神戸学院大学創立60周年記念「Kobe INK物語」シリーズ～学生×ナガサワ文具センター共同開発インク誕生～

神戸学院大学

インクカラーについて議論を交わす学生たちインクカラーを検討する学生たち

神戸学院大学（神戸市中央区・西区）は創立60周年を記念し、株式会社ナガサワ文具センター（神戸市中央区）と連携し、オリジナルインク開発プロジェクト「Kobe INK物語×神戸学院大学」に取り組みました。このたび、本学のキャンパスをイメージした2種類のオリジナルインクが完成したことに伴い、先行販売イベントを下記の通り実施します。

本プロジェクトは、現代社会学部・経営学部・人文学部の学生有志が、「Kobe INK物語」の全色を監修されてこられたナガサワ文具センターの竹内直行氏からアドバイスをいただきながら、企画からパッケージデザインまで主体的に携わった産学連携の取り組みとなっています。

【神戸マルイ 先行販売イベント】

一般発売に先立ち、経営学部 辻幸恵ゼミナールの学生が、期間限定のポップアップショップを運営し、対面販売を実施します。

- 日時・場所（1) 日時： 2026年5月21日（木）・22日（金） 11時00分～17時30分（2) 場所： 神戸マルイ 1階 ポップアップショップ（センター街側出入口付近）（3) 内容： オリジナルインクの先行販売、試筆体験、学生による商品の魅力紹介

2．商品概要



（1)商品名

１.Poai Campus Blue（ポーアイ キャンパス ブルー）

ポートアイランドの海と空、学生の無限の可能性をイメージした透明感のあるブルー

２.Arise Campus Green（アリセ キャンパス グリーン）

有瀬地域の豊かな自然と、歴史を刻む常緑樹をイメージした希望に満ちたグリーン

(2)価格：各色2,500円（税込2,750円）

【参考情報】

■Kobe INK物語について

自然に恵まれ色彩豊かな街 神戸の情景をテーマにした筆記用インクが『Kobe INK物語』です。神戸らしい色で感謝の気持ちを伝えたいとの思いから生まれたこのインクは、ひとつひとつの色に神戸各地の歴史や風景、神戸ゆかりの物語が込められています。

2007年の誕生以来、150を超える物語をご案内して参りました。これからも手書きの楽しさと神戸の街の魅力をみなさまにお伝えしていきたいと願っています。

【備考】

一般発売日：2026年5月30日（土）

販売場所 ：ナガサワ文具センター、神戸学院大学 ポートアイランド第1キャンパス Ｄ号館1階 売店「Book Cafe HAON」等

■プレス問い合わせ先

神戸学院大学：社会連携グループ 清田(きよた)

TEL：078-974-4057（平日9:30～17:00 ※11:45～12:45は除く）

Mail：renkei@j.kobegakuin.ac.jp