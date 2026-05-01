『大東建託オープン supported by Square Plus』３都市５大会開催のお知らせ

一般社団法人 Square Plus

一般社団法人Square Plus（所在地：神奈川県茅ヶ崎市）は、大東建託株式会社を特別協賛にお迎えし、国際テニス連盟（ITF）公認の女子テニスツアー「大東建託オープン supported by Square Plus」を開催いたします。本シリーズは、世界ランキングのポイント獲得を目指す若手選手にとって極めて重要な「ITF World Tennis Tour W15」カテゴリーの大会です。今年は富山・福井・札幌の3都市を舞台に、合計5週（5大会）にわたって熱い戦いを繰り広げます。

かつて世界ツアーを舞台に戦ってきた「Square Plus」のメンバーたち

■ 開催の背景と目的

本大会は、日本の女子テニス界の底上げと、次世代を担うトッププレーヤーの育成を目的に創設されました。国内にて国際大会の経験とポイント獲得の機会を提供することで、グランドスラムの舞台へと繋がるキャリア形成を強力にバックアップします。

単に試合の場を提供するだけでなく、各大会にてジュニアや若手選手を対象とした「ワイルドカード選手権」を開催いたします。 自らの手で本戦・予選への切符を掴み取る挑戦の機会を創出するとともに、当団体のメンバーによるメンタリングやセミナー等を通じ、選手たちがプロの世界へ自信を持って一歩を踏み出すための精神面・知識面のサポートを強化しています。

昨年に引き続き、多くのジュニア・プロ選手の挑戦を多角的にサポートし、地域の皆様に世界レベルのプレーを間近で体感いただく機会を創出します。

大東建託オープン2026 ロゴ

■ 大会概要

大会名：大東建託オープン2026 supported by Square Plus

主催：一般社団法人Square Plus

公認：国際テニス連盟（ITF）、公益財団法人日本テニス協会

カテゴリー：ITF World Tennis Tour W15

特別協賛：大東建託株式会社

ドロー：シングルス予選 3 セットマッチ（ファイナル10ポイントタイブレーク）

シングルス本戦 3タイブレークセットマッチ

ダブルス本戦 3セットマッチ（ノーアドバンテージ、ファイナル10ポイントタイブレーク）

※大会ごとにU20、U23のワイルドカード選手権を開催予定

■ 大会キャッチフレーズ

小さな一歩が大きな未来になる

■ 2026年度 開催スケジュール（3都市・5大会）

1. 【富山大会 Week 1】

日程：2026 年5 月11 日（月）-17 日（日）

会場：常願寺川公園テニスコート（富山県富山市）

トーナメントディレクター：杉山愛

富山大会WEEK１トーナメントディレクターの杉山愛【杉山愛コメント】

大東建託オープンは、世界へ羽ばたくためのスタートとなる大会です。この大会をきっかけにポイントやランキングを獲得し、プロとしての第一歩を踏み出してほしい!! そんな想いで大会を開催しています。

「小さな一歩が、大きな未来になる」

ここで活躍した選手たちが、やがてワールドツアーの大舞台で躍動する。そんな日が来ることを私たちSquare Plusのメンバーは信じています。

皆さまの応援が、選手たちにとって大きなエネルギーになります。未来のスターが生まれる瞬間を、ぜひ見届けてください。どうぞ温かいご声援をよろしくお願い致します。

2. 【富山大会 Week 2】

日程：2026 年5 月18 日（月）-24 日（日）

会場：常願寺川公園テニスコート（富山県富山市）

トーナメントディレクター：土居美咲

富山大会WEEK２トーナメントディレクターの土居美咲【土居美咲コメント】

本大会は、世界へ挑戦する選手たちにとっての“登竜門”となる大会です。今年のキャッチフレーズ「小さな一歩が大きな未来になる」の言葉の通り、この大会が選手たちにとって大きな未来へ踏み出すきっかけとなることを願っています。

コートに立つ選手たちには、それぞれの夢に向かって思い切り挑戦してほしいと思います。この場所から、グランドスラムを戦う選手が生まれることを期待しています。

テニスは、生で観戦することでこそ伝わるスピードや迫力、そして選手たちの想いがあります。画面越しでは感じられない緊張感やエネルギーを、ぜひ会場で体感してください。これから世界を目指す選手たちの中から、未来のスターを皆さま自身の目で見つけていただけたら嬉しいです。

この大会が、選手にとっても観客の皆さまにとっても、未来へつながる特別な一歩となることを願っています。

3.【福井大会】

日程：2026 年5 月25 日（月）-31 日（日）

会場：福井運動公園 県営テニス場（福井県福井市）

トーナメントディレクター：森田あゆみ

福井大会トーナメントディレクターの森田あゆみ【森田あゆみコメント】

本大会はプロ選手をはじめ、これからプロや世界への挑戦を目指すジュニア選手や若いプロ選手達も多く集まる国際大会です。

「小さな一歩が大きな未来になる」

今大会のキャッチフレーズのように、小さな一歩を踏み出し出場してくれた多くの選手の皆さんに、自分自身を高めながら世界に挑戦していく楽しさや魅力を感じてもらい、この大会での経験が次への大きなステップに繋がる事を願っています。

WTAのランキングポイント獲得を目指して全力で戦う選手たちのプレーをぜひ会場で観戦していただき、その熱量を間近で感じていただければ幸いです。大きな未来へ挑戦していく出場選手たちへ、皆さまの温かいご声援をよろしくお願いいたします。

4.【札幌大会 Week 1】

日程：2026 年6 月15 日（月）-21 日（日）

会場：平岸庭球場（北海道札幌市）

トーナメントディレクター：小畑沙織

5.【札幌大会 Week 2】

日程：2026 年6 月22 日（月）-28 日（日）

会場：平岸庭球場（北海道札幌市）

トーナメントディレクター：小畑沙織

札幌大会WEEK１,2トーナメントディレクターの小畑沙織【小畑沙織コメント】

大東建託オープンは、これからプロを目指す選手、プロ選手としての第一歩となる誰もが通る大切な国際大会であり、日本での開催は数少なく、とても貴重な大会です。

「小さな一歩が、大きな未来になる」

日本から世界へ、思い描く未来の自分へ一歩踏み出す大会になってくれる事を願い、Square Plus応援したいと思います。若い選手の勢いあるプレーを是非間近で観てください。必ず世界で活躍するスター選手が生まれると信じています。皆様の温かいご声援をよろしくお願い致します。

最新情報は下記URLよりご確認ください。

公式サイト：https://dream-sp.org/

Instagram：https://www.instagram.com/squareplus_dream/

X：https://x.com/SquarePlusDream

【一般社団法人Square Plus】

一般社団法人Square Plusは、日本女子テニス界のレジェンド9名が集結し、テニスを通じて社会貢献と未来の開拓を目指すプロジェクトチームです。テニスプレーヤーのみならず、働く女性や子育て中の方など、夢に向かって挑戦するすべての人を後押しする存在を目指しています。

メンバー構成: 杉山愛、中村藍子、森上亜希子（代表理事）のほか、神尾米、長塚京子、浅越しのぶ、小畑沙織、森田あゆみ、土居美咲（テニスの世界ツアーで活躍した元トッププロ9名）

主な活動

・ 大会運営／ITFワールドテニスツアーなどの開催を通じた若手支援

・ 次世代育成／ジュニアキャンプやクリニックの実施

・ 社会貢献活動／企業・地域と連携したセッションやイベントの開催

https://prtimes.jp/a/?f=d180995-1-4ff26e0ffb117da8a9faaf683a5dba58.pdf