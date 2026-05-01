「トシ・ヨロイヅカ」そごう横浜店「クッキー博覧会」で限定クッキー缶を販売

株式会社サンセリーテ

洋菓子店「トシ・ヨロイヅカ」（東京・神奈川3店運営、シェフ鎧塚俊彦）は2026年5月13日～5月25日にそごう横浜店（神奈川県横浜市）にて開催される「クッキー博覧会」に出店します。

トシ・ヨロイヅカでは大人気のサブレ缶にクッキー博覧会だけの限定商品「サブレ・トロワズール」が登場。

クッキー博覧会限定「サブレ・トロワズール」

3,201円

メープルとペカンナッツ、コーヒーとカカオニブ。香ばしさと

ほろ苦さが重なり合う、2種のサブレを詰め合わせたクッキー缶。

購入できるのはこのクッキー博覧会だけ！

鎧塚シェフ来店情報

鎧塚シェフも店頭に登場し、お客様をお出迎え。お客様へのサインや写真撮影にも対応します。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

5月15日（金）13時～

5月17日（日）13時～

5月21日（木）13時～

※諸事情により、変更・中止となる場合がございます。

クッキー博覧会 公式ホームページ

https://www.sogo-seibu.jp/yokohama/topics/event-cookie-5rd

トシ・ヨロイヅカについて

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。

東京に2店舗（京橋エドグラン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原 一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。オンラインショップでも購入可能。

商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）

本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階

代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦

事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営