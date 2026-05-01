「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」第3弾 出展アーティスト15組を発表 ～2026年のメインビジュアルを公開！～

阪神電気鉄道株式会社

六甲山観光株式会社（本社：神戸市灘区 社長：妹尾昭孝）は、2026年8月29日（土）～11月29日（日）まで神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」を開催します。

この度、新たに招待アーティスト15組が決定しましたのでお知らせします。これまでに発表した20組に加え、計35組の出展が決定しました。今年は6月1日（月）に発表予定の招待アーティストと公募アーティストを含め、約60組が出展予定です。

また、2026年のメインビジュアルを本日より公開します。今回のビジュアルは、昨年から常設作品となった奈良美智《Peace Head》に加え、特別寄託作品として展示が決定した草間彌生《南瓜》などの魅力的な作品と、六甲山の自然の中を散策し多様なアート作品に出合う楽しさをイメージしたグラフィックで展開しています。

※各アーティストのプロフィールについては参考資料をご覧ください。

※詳しくは公式Webサイト（ https://www.rokkomeetsart.jp/ ）をご確認ください。

【第3弾 招待アーティスト】※50音順

内田望、梅沢和木、開発好明、木村崇人、鴻崎正武、正元嶺至、ジュン・グエン＝ハツシバ、高橋匡太（※1）、Daisy Balloon、ニシハラ☆ノリオ×北園組、平澤賢治、松井照太、モジャヒド・ムサ、山本修路、義村環

■「神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond」開催概要

【会期】2026年8月29日（土）～11月29日（日）

【会場】

ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園、新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル）、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア他

【アーティスト】

伊藤大寛、伊藤幸久、井上涼、植田麻由、内田望、梅沢和木、開発好明、加治聖哉、木村崇人、鴻崎正武、古巻和芳、佐藤圭一、さとうりさ、さわひらき、四方謙一、正元嶺至、ジュン・グエン＝ハツシバ、鈴木泰人、高橋匡太（※1）、高橋瑠璃（※1）、棚田康司、Daisy Balloon、仲順れい、中野信子、奈良美智、西田秀己、ニシハラ☆ノリオ×北園組、平澤賢治、船井美佐、松井照太、宮嵜浩、モジャヒド・ムサ、山本修路、義村環、わにぶちみき（※2026年5月1日時点）

■「ひかりの森～夜の芸術散歩～」開催概要

【会期】2026年9月19日（土）～11月29日（日）の土日祝の夜間

【会場】ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園





■鑑賞パスポート

※大人＝中学生以上、小人＝4歳～小学生、3歳以下無料

※4歳～12歳を対象とした「お子さま2,000人無料招待キャンペーン」を実施予定。詳細は決定次第お知らせします。

★自然体感展望台 六甲枝垂れの営業時間は10：00～21：00。17：00～21：00は昼パス及び昼夜パスで入場いただけます。

夜パスでの入場はできません。

【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

【共催】六甲摩耶観光推進協議会

【特別助成・協賛】神戸市、阪急阪神ホールディングス株式会社

【助成】公益財団法人 神戸文化支援基金

【助成・協力】公益財団法人 神戸市民文化振興財団

※2026年5月現在の情報です。

※情報の追加・変更については公式Webサイトでお知らせします。

【資料に関するお問い合わせ】

神戸六甲ミーツ・アート事務局

TEL：078-891-0048（平日10：00～17：00）

参考資料：

https://prtimes.jp/a/?f=d5180-3608-e71f45ff8454376e5f50074c069a3db2.pdf

（※1）高ははしごだか

六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/abd7b54abb8b74108cfc2105a85d0c55bef321b0.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1