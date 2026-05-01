奈良県立図書情報館_熊谷 誠 展「ちいさい舟　アートワークと絵本原画」　同時開催　絵本『となりのゆうくん』作品展 を開催します。

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奈良県



奈良県立図書情報館では「ちいさい舟　アートワークと絵本原画」　同時開催　絵本『となりのゆうくん』作品展を開催します。



▪️熊谷誠展「ちいさい船　アートワークと絵本原画」


『ちいさい舟』は、美術家・熊谷 誠の生家の屋根裏に仕舞われていた舟をモチーフにつくられた絵本です。熊谷の絵に、編集者で絵本専門の書店を営む妻の聡子が文を書きました。



-----なぜ、屋根裏に舟があったのか。



作家の暮らす京都市伏見区は、万葉集にも歌われた巨椋池周辺の横大路沼に接していました。巨椋池は水害と治水工事を繰り返し、昭和の干拓事業で今は記録に残るのみになりましたが、古い家には水害時用に舟を棄てずに備えていたのでした。（「あとがき」より）



頭上の舟の存在を知らず育った熊谷にとって、それは「おだやかな年月が何十年も続いた裏付け」であり「大きな流れと変容の続きに現在があることを実感させるもの」だといいます。



昔むかし、このあたりには川が流れててね…


遠くの山まで見渡せてね…



時を旅したゆたう一艘の舟の物語。熊谷による原画と美術作品でご紹介します。




『ちいさい舟』熊谷 誠・画　熊谷 聡子・文（2024年　UEMON BOOKS）



▪️同時開催『となりのゆうくん』作品展


「今度の席替えでとなりになったアイツは、ぼくにだけムスッとしてる。先生が『となりの人と相談しましょう』っていう時も、なんにもしゃべらないから、なんにも発表できない。ぼくは真剣に困ってるのに、お姉ちゃんは冗談みたいなアドバイスしかくれない」。


悩むと気持ちは下降線。でも、ちょっとしたきっかけでぱっと上昇！　子どもならではの揺れやすい心の動きを、アニメーション作家の多田文ヒコ（絵）と熊谷聡子（文）が豊かに表現した作品（プリント画）を展示します。




『となりのゆうくん』多田文ヒコ・絵　熊谷 聡子・文（2024年　UEMON BOOKS）


【関連トークイベント】

■その１：『ちいさい舟』熊谷誠トーク

・内容　美術家・熊谷誠が絵本『ちいさい舟』について語ります。


・日時　2026/7/25（土）14:00~15:30（開場13:30）


・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール


・参加：事前予約必要（先着100人）、無料


☆申込受付開始：2026/6/16（火）9:00~


https://www.library.pref.nara.jp/event/4825




■その２：『となりのゆうくん』多田文ヒコ、熊谷聡子トーク

・内容　アニメーション作家の多田文ヒコ（絵）と熊谷聡子（文）が絵本『となりのゆうくん』についてお話しします。


・日時　2026/8/8（土）14:00~15:30（開場13:30）


・場所：奈良県立図書情報館1F交流ホール


・参加：事前予約必要（先着100人）、無料


☆申込受付開始：2026/6/16（火）9:00~


https://www.library.pref.nara.jp/gallery/4826