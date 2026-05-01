【日本金融教育支援機構と八王子市が共創】小学生から大学生までの学びの循環を実現する、金融教育プログラム創出へ

一般社団法人日本金融教育支援機構

このたび、一般社団法人日本金融教育支援機構（所在地：東京都千代田区、以下「当機構」）は、八王子市と共創し、市内の小学生から大学生までの学びが循環する「学生の、学生による、学生のための金融教育プログラム」を創出します。

本取り組みは、地域金融機関等の協力を得ながら、産学官金の連携による新たな「金融の学び」の場づくりを目指すものです。

■目的

八王子市市長記者会見にて、初宿市長の発表の様子

八王子市は、大学・高校・中学校・小学校が集積する「学園都市」です。

この特性を活かし、当機構が主催するFESコンテスト(R)やワークショップと連携した、“循環型金融教育モデル”の形成をめざします。

■共創事業の概要

FESコンテストは、中高生が大学生の運営するワークショップを通じて、お金の持つ8つの力（使う・稼ぐ・納める・貯める・備える・贈る・借りる・増やす）を学び、小学生にも伝わることばで、幅広い世代の学びとなる金融教育動画を制作し、その内容を競うコンテストです。

また、同コンテストの受賞作品は、小学生の学びに活用されています。

つまり、FESコンテストを介して、小学生は動画の視聴者、中高生は動画の制作者、大学生はワークショップ運営者と、進学段階に応じてさまざまな立場で継続的に金融教育に関わることができます。

学んだ側が教える側へと立場を変えながら、世代を超えて学びが循環する金融教育モデルを地域に形成し、根づかせていきます。

【左より】日本金融教育支援機構 阿部奈々 共同代表理事、FESコンテスト大学生運営委員 小串香乃

なお、2026年3月30日に実施された八王子市長記者会見において、初宿市長より本取り組みが紹介され、当機構からは、阿部奈々共同代表理事および、FESコンテスト大学生運営委員で法政大学多摩キャンパスに通う小串香乃が同席しました。

なお、FESコンテストは「チルドレンファースト」の社会を創出する東京都の取り組み「令和7年度こどもスマイルムーブメント大賞」で優秀賞を受賞しており、「東京都こどもホームページ」にも紹介されています。

https://tokyo-kodomo-hp.metro.tokyo.lg.jp/

【関連プレスリリース】

学生がともに学びを深める「FESコンテスト(R)」、東京都「令和7年度 こどもスマイルムーブメント大賞」子供部門 優秀賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000165189.html

■今後の予定

■八王子市と共創するに至った背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165189/table/26_1_32a070ad8df90b0de506ccd79fd0ed30.jpg?v=202605010351 ]

当機構は、市内に幅広い年齢層の学生が集まる学園都市である八王子市と連携し、学生が主体的に地域へ関わる契機として、FESコンテストワークショップの開催を八王子市の「共創の窓口」に提案し、実現するに至りました。

本取り組みでは、ワークショップ参加者の学びを世代で循環させることで、全国でモデルとなる仕組みの構築を進めてまいります。

一般社団法人 日本金融教育支援機構

共同代表理事：平井 梨沙 阿部 奈々

東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室

電話：03-6674-1435

設立：2022年12月28日

公式サイト：https://faincation.com/

メール：info@faincation.com