（※2）

（２）AI Sound：

AIがコンテンツに合わせて音声や効果音、BGMを分離して音響を最適化。例えば、激しい銃撃戦の中での音声や、ゲーム内で近付いてくる足音といった効果音を明瞭に届けるなど、シーンに応じて音響補正を行います。

（３）AI Scene Optimization：

ゲームやスポーツ、アニメーション、ドキュメントなど、AIが表示されているコンテンツを認識し、自動調整することで表示を最適化します。

（※2）「32GX870B-B」の場合は4K、「45GX950B-B」の場合は5K2Kにアップスケーリングします。なお、本機能の効果や出力品質は、入力映像の品質によって異なります。

【「32GX870B-B」の主な特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/32gx870b-b/

■31.5インチ｜4K（3840×2160）解像度｜LG最新有機EL（タンデムOLED）｜

VESA DisplayHDR(TM) True Black 500｜DCI-P3 99.5%

本モデルは、LGの最新有機ELパネルを採用。これまで3層だった発光層が4層構造に進化した「タンデムOLED」により、有機ELならではの卓越した黒再現に加え、高輝度と色再現性の向上を実現しています。黒の再現性の高さは、「VESA DisplayHDR(TM) True Black 500」の認証取得に裏付けられているほか、輝度は標準値で335cd/平方メートル 、APL1.5%時で1500cd/平方メートル に到達。さらに、「DCI-P3」を99.5%（標準値）カバーしているため、精緻な色再現も可能です。

■Perfect Black｜Perfect Color｜Perfect Reproduction｜100% Color Fidelity

ほぼ完全な黒が再現できることを証明する「Perfect Black」（※3）、暗い環境でも明るい環境でも忠実な色再現が可能なことを証明する「Perfect Color」（※4）、そして、いかなる環境下でもコンテンツ本来の明るさや色を再現できることを証明する「Perfect Reproduction」（※5）のUL認証を取得。さらに、英国の第三者機関Intertekによって、CIE DE2000基準でΔE（色差）が2以下であることが実証されており（※6）、一貫して色精度の高い表示が可能です。

（※3）UL Perfect Black認証番号：V183632

（※4）UL Perfect Color認証番号：V569367

（※5）UL Perfect Reproduction認証番号：V756760

（※6）Intertek 100% Color Fidelity認証番号：24KRQ0950-02

■VESA Dual Mode（4K＠240Hz／フルHD＠480Hz）｜応答速度0.03ms（GTG）

解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応しており、4K（3840×2160）＠240HzとフルHD（1920×1080）＠480Hzで表示することができます。また、フルHD表示時は、画面サイズを27インチ、またはeスポーツ大会で広く採用されている24.5インチに切り替えられるため、有機ELの優れた応答速度や画質を、慣れ親しんだ24.5インチのサイズで堪能できます。

例えば、RPGやMMOなど美しい世界観のゲームは4K@240Hzを31.5インチで、高速な表示が求められ画面全体を一瞬で見渡したいFPSやアクションゲームならフルHD＠480Hzを24.5インチで表示するなど、ゲームジャンルや好みに応じた設定が可能です。

【「45GX950B-B」の主な特長】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/monitors/gaming-monitors/45gx950b-b/

■44.5インチ｜5K2K（5120×2160）解像度｜有機EL｜マイクロレンズアレイ｜

VESA DisplayHDR(TM) True Black 400｜DCI-P3 98.5%

44.5インチの大画面ディスプレイは5K2K（5120×2160）の高解像度で、「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルを搭載。ピーク輝度1300cd/平方メートル （APL 1.5% 標準値）の高輝度と､有機ELならではの黒表現によって､余裕のある輝度幅がより繊細な色表現を可能にし、極めてナチュラルで鮮烈な映像を映し出します。また、ディスプレイ業界の標準化団体VESAが策定した「DisplayHDR(TM) True Black 400」の認証を取得しており、黒の再現性の高さが証明されているほか、「DCI-P3」を98.5%カバーしており、より忠実で正確な色表現を実現します。

■800R曲面型｜21:9ウルトラワイド｜125PPI

半径80cmとなる曲率800Rの曲面型21:9ウルトラワイド画面を採用しているため、横長な画面でも目のピントを調整することなく画面全体を見渡すことができ、ゲームの世界に没入できます。

また、縦横比16:9の一般的なモニターに比べて33%横長な画面と、5120×2160の高解像度が実現する広大な作業領域は、ゲームのみならず、映像・画像編集をはじめとするクリエイティブ作業やマルチウィンドウ作業において生産性の向上をサポート。125PPIの高精細な表示は、テキストを含むあらゆる情報が見やすく、コーディング作業や日常のウェブ閲覧も快適にこなせます。

■VESA Dual Mode（5K2K＠165Hz／UWFHD＠330Hz）｜応答速度0.03ms（GTG）

解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応しており、5K2K（5120×2160）@165HzまたはUWFHD（2560×1080）@330Hzで表示可能。また、画面サイズも39インチから24.5インチの複数の画面サイズの中から選択でき、アスペクト比も21:9または16:9に切り替えることができます。バックライトを使用せず、画素の一つ一つが発光する有機ELパネルは、高い黒の再現性だけではなく、高速な応答速度も特長です。本モデルは、応答速度0.03ms（GTG）を実現しており、激しい動きのゲームでもくっきりとした映像を提供します。

【ゲーミング機能】※両モデル共通

■AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー｜NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible｜VESA certified AdaptiveSync

ティアリング（画面のズレ）やスタッタリング（カクつき）を抑える「AMD FreeSync(TM) Premium Proテクノロジー」と「NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatible」に対応。さらに、高リフレッシュレートと低遅延を実現したゲーム向けディスプレイとしての認証「VESA AdaptiveSync Display」も取得しており、スムーズな表示でプレイヤーを勝利に導きます。

その他にも、闇に潜むターゲットを発見しやすくする「ブラックスタビライザー」や、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」など、ゲームを優位に進めるための機能も備えています。

【ユーザビリティ】※両モデル共通

■7W＋7W内蔵スピーカー｜USB Type-C(TM)（USB PD最大90W）

7W＋7Wのステレオスピーカーによる迫力あるサウンドに加え、AI Sound機能をONにすれば、一層の没入感を演出します。4極ヘッドフォン出力にも対応しているため、ヘッドセット接続も簡単。また、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大90W）、そしてデータ転送まで可能なUSB Type-C端子も搭載しています。

■OLED Care｜Live Color Low Blue Light｜エルゴノミックスタンド

有機ELの優れた画質をより長く楽しむために焼き付きを防止する「OLED Care」や、色変化なくブルーライドを抑える機能「Live Color Low Blue Light」、姿勢や使用環境に合わせて画面配置を調整できるエルゴノミックスタンドなど、快適なゲームプレイをサポートする機能を多数搭載しています。

【法人のお客様お問い合わせ先（IT製品）】

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

IT製品 法人営業窓口

Email：jpn-it-sales@lge.com

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。