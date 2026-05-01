SHIBUYA MUSIC CROSSOVER 2026 #6 soraya

渋谷区

渋谷区（区長：長谷部 健）は、「SHIBUYA MUSIC CROSSOVER 2026 #6 Ai soraya」を8月22日（土）に開催します。本イベントは、「日常を彩る、音楽のある時間」をテーマに、若手アーティストを中心として、ジャンルや世代の枠を超えたライブをお届けするシリーズです。区民の皆さまをはじめ、多くの人に良質な文化芸術に触れる機会を提供します。

開催概要

プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/123554/table/78_1_f7c115fe98b85599053ca523200de290.jpg?v=202605010351 ]

シリーズ第6回目は、「soraya」。

独自の音楽を追求する壷阪健登と唯一無二の歌声・ベースが魅力の石川紅奈が、ポップスをお届けするユニットsoraya(ソラヤ)の演奏をお届けします。

出演：壷阪健登(ピアノ)、石川紅奈(ボーカル・ベース)、加納奈実(フルート・サックス)、Kan(パーカッション)

チケット申し込み

soraya

・ インターネット販売：チケットぴあ（Pコード：319-802）https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2604211&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2604211&rlsCd=001)

・ 窓口販売：文化総合センター大和田 3階ホール事務室（10:00～19:00）

※渋谷区民チケットは、ホール事務室での購入のみ（在住・在勤・在学を証明できるものを持参）

・ 当日券：残席がある場合のみ、開場時間より販売

※チケットは予定枚数に達し次第、販売終了となります。