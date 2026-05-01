【アマン東京】イタリア・スペッロの「花祭り」に想いを馳せたイタリア菓子のビュッフェ 『ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ』を開催

アマン東京

アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo) (東京・大手町、総支配人 八木朋子)では、2026年6月6日（土）および7日（日）の2日間にわたり、33階のイタリアンレストラン「アルヴァ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/arva)」にて、イタリア・ウンブリア州スペッロで受け継がれる花祭り「インフィオラータ」から着想を得た、「花の香り」をテーマにしたイタリア菓子のビュッフェ『ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ』を開催いたします。また、ペストリーショップ「ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)」では、母の日および父の日に向けての新作ケーキや、大切な方への想いを託すお菓子、初夏のひとときを彩るスイーツなど、この時期ならではのギフトアイテムをご用意いたします。

『ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ』母の日への『ピスタチオのサントノーレ』父の日への『フォレノワール』

■『ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ』

温かく親しみやすい雰囲気のなかで、旬の素材の味わいを活かした伝統的なイタリア料理を提供するアルヴァ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/arva)。今季の『ドルチェ in アルヴァ』では、同日にイタリアのスペッロで開催される伝統行事「インフィオラータ（Le Infiorate di Spello）」に想いを馳せたドルチェを、ビュッフェスタイルでご堪能いただけます。

初夏のスペッロでは、通り一面に花びらで絵柄を描き上げるインフィオラータが町を彩ります。アルヴァではこの伝統にインスピレーションを受け、花びらの色彩に代えて、柑橘やハーブ、フローラル、スパイスなど、多彩な香りをまとわせたイタリア菓子で「香りのモザイク」を表現します。インフィオラータの花絨毯を香りで描く、アルヴァならではのオマージュです。

ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ

レモンの清々しい香りが印象的な「ラッタイオーロ」は、トスカーナに伝わる素朴なお菓子です。焼きプリンを思わせるやさしい口当たりが、初夏の光を映すように広がります。ローズの芳香をまとった「ズッパイングレーゼ」は、アルケルメスに浸したスポンジとクリームを重ねたクラシックな一品。ハーブのニュアンスが漂う「ポレンタオゼイ」は、北イタリアの郷土料理に着想を得て、チョコレートとヘーゼルナッツクリームを包み込んだ奥行きのある味わいに仕立てました。さらに、スパイスの香りが豊かに立ちのぼるシチリアの焼き菓子「ヌカートリ」、オレンジフラワーがほのかに香る「ビスコッティ レジーナ」、オレンジピールの爽やかさが際立つ「マンドルレ」など、香りが導くイタリア各地のドルチェが華やかに揃います。

また、各日にはミニパルフェをその場で仕上げるひとときも。加えて、セイボリーやパスタ、ハーブティーなどお好みのドリンクをフリーフローでお召し上がりいただける充実の内容です。33階からの美しい眺めとともに、東京に居ながらも、本格的でクラシックなイタリアンドルチェとセイボリーを心ゆくまでお楽しみください。

『ドルチェ in アルヴァ：インフィオラータ』

場所： アマン東京33階 イタリアンレストラン 「アルヴァ(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/arva)」

期間： 2026年6月6日（土）、7日（日）の2日間

時間： 2.30pm - 4.30pm （2時間制）、ドリンクラストオーダー 4pm

料金： お一人様 15,000円 （税・サービス料込）

お問い合わせ： アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339 （10am - 7pm）

WEB予約： https://www.tablecheck.com/ja/shops/amantokyo-arva/reserve

アルヴァ

Arvaとはラテン語で、英語のHarvest（収穫）の語源です。その土地の山や海での収穫、季節の恵みを活かしたシンプルな味と凝りすぎない素朴なプレゼンテーションで、家族や友人とテーブルを囲む、温かい伝統的なイタリア料理への回帰をテーマとしています。

■母の日には『ピスタチオのサントノーレ』と、父の日に向けては『フォレノワール』を

ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)では、母の日と父の日に向けて、クラシックなフランス菓子をアマン東京ならではの味わいに仕立てた、新作ケーキ2種を期間限定でご用意いたします。

ピスタチオのサントノーレ

2026年5月6日（水）から5月9日（土）までは、「ピスタチオのサントノーレ」を販売いたします。さくっと軽やかに焼き上げたシュー生地の中に、濃厚で香ばしいピスタチオペーストを加えたカスタードクリームと、爽やかな酸味のラズベリージャムを忍ばせ、ピスタチオとマスカルポーネチーズを合わせたシャンティクリームをたっぷりと絞りました。クラシックなレシピに、ナッツの深いコクとやわらかな甘みを重ね、ラズベリーの酸味が後味を引き締める、軽やかさと深みのバランスを楽しめる一品です。

フォレノワール

そして、2026年6月15日（月）から 6月20日（土）までの期間は、父の日に向けて「フォレノワール」をご用意いたします。しっとりと焼き上げたチョコレートスポンジに、なめらかなバニラムースと、グランマニエに時間をかけて漬け込んださくらんぼを重ね、ビターチョコレートムースで全体を包み込みました。口に含むと、カカオのほろ苦さとともに洋酒の芳醇な香りが広がり、重なり合う味わいが奥行きのある余韻として静かに残ります。仕上げにあしらったチョコレートのコポーが食感のアクセントを添える、クラシックで大人の味わいのケーキです。

感謝の気持ちを込めてご家族へ、あるいは大切な方々との団らんのひとときに、ぜひお楽しみください。

『ピスタチオのサントノーレ』

期間： 2026年5月6日（水）から5月9日（土）まで

価格： 4,104円（消費税込み）

『フォレノワール』

期間： 2026年6月15日（月）から 6月20日（土）まで

価格： 4,860円（消費税込み）

販売場所： OOTEMORI地下2階 「ラ・パティスリー by アマン東京(https://www.aman.com/ja-jp/hotels/aman-tokyo/dining/la-patisserie-aman-tokyo)」

営業時間： 月 - 金曜日 7am - 8pm、 土・祝日 10am - 7pm、日曜定休）

*ケーキの販売は10amより / キャッシュレス決済のみ

WEB予約： https://www.tablecheck.com/shops/amantokyo-lapatisserie-pickup/reserve

お問い合わせ： アマン東京 レストラン予約 03-5224-3339（10am - 7pm）

ラ・パティスリー by アマン東京

ホテルメイドのクラシックで繊細なケーキをはじめ、稀少な北海道産有機小麦を使用して焼き上げる自家製パン、チョコレートや焼き菓子、ジュースなどのギフトアイテムを取り揃えております。また朝食やランチタイムにおすすめの、旬の食材を取り入れた作り立てのサンドイッチやコーヒーなどを、モダンで温かみのある雰囲気の中でご提供いたします。

アマン東京とは

「アマン東京」は2014年12月22日にアマン初の都市型ホテルとして開業いたしました。高層複合ビル大手町タワーの最上階部33階から38階に、木と石と和紙による、日本の伝統文化と現代性を兼ね備えた広々とした静かな空間を提供しています。客室数84室、高い天井高を持つガーデンラウンジを始め、レストラン、バーラウンジ、1階別棟のカフェ、パティスリー、カウンター8席の鮨店、そして8室のトリートメントスイート、30メートルの屋内プールやフィットネスジムを持つアマン・スパなどを擁し、そのどこからでも東京の眺望や自然をご堪能いただけます。

アマンとは

アマンは、プライベートな邸宅にいるかのような心温まるもてなしと、常に小規模であること、そして美しさの際立つラグジュアリーで非日常的な体験のできる、プライベートなリゾート・コレクションとして1988年に創設されました。そのコンセプトは、初のリゾートとして誕生したプーケット島のアマンプリ（平和なる場所）から世界へと広がっていきました。現在、アマンは世界20のデスティネーションにおいて、35軒のホテル、リゾート、ブランデッド レジデンスを展開し、今後も新たなプロジェクトを積極的に進めてまいります。

近年、アマングループはアマン・スパからインスパイアされたホリスティックな「アマンスキンケア」（2018年）、サプリメントシリーズ「Sva」（2020年）、「アマン ファイン フレグランス」（2020年）、レディトゥウ エアコレクション「ザ・エッセンシャルズ by アマン」（2021年）、フェイシャルスキンケアライン「アマン エッセンシャルスキン」（2023年）、インテリアプロダクトライン「アマン インテリアズ」（2023年）など、アマンのライフスタイルをご自宅へお届けすることができるまでに成長いたしました。

さらにアマンは常に進化を続けることをブランド哲学に据え、2020年には新しいホテルブランド「Janu (ジャヌ)」を立ち上げました。サンスクリット語で「魂」を意味するジャヌは、人と人とのつながりを育み、調和を取り戻して歓びを分かち合うことをコンセプトとしています。2024年3月に開業したジャヌ東京のほか新たなデスティネーションでの開業計画が進行しています。