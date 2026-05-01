【大阪・八尾】「最期まで、きれいに見送りたい」母の日を前に生まれた、新しいお葬式のかたち

株式会社八光殿

「最期はきれいに見送りたい」

「母にちゃんとありがとうを伝えたい」

こうしたお客様の声をきっかけに、株式会社八光殿（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：西川正章）は、女性スタッフを中心に新たな葬儀プランを創り上げました。

母の日を前に、“その人らしいお見送り”を考えるきっかけとして、『女性のためのお葬式プラン』を2026年5月1日よりサービス開始いたします。

葬儀は、“その人らしさ”を大切にする時代へ

近年、葬儀に対する価値観は大きく変化しています。

形式にとらわれるのではなく、「その人らしく送りたい」「想いを大切にしたい」と考える方が増えています。

八光殿にも、日々多くのお客様からさまざまな想いが寄せられています。

「妻に何もしてやれなかったから、最期はきれいに見送りたい」

「母は私たちのために一生懸命に働いてくれたから、母らしく見送りたい」

そうした声に向き合う中で、八光殿では新たなプランの必要性を感じていました。

お客様の声に向き合い、女性スタッフがかたちに

本プランは、八光殿の女性スタッフが中心となり企画しました。

日々お客様と接する中で感じた想いや気づきをもとに、「自分ならどう送りたいか」「どんなお別れがあたたかいか」という視点で議論を重ねてきました。

形式的なお葬式ではなく、

「母らしく」「妻らしく」「その人らしく」お見送りしたい――

そんな想いに寄り添うかたちで、本プランは生まれました。

やさしさと美しさに寄り添うお見送り

『女性のためのお葬式プラン』は、やさしさや美しさを大切にしたお見送りをコンセプトとしています。

・形式的ではなく「母らしく」「妻らしく」「私らしく」お別れしたい、してほしい

・女性らしいやわらかくあたたかい雰囲気づくり

・ご家族の想いに寄り添ったお見送り

など、従来の形式にとらわれないお見送りを提案します。

大切な人との”これから”を考えるきっかけに

2026年5月3日より展開する新聞折込チラシ

本プランは、すぐにご利用いただくためのものではなく、

ご家族で“これから”を考えるきっかけとしてご提案しています。

母の日や結婚記念日など、大切な人へ想いを向ける機会を通じて、

「どんなお見送りがしたいか」「どんなお見送りをされたいか」を

考える時間を持っていただければと考えています。

詳しくは下記フリーダイヤルまたは問合せフォームよりご連絡ください。

フリーダイヤル：0120-39-8510

問合せフォームはこちら(https://www.8510.net/contact/)

『女性のためのお葬式プラン』対象会館

女性のためのお葬式プランは、以下の２つの会館でのお葬式が対象となります。

■葬儀会館 八光殿八尾中央 (大阪府八尾市清水町1-4-40)

■葬儀会館 八光殿南植松 (大阪府八尾市南植松町4-141)

八光殿の想い

おくられる人、おくる人。

その両方が「ありがとう」で包まれるように。

八光殿はこれからも、ご家族の想いに寄り添いながら、

心に残るお見送りのかたちを提案してまいります。

株式会社八光殿について

八光殿は、1947年に創立、2027年に創立80周年を迎える葬祭サービス企業です。

八尾市、大東市、四條畷市、門真市、松原市、東大阪市で地域に密着した企業として年間約2,500件のご葬儀施行に携わっています。

また、ご葬儀だけでなく生前に利用できる会員制度の各種サービスや生命保険、仏壇販売や法事・法要のご提案などご葬儀後のサポートを含めた事業を展開しており、生前から人生の最期まで、お客様の人生をトータルにサポートしています。

葬儀会館 八光殿 八尾中央

【会社概要】

社名：株式会社八光殿

本社所在地：大阪府八尾市東本町4丁目2-11

代表取締役社長：西川正章

事業内容：

葬祭サービス事業

一般貨物(霊柩)自動車運送事業

【近畿陸運局認可】

近隣地区病院救急出動の要請委託

設立： 1947年9月19日

HP：https://www.8510.net/