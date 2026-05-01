【AKARUMI INSIGHTS】美容クリニックのAI検索対策｜ブランド露出を獲得するLLMO・GEO戦略と引用構造

株式会社ipe

株式会社ipe（本社：東京都港区、以下ipe）は、生成AIやAI検索における美容医療領域の回答傾向を分析し、AIに参照されやすい情報の特徴についての調査結果を公開しました。

本調査では、生成AI上の回答ログおよび引用元データをもとに、美容医療に関する情報がどのように整理・参照されているかを分析しています。

なお、詳細な分析結果・図表・考察は、AKARUMI公式サイトの記事にて公開しています。ぜひあわせてご覧ください。

■なぜ今、美容医療でも「AIにどう見えるか」が重要なのか

詳細を見る :https://akarumi.jp/knowledge/cosmetic-clinic-llmo/

生成AIやAI検索の普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。美容医療領域においても、検索結果を個別に比較するだけでなく、AIに悩みや希望を伝え、施術やクリニックの候補を整理するケースが増えています。

一方で、どのような情報がAIに参照されやすいのか、またどのような情報設計が比較検討に影響するのかについては、体系的に整理されていませんでした。

こうした背景から、ipeでは美容医療領域におけるAI回答の引用傾向を分析しました。

■調査概要

調査対象：美容医療領域に関する生成AI回答および引用元データ（取得日：2026年4月21日）

調査手法：LLMO分析ツール「AKARUMI」を用い、美容医療領域に関する200件のプロンプト(https://akarumi.jp/wp-content/uploads/2026/04/20260421_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEipe_%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%83%95%E3%82%9A%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%9A%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf)に対する生成AI回答を分析

調査内容：

・AI回答における引用元サイトの傾向

・AIに参照されやすいページ・コンテンツ構造

・施術・費用・リスク・地域情報など、比較検討時に扱われる情報の傾向

・公式サイトと第三者メディアの引用傾向の違い

■調査サマリー

■分析結果１. ：「説明ページ」ではなく“比較されるページ”が引用される

- AIは「比較・判断に必要な情報が整理されたページ」を優先的に参照する傾向- 公式サイトは「おすすめ情報」ではなく「判断材料」として引用されやすい- メリットだけでなく「リスク・不適応」の明記が重要な要素となる

AIに引用されている施術ページでは、以下の項目が整理されている傾向が確認されました。

- 向いている人／向いていない人- ダウンタイム- 副作用・リスク- 費用- 他施術との違い

とくに「向いていない人」やデメリットの記載は、適応判断に関わる情報として重視されており、AIが判断材料として扱いやすい要素になっていると考えられます。

■分析結果２. 「料金表」だけでは不十分、相場・理由まで整理されたページが参照される

単なる料金表ではなく、以下のような価格比較情報が多く参照されていました。

- 平均価格帯- 価格差が生まれる理由- 安価／高額施術の特徴

ユーザーが費用の水準だけでなく、その背景まで理解したいニーズを持っていることが影響していると考えられます。

■分析結果３. AIは「失敗したくない」ニーズに応える情報を優先する

AIの回答では、以下のような不安解消系の情報が多く扱われていました。

- クリニックの選び方- 後悔しやすいケース- 注意点・リスク

美容医療は判断難易度が高い領域であるため、「失敗を避けたい」というニーズに対応した情報が優先的に参照される傾向が見られます。

■分析結果４. 地域情報でも“選ぶための情報”が求められている

地域に関する質問においても、単なる所在地情報ではなく、以下のような情報が整理されたページが参照されていました。

- 対応施術- 医師情報- 院ごとの特徴- 料金目安

ユーザーが「通える場所」だけでなく「どこを選ぶべきか」までAIに相談していることが背景にあると考えられます。

■考察：美容医療のLLMO対策は「情報量」より「判断しやすさ」

今回の分析から、美容医療領域におけるLLMO対策では、情報量の多さではなく「比較・判断しやすい構造」が重要であることが示唆されました。

また、AIは誇張の少ない客観的な情報を優先的に扱う傾向があり、リスクや制約条件を含めたバランスの取れた情報設計が求められます。

今後、美容クリニックにおいては、従来のSEO対策に加え、AI上でどのように情報が整理・引用されるかを前提とした情報設計が重要になると考えられます。

■ALLM時代のブランド“AI認識”を可視化する「AKARUMI」

AIOはこれまでのマーケティングとは異なり、高度な技術理解と絶え間ない検証が必要ですが、自社のブランドがAIにどう扱われているかを正確に把握するのは容易ではありません。

AI時代のブランド管理を強力にサポートするのが「AKARUMI(アカルミ)」です。主要LLM内で自社ブランドがどう言及されているかを可視化する業界最先端のツールで、言及の有無や順位、引用URLの特定、日次モニタリングが可能です。

これまでブラックボックスだったAI内部の評価を定量的に捉えることで、勘に頼らない「根拠に基づいた的確なAIO対策」が可能になります。

■会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、300社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングも提供しています。美容クリニックの支援実績も豊富で、情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問合せください。

LLMOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871