『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』から日常で使える統一感をテーマにしたデザインシリーズ「ar-Unity」のアイテムの受注を4月27日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1282?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

公安局刑事課マーク、シビュラマーク、コミッサ太郎、シビュラシステム、ドミネーター、リボルバー、SPINEL、手錠の描き起こしモチーフをメインにデザインし、各種商品に仕上げました。

「ar-Unity（アルニティ）」は、株式会社arma biancaの統一感をもたせたアイテムたちを総称するオリジナルデザインブランドです。

キャラクターの魅力を残しながら日常に溶け込み、ファッションやライフスタイルをもっと豊かに彩る商品をお届けします。

▼公安局刑事課 ar-Unity レザーカードケース

公安局刑事課マーク、ドミネーターの描き起こしモチーフ、シビュラマークをレザーカードケースに仕上げました。

日本製の牛革を使用し、職人によってひとつひとつ丁寧に作られております。

収納部は背面に1か所、内側に2か所あり、牛革ならでのエイジング(経年変化)をお楽しみ頂けるアイテムで、保管がしやすい巾着も付属いたします。

シンプルで無駄のないスタイリッシュなデザインなので、男性女性ともに使いやすいカードケースとなっております。

▽仕様

価格 ：\14,278(税込)

サイズ：（約）11×7×幅1cm

素材 ：本体：牛革

▼公安局刑事課モチーフ ar-Unity 缶バッジ5個セット

シビュラシステム、ドミネーター、リボルバー、SPINEL、手錠の描き起こしモチーフを缶バッジ5個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \2,475(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼公安局刑事課マーク ar-Unity マウスパッド

公安局刑事課マークをマウスパッドに仕上げました。

裏面はゴム加工された生地を使用しており、滑り止めが効くので、作業に集中することができます。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \1,980(税込)

サイズ：（約）25×21cm

素材 ：ポリエステル

▼公安局刑事課モチーフ ar-Unity 缶バッジ3個セット

公安局刑事課マーク、シビュラマーク、コミッサ太郎のイラストを缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ： \1,485(税込)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ar-Unity 蓄光アクリルキーホルダー

※画像は「公安局刑事課マーク ar-Unity 蓄光アクリルキーホルダー」を使用しております。

公安局刑事課マーク、シビュラマーク、ドミネーター、コミッサ太郎を暗所で発光する蓄光のアクリルにデザインしてアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全4種（公安局刑事課マーク、シビュラマーク、ドミネーター、コミッサ太郎）

サイズ：（約）45×50mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ar-Unity ダイカットステッカー

※画像は「公安局刑事課マーク ar-Unity ダイカットステッカー」を使用しております。

公安局刑事課マーク、シビュラマーク、コミッサ太郎、シビュラシステム、ドミネーター、リボルバー、SPINEL、手錠をダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全8種（公安局刑事課マーク、シビュラマーク、コミッサ太郎、シビュラシステム、ドミネーター、リボルバー、SPINEL、手錠）

サイズ：(約)10×10cm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1282?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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