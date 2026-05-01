美容師・美容学生のためのフォトコンテスト『アリミノフォトプレゼンテーション』2026年の募集を4月24日（金）より開始。

株式会社アリミノ

株式会社アリミノ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田尾 大介）は、『アリミノフォトプレゼンテーション2026』を開催、2026年4月24日（金）より作品募集を開始しました。

『アリミノフォトプレゼンテーション』は国内外の美容師と美容学校に通う学生を対象に、髪型（ヘアデザイン）のほか、ファッション、メイク、シチュエーションを含め、写真全体で美しさを表現する場として1995年からスタート。

今年度は、これまで大切にしてきたトータルな美意識はそのままに、より“美容師自身の好き”を自由に表現できる場へと進化いたします。作品づくりを「自分の感性と向き合い、表現する貴重な時間」と捉え、その挑戦を全力でサポート。完成した作品を一人でも多くの方へ届けるため、WEBでの全作品公開やギャラリー展示を通じ、美容業界の枠を超えた発信をしてまいります。

美容師や学生の皆様が、自分らしいクリエイティブを心から楽しみ、発揮できる場所へ。皆様の熱い想いが溢れる作品を、お待ちしております。

【創作キーワード】

『Make it yours.-「好き」を写真に-』

あなたの「好き」を自由に表現してください。流行や誰かの正解に寄せる必要はありません。あなたの美意識で表現された「好き」が伝わる作品を募集します。



【審査員】（敬称略 五十音順）

海野 学（Julien Farel Salon N.Y / ヘアデザイナー）

都内サロン勤務を経て渡米。ニューヨークのサロンで経験を積み、2019年には妻アレクサスとともに、バーグドルフ・グッドマン内サロンの立ち上げに参加。VOGUE、Harper’s BAZAARをはじめとする雑誌やコレクションでヘアを担当し、著名な写真家との撮影実績も多数。女優・モデルを中心に多くのセレブリティを顧客に持ち、25年以上にわたりニューヨークの第一線で活動している。



軍地 彩弓（編集者/ファッション・クリエイティブ・ディレクター）

大学卒業後、講談社『ViVi』編集部でフリーライターとして活動。その後、『GLAMOROUS』の立ち上げに尽力する。2008年コンデナスト・ジャパン入社。『GQ JAPAN』編集長代理、『VOGUE GIRL』クリエイティブ・ディレクターを務める。「Numero TOKYO」を経て、2014年に株式会社gumi-gumiを設立。『Numero TOKYO』のエディトリアルアドバイザー、ドラマ『ファーストクラス』（フジテレビ系）や映画のファッション監修、TVコメンテイター、企業のコンサルティングなど幅広く活動。2022年経産省「ファッション未来研究会」副座長。2023年「ファッション・ローWG」座長。2025年内閣府「クールジャパン官民プラットフォーム」クリエイティブ・ディレクター



七海 麻子（フォトグラファー）

単身渡米、写真を学ぶ。帰国後、美容出版社を経て現在フリーランスとして、ビューティー、ファッション、タレント等の雑誌や広告撮影を手掛ける。またヘアフォトディレクターとして作品撮影やサロンのクリエイティブディレクター育成コンサルタントとしても活動。受賞歴多数。

照屋 寛倖（in chelsea 代表）

2010年愛知県北名古屋市にin chelsea オープン。2022年in chelsea拡張移転。2023年SUUオープン。美容師としてサロンワークをする傍ら、フォトグラファーとしても活動。フォトグラファーとしても数々の美容師達をフォトコンテスト入賞に導いている。

2022年JHAグランプリ受賞

原田 慎也（SHIMA AOYAMA / AOYAMA PEAK 統括Director&Executive stylist）

SHIMAで年間売上1位を3年連続獲得し、年間・月間と共に売上記録を更新。国内外のVIPの方も多数顧客としてかかえている。また、サロンワークだけでなくセミナー講師や審査員、国内外のヘアショー出演や撮影など活動は多岐にわたる。

【応募期間】

2026年4月24日（金）～8月31日（月）

【応募対象者】

美容師および美容学校生

【応募点数】

ひとり最大２作品まで

【応募方法・注意点等】

アリミノホームページにてご参照ください。

https://www.arimino.co.jp/forsalon/event/pp/entry/

【表彰】

●美容師部門

最優秀作品賞 1名：フォトシューティング参加ご招待・賞金10万円

優秀作品賞（審査員賞） 5名：賞金5万円

●美容学校生部門

最優秀作品賞 1名：奨学金3万円

優秀作品賞 1名：奨学金1万円

※審査員結果により受賞者数は変動する場合があります。

【審査結果発表】

●最終ノミネート発表：10月6日（火）（アリミノフォトプレゼンテーション特設サイト内）

●入賞作品発表：10月20日（火） （アリミノフォトプレゼンテーション特設サイト内）

●授賞式：11月17日（火）

会場：国立代々木競技場 第一体育館 （予定）（アリミノウルトラシナジー2026内）

【主催】

株式会社アリミノ

【お問合せ】

株式会社アリミノ フォトプレゼンテーション事務局（ココア出版内）

event_cocoa@arimino.co.jp

お客さま窓口 0120-945-334