奈良県立図書情報館_熊谷 誠 展「ちいさい舟　アートワークと絵本原画」　同時開催　絵本『となりのゆうくん』作品展 を開催します。

奈良県

奈良県立図書情報館では「ちいさい舟 アートワークと絵本原画」 同時開催 絵本『となりのゆうくん』作品展を開催します。

▪️熊谷誠展「ちいさい船 アートワークと絵本原画」

『ちいさい舟』は、美術家・熊谷 誠の生家の屋根裏に仕舞われていた舟をモチーフにつくられた絵本です。熊谷の絵に、編集者で絵本専門の書店を営む妻の聡子が文を書きました。

-----なぜ、屋根裏に舟があったのか。

作家の暮らす京都市伏見区は、万葉集にも歌われた巨椋池周辺の横大路沼に接していました。巨椋池は水害と治水工事を繰り返し、昭和の干拓事業で今は記録に残るのみになりましたが、古い家には水害時用に舟を棄てずに備えていたのでした。（「あとがき」より）

頭上の舟の存在を知らず育った熊谷にとって、それは「おだやかな年月が何十年も続いた裏付け」であり「大きな流れと変容の続きに現在があることを実感させるもの」だといいます。

昔むかし、このあたりには川が流れててね…

遠くの山まで見渡せてね…

時を旅したゆたう一艘の舟の物語。熊谷による原画と美術作品でご紹介します。

『ちいさい舟』熊谷 誠・画 熊谷 聡子・文（2024年 UEMON BOOKS）

▪️同時開催『となりのゆうくん』作品展

「今度の席替えでとなりになったアイツは、ぼくにだけムスッとしてる。先生が『となりの人と相談しましょう』っていう時も、なんにもしゃべらないから、なんにも発表できない。ぼくは真剣に困ってるのに、お姉ちゃんは冗談みたいなアドバイスしかくれない」。

悩むと気持ちは下降線。でも、ちょっとしたきっかけでぱっと上昇！ 子どもならではの揺れやすい心の動きを、アニメーション作家の多田文ヒコ（絵）と熊谷聡子（文）が豊かに表現した作品（プリント画）を展示します。

『となりのゆうくん』多田文ヒコ・絵 熊谷 聡子・文（2024年 UEMON BOOKS）

【関連トークイベント】

■その１：『ちいさい舟』熊谷誠トーク

・内容 美術家・熊谷誠が絵本『ちいさい舟』について語ります。

・日時 2026/7/25（土）14:00~15:30（開場13:30）

・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール

・参加：事前予約必要（先着100人）、無料

☆申込受付開始：2026/6/16（火）9:00~

https://www.library.pref.nara.jp/event/4825

■その２：『となりのゆうくん』多田文ヒコ、熊谷聡子トーク

・内容 アニメーション作家の多田文ヒコ（絵）と熊谷聡子（文）が絵本『となりのゆうくん』についてお話しします。

・日時 2026/8/8（土）14:00~15:30（開場13:30）

・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール

・参加：事前予約必要（先着100人）、無料

☆申込受付開始：2026/6/16（火）9:00~

https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4826