「Bリーグチャンピオンシップ2025-26特集」をリリース！　戦力ランキングや優勝予想などのコンテンツが充実

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは2026年5月7日（木）に開幕を迎える「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」に先立ち、「Bリーグチャンピオンシップ2025-26」特集をリリースします。

Bリーグチャンピオンシップは、男子プロバスケットボール「B.LEAGUE・B1リーグ」の年間王者を決めるトーナメント戦で、レギュラーシーズンの上位8クラブが出場。

次シーズンからリーグ全体の構造改革が行われるため、"B1リーグ"として最後のチャンピオンシップとなり、出場クラブは"B1最後の王者"をかけて熱戦を繰り広げます。

■出場クラブ

宇都宮ブレックス

群馬クレインサンダーズ

千葉ジェッツ

アルバルク東京

シーホース三河

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

長崎ヴェルカ※初進出

琉球ゴールデンキングス

本特集では、出場する各クラブの紹介のほか、「CS出場クラブ戦力ランキング」をはじめ、「有識者による優勝予想」などBリーグチャンピオンシップをより楽しんでいただくためのコンテンツを掲載予定です。

【特集ページ】

https://sports.yahoo.co.jp/contents/22017

【配信コンテンツ】

出場クラブ紹介

出場クラブ戦力ランキング

有識者による優勝予想

歴代最強チームランキング

歴代スタッツランキング ほか