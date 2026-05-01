韓国グルメの“沼”にハマる！「韓国ブッフェ K-Food Holic Vol.2」が6月開催決定。約30種の料理＆スイーツをネオンが煌めく韓国夜市風の空間で味わい尽くす。

株式会社ホライズン・ホテルズ

大阪ベイエリアに位置するアーバンリゾートホテル、グランドプリンスホテル大阪ベイ（所在地：大阪市住之江区南港北1-13-11 総支配人：田口 真也）は、ブッフェレストラン「The Cafe」（1階）にて、2026年6月5日（金）から7月13日（月）までの期間、昨年好評をいただいた韓国ブッフェ「K-Food Holiｃ」のVol.2を開催します。

料理＆スイーツ数は昨年の約20種類から約30種にバージョンアップし、ネオンが煌めく韓国の屋台をイメージした映える空間で「あれもこれも食べたい」という衝動のままに、時間を忘れて韓国の熱気に没入できる唯一無二の食体験をご提案いたします。

1.「食べ過ぎ注意！」豊富な韓国料理

一品一品が主役級の妥協なきラインナップ。肉汁溢れるヤンニョムチキンやサムギョプサル、とろけるチーズが食欲をそそるチーズダッカルビといった王道の肉料理が、エネルギッシュな活気をもたらします。

さらに、色鮮やかなナムルを自由に組み合わせて自分好みのビビンバを作ったり、香ばしい海鮮チヂミ、屋台の定番チーズハットグなど、まさに「次の一口」が止まらない食体験をお届けします。

お好みのナムルや温泉卵で作るビビンバヤンニョムチキンサムギョプサルチーズダッカルビ

※サムギョプサルはカットしてご提供いたします。

2. SNSで話題の韓国スイーツ＆ドリンクも複数ラインナップ!

スイーツコーナーには、今まさにSNSを席巻しているトレンドメニューが集結。ザクザク食感が楽しめる「ドバイチョコレートプリン」やカラフルなクリームのレインボーケーキ、フォトジェニックなトゥンカロン、そして爽やかなフローズンヨーグルトなど、視覚と味覚を同時に満たす至福のデザートが並びます。ネオンの光に照らされた、宝石のように輝くスイーツたちの共演をお楽しみください。

トゥンカロンやディップチュロスレインボーケーキ韓国のお酒も豊富

■ 主要メニューのご紹介

【メイン】

・肉料理： サムギョプサル、チーズダッカルビ（ディナーのみ）、ヤンニョムチキン、4種のソースで味わうローストビーフなど

・韓国定番料理： 海鮮チヂミ、スンドゥブ、プルコギ（ディナーのみ）、ケランチム、チーズハットグ、チュモッパなど

・前菜・ナムル： 生タコと豆苗、5種のナムル、チョレギサラダ、チャプチェなど

【最新韓国スイーツ】

ドバイチョコレートプリン、ディップチュロス、トゥンカロン、レインボーケーキ、カップティラミス、フローズンヨーグルトなど

【韓国ドリンクラインナップ】

TERRAビール、マッコリ、チャミスル3種（フレッシュ/ストロベリー/マスカット）など

「韓国ブッフェ K-Food Holic Vol.2」概要



【場所】

１階 ブッフェレストラン The Cafe

【期間・時間】

2026年2026年6月5日（金）～2026年7月13日(月)

ランチ 12:00NOON～2:30P.M.(L.O. 2:00P.M.)

ディナー 5:30P.M.～9:00P.M.( L.O. 8:30P.M.)

【料金】 ソフトドリンク飲み放題込みの料金です。

ランチ 平日 おとな\4,500 こども\2,250 /土日祝 おとな\5,500 こども\2,750

ディナー 平日 おとな\6,000 ことも\3,000 / 土日祝 おとな\7,000 こども\3,500

Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員さまは、おとな通常価格より\500引き

フリーフローオプション：

アルコール飲料込み（ビール、ワイン、ソフトドリンクなど） \2,600

※こども：6～12才 ※アラカルトドリンクのご用意もございます。

【詳細・ご予約】 ホテル公式Webサイトより

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/plan/the_cafe/korean-fair

【お問合せ】

TEL: 06-6612-1234(ホテル代表)

※写真はイメージです。※料金には消費税・サービス料13％が含まれております。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

グランドプリンスホテル大阪ベイ

グランドプリンスホテル大阪ベイは、2023年7月にリブランドオープンした地上28階の高層アーバンリゾートホテル。大阪ベイエリアに位置し、お部屋からは大阪湾の彼方に沈む夕陽や、幻想的な大阪や兵庫の街灯りを臨むことができる。海遊館や人気テーマパーク、また夢洲にも近接するロケーションで観光やイベントへのお出かけにも好アクセス。

・所在地:大阪市住之江区南港北1-13-11

・電話: 06-6612-1234 (ホテル代表)

・客室数: 432室

・チェックイン: 3:00P.M. / チェックアウト: 12:00NOON

・アクセス：

ホテルシャトルバス：JR大阪駅から片道約25分

関西空港エアポートリムジンバス：約50分

電車でのアクセス：ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅下車、徒歩約3分

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン無料送迎バス：約20分

※バスの運行場所は変更になる可能性があります。最新情報は公式Webサイトをご確認ください。

公式Webサイト

https://www.princehotels.co.jp/osakabay/