満足度の高い『ウォーターサーバー』ランキング【ジャパネットウォーター　富士山の天然水】が6年連続総合1位／『浄水型』は【クリクラ　feel free】が4年連続総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社『ウォーターサーバー』イメージ（AC素材）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：小池 恒、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『ウォーターサーバー』『浄水型ウォーターサーバー』の顧客満足度調査の結果を、2026年5月1日（金）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は、下記の通りとなりました。

『ウォーターサーバー』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『浄水型ウォーターサーバー』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《TOPICS》

『ウォーターサーバー』

■【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】6年連続総合1位

「特典・キャンペーン」など９項目でも1位に

■【ウォーターネット】が「RO水」部門で4年ぶり1位を獲得

―新数値指標「水のおいしさ実感度」「快適生活実感度」―

■「水のおいしさ実感度」は【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】が最も高い94.4％

■「快適生活実感度」は総合4位の【クリクラ】が91.4％で最高評価

『浄水型ウォーターサーバー』

■【クリクラ feel free】が4年連続で総合1位を獲得「水のおいしさ」など6項目で1位

■総合2位は【ウォータースタンド ピュアライフ】「申込みのしやすさ」など3項目で1位

■総合5位の【Locca】は「2人世帯」で初の1位に

―新数値指標「水のおいしさ実感度」「快適生活実感度」―

■【クリクラ feel free】が「水のおいしさ実感度」「快適生活実感度」ともに最高評価

『ウォーターサーバー』

■【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】6年連続総合1位「特典・キャンペーン」など９項目でも1位に『ウォーターサーバー』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

今回の調査では、【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】が６年連続総合1位となりました。

評価項目別では、「申込みのしやすさ」「特典・キャンペーン」など9項目で1位を獲得しています。なかでも、「申込みのしやすさ」「利用料金」「宅配システム」「サポート体制」の4項目では6年連続1位、「特典・キャンペーン」では5年連続1位と、継続して多数の項目で高評価を維持しています。

また、部門別ランキングでは、水の種類別「天然水」や利用目的別「育児・子育て」など7部門で1位を獲得しています。

～【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】 利用者のクチコミ～

「富士山のお水だからとてもおいしくて安心、追加のお水は注文すれば１～２日で届けてくださいます（20代・女性）」

「手続きが簡単。水の本数の変更も簡単に出来る（60代以上・女性）」

「赤ちゃんのミルクを作る時に時間がかからず助かった（40代・男性）」

総合2位は【アクアクララ】が3年連続で受賞。総合3位は昨年高評企業の【ダスキンの天然水 森のひとしずく】が規定人数を満たしてランクインとなりました。

～【アクアクララ】 利用者のクチコミ～

「すぐにお湯や冷水が使えるため、子どものミルクや離乳食に使いやすい（30代・女性）」

「飲みやすく注文本数の最低限の数がないので、自分のペースで注文できるのがいい（40代・男性）」

～【ダスキンの天然水 森のひとしずく】 利用者のクチコミ～

「定期的に交換でき、美味しい水が飲める。チャイルドロックがあり安心（60代以上・女性）」

「不具合の対応が早い（60代以上男性）」「とにかく水が美味しい（50代・男性）」

■【ウォーターネット】が「RO水」部門で4年ぶり1位を獲得

高評企業の【ウォーターネット】が「RO水」※において、4年ぶりに1位を獲得しました。

利用者からは、利便性の良さや料金のシンプルさ、幅広い場面で活用できるといった声が寄せられています。

※逆浸透膜（RO膜）と呼ばれる超微細フィルターを通して不純物を除去した水

～【ウォーターネット】RO水 利用者のクチコミ～

「清潔、安全、便利。日常生活でいつでも飲みたい時使用でき、赤ちゃんのミルクにもすぐ使える（60代以上・女性）」

「利便性がよくシンプルな料金設定になっている（30代・男性）」

「いつでもお湯が使え、防災対策にもなる（60代以上・男性）」

■新数値指標「水のおいしさ実感度」は【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】「快適生活実感度」は総合4位の【クリクラ】が最高評価

今回初発表となる「水のおいしさ実感度※1」は総合1位の【ジャパネットウォーター 富士山の天然水】が最高評価の94.4％となりました。

また、ウォーターサーバーを使って、どの程度生活が快適になったと実感したかを示す「快適生活実感度※2」は、総合4位の【クリクラ】が91.4％と最高評価となりました。

※1当調査における「どの程度その企業のウォーターサーバーの水のおいしさを実感したか」の回答結果から算出した割合

※2当調査における「どの程度その企業のウォーターサーバーを利用して生活が快適になったと実感したか」の回答結果から算出した割合

『浄水型ウォーターサーバー』

『ウォーターサーバー』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『ウォーターサーバー』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『浄水型ウォーターサーバー』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）■【クリクラ feel free】が4年連続で総合1位を獲得「水のおいしさ」など6項目で1位に

『浄水型ウォーターサーバー』ランキングでは、【クリクラ feel free】が4年連続で総合1位となりました。

「特典・キャンペーン」「水のおいしさ」「貯水タンクの使いやすさ」「サーバー機能」「デザイン」「サポート体制」の6項目で1位を獲得したほか、利用目的別「育児・子育て」「料理」など6部門でも1位となりました。

また、今回初発表となる「水のおいしさ実感度」で92.9％、「快適生活実感度」では93.7％と【クリクラ feel free】がともに最高評価となりました。

～【クリクラ feel free】 利用者のクチコミ～

「サイズがコンパクトでキッチンに置いても違和感なく使える（30代・男性）」

「コンパクトで、水道水を入れて浄水にできるところが良い。温水の温度も問題ないので、便利（60代以上・男性）」

「手軽に冷たいお水や、あったかい飲み物が飲めてとても便利。子どもも水分補給を自分でできて、わざわざお茶をくんだりしなくてよくて便利。浄水型なので、水代を気にしなくて良いので手軽（30代・女性）」

■総合2位【ウォータースタンド ピュアライフ】「申込みのしやすさ」など3項目で1位

総合2位の【ウォータースタンド ピュアライフ】は評価項目別「商品のわかりやすさ」「申込みのしやすさ」「利用料金」の3項目で1位を獲得しました。また、総合3位は【シャインウォーター】と【ハミングウォーター】が同点でランクインとなりました。

～【ウォータースタンド ピュアライフ】 利用者のクチコミ～

「1リットルのボタンがあるので、水筒を入れる時に重宝。高さもあるので、そのまま置ける。解約金がかからないので、いつでも解約できる（30代・女性）」

「夜中でもすぐに水を飲めてありがたい。赤ん坊のミルク作成に役立った（30代・男性）」

～【シャインウォーター】 利用者のクチコミ～

「水道水を使用でき、音が気にならない。重たいポットを持ち上げる必要が無く、スペースをとらない（60代以上・女性）」

「冷水、温水の切り替えが楽（60代以・上男性）」「お水が美味しい（40代・女性）」

■総合5位の【Locca】が世帯人数別「2人世帯」で初の1位に

前回高評企業からランクイン規定人数を満たし、今回総合5位にランクインした【Locca】が、世帯人数別「2人世帯」で初の1位を獲得しました。

利用者からは、水のおいしさや価格の手頃さ、コンパクトさなどを評価する声が寄せられています。

～【Locca】 利用者のクチコミ～

「美味しい水が手頃な値段で飲み放題で、トラブルの対応がしっかりしていて安心です（50代・女性）」

「比較的コンパクトなのかなと思うので、どの部屋にも置きやすいと思います（30代・女性）」

「いつでも美味しい水が飲める。いつでも温かい物が飲める。水道の水で補充ができる（50代・女性）」

『浄水型ウォーターサーバー』評価項目別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）『浄水型ウォーターサーバー』部門別ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

《調査概要》

■ランキング発表日：2026/05/01 ■調査主体：株式会社oricon ME ■調査方法：インターネット調査

■調査期間：2025/12/04～2025/12/26、2024/12/18～2025/01/10、2023/12/21～2024/01/12

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2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ウォーターサーバー

■サンプル数：9,451人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数 22

■定義

以下すべての条件を満たす企業

1)専用のボトルをセットし、「冷水・温水」および「冷水・常温水」が使用できる家庭用ウォーターサーバーをレンタル（一部、無料貸与もしくは有料販売）している

2)農林水産省による「天然水※」および「RO水」と分類される水を宅配で提供している

3)a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の

8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

ただし、バックインボックス、ペットボトルの宅配をする企業は対象外とする

※ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーターを含む総称

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1) 現在、家庭用のウォーターサーバーを2ヶ月以上継続利用している（キャンペーン期間は除く）

2) 現在利用しているサーバーを過去7年以内に利用開始している

3) サービスの選定に関与し、料金を把握している

■URL：https://life.oricon.co.jp/rank_waterserver/

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2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 浄水型ウォーターサーバー

■サンプル数：3,320人 ■規定人数：100人以上 ■調査企業（サービス）数 10

■定義

以下すべての条件を満たす家庭用ウォーターサーバーの、貸出サービスを提供している企業

１）水道水をタンクに注ぎ、内蔵の浄水フィルターを通して、ろ過・造水する

２）「冷水・温水」、または「冷水、常温水」が使用できる

３）a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の

8つの地域区分のうち、4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

■調査対象者 性別：指定なし 年齢：18～84歳 地域：全国

条件：以下すべての条件を満たす人

1) 現在、家庭用のウォーターサーバーを2ヶ月以上継続利用している（キャンペーン期間は除く）

2) 現在利用しているサーバーを過去7年以内に利用開始している

3) サービスの選定に関与し、料金を把握している

■URL：https://life.oricon.co.jp/rank_waterserver/purifier/

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