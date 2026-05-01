新電元工業、「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展

新電元工業株式会社

新電元工業株式会社（本社：東京都、以下 新電元工業）は、2026年5月27日（水）から29日（金）までパシフィコ横浜で開催される 「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展いたします。

本展示では「デバイスを起点に、車両機能の価値をどう引き上げるか」をテーマに、内製パワー半導体を強みとした電源・デバイス技術を軸に、車載電装品からEVインフラまで幅広いソリューションを提案します。会場では実機展示・動作デモを中心に、設計現場での課題解決につながる技術を体感いただけます。

■ 出展の背景

事前来場者登録はこちら :https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/registinfo/

自動運転技術や電動化の進展により、車載システムには高電圧対応、小型・高密度実装、そして高度な熱対策など、従来以上に厳しい設計要件が求められています。

新電元工業は、半導体デバイスから電源設計・応用技術まで一貫して手がける強みを活かし、こうした課題に対して「デバイス × 電源技術」による具体的な解決策を提示します。

■ 主な展示内容

1．半導体リレーとメカニカルリレーの比較実演

双方向導通に対応した半導体リレーと従来のメカニカルリレーを用い、高速応答性、低損失、小型化といった特性を、サイズ比較や動作波形を交えながら実演します。

2．GEN3 DC/DCコンバータ 実機展示

ジャパンモビリティショー展示モデルをベースに改良を加えたGEN3 DC/DCコンバータを展示。小型化・低コスト化に向けた設計工夫を、実物を通じて紹介します。

3．48V e-Fuse（電子ヒューズ）モジュール（PoC展示）

MOSFET内蔵により、交換不要を目指した電子ヒューズのPoCモデルを展示します。過電流・過電圧保護など、内製半導体による多機能化を実装レベルで確認可能です。

4．ワイヤレス充電（湾曲コイル）デモ展示

小型モビリティ用途を想定し、自由形状（湾曲）コイルを用いたワイヤレス給電技術をデモ展示。設計自由度向上の可能性を提案します。

■ 展示会概要

展示会名 ：人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

会期 ：2026年5月27日（水）～29日（金）10:00～17:00

会場 ：パシフィコ横浜 展示ホール・ノース

ブース番号：225（カーエレクトロニクスエリア）

※本展示会はオンライン展示会も同時開催されます。

ONLINE STAGE 1：2026年5月19日（火）～6月9日（火）

https://aee.online.jsae.or.jp/ja/exhibition/detail.html?id=1451

■ 新電元工業株式会社について

新電元工業は、 1949年の設立以来、 パワー半導体やスイッチング電源などパワーエレクトロニクスを主な事業領域として、 独創的な技術を活かした数多くの製品を開発し、 世界各国のお客様の期待と信頼にお応えしてきました。

新電元工業は、 半導体技術、 回路技術、 実装技術を併せ持つ世界でも稀なメーカーとしてコア技術を融合し、 発展・応用させていくことで、 持続可能な社会の実現の一翼を担う製品をご提供していきます。詳細については新電元工業のウェブサイト（https://www.shindengen.co.jp/）をご覧ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

新電元工業株式会社 営業本部 ソリューション営業推進部 営業管理課

https://gosfp.shindengen.co.jp/jp/contact/form/

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