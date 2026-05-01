TVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の描き下ろし ビーチデートver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『負けヒロインが多すぎる！』の商品の受注を4月24日(金)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1410,1496?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. グリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし ビーチデートver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼ビーチデートver. 着用BIGシルエットTシャツ

※画像は「八奈見 杏菜 ビーチデートver. 着用BIGシルエットTシャツ」を使用しております。

肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：ユニセックス S、M、L、XL

素材 ：綿100%

▼描き下ろし ビーチデートver. 等身大タペストリー

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. 等身大タペストリー」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \10,780(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：（約）190×80cm

素材 ：ポリエステル

▼描き下ろし ビーチデートver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全2種（八奈見 杏菜、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし ビーチデートver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：本体：（約）25.9×13.2cm 台座：（約）9.6×9.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：本体：（約）17.1×8.7cm 台座：（約）直径5.9cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：（約）10.3×8.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし ビーチデートver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし 八奈見 杏菜 ビーチデートver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全4種（八奈見 杏菜、焼塩 檸檬、小鞠 知花、温水 佳樹）

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1410,1496?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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