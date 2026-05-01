TVアニメ「Dr.STONE」のトレーディング 4期23話 場面写アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「Dr.STONE」の商品の受注を4月23日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング 4期23話 場面写アクリルスタンド

石神千空、スイカの印象的なシーンをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \10,560(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体 ：（約）70×60mm 台座：（約）直径50mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング 4期23話 場面写アクリルカード

石神千空、スイカの印象的なシーンをアクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング 4期23話 場面写缶バッジ

石神千空、スイカの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったりして、お楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スイカ 4期23話 場面写缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \5,940(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング 4期23話 場面写イラストカード

石神千空、スイカの印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼Tシャツ

石神千空、スイカの印象的なシーン、セリフをTシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（たった7年か 早かったな……！！、スイカがゼロから科学をやれば……！！！）

サイズ：ユニセックス M, L, XL, XXL

素材 ：綿100％

▼4期23話 A6アクリルパネル

石神千空、スイカの印象的なシーンをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全2種（石神千空、スイカ）

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼4期23話 BIG缶バッジ

石神千空、スイカの印象的なシーンをBIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったりして、お楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全2種（石神千空、スイカ）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/655?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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