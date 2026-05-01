【5/9-10】トイファクトリーが東京ビッグサイトに登場！キャンピングカーで広がる遊び方「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でインド＆アジア太平洋地域No.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、2026年5月9日（土）、10日（日）の2日間に開催される、日本最大の遊びの祭典「FIELDSTYLE TOKYO 2026」に出展いたします。

トイファクトリー出展車両

中部エリアを中心に絶大な人気を誇る「FIELDSTYLE（フィールドスタイル）」は10周年を迎え、今年ついに東京へ初上陸

トイファクトリーのブースでは、オリジナルデュカトモデルと、欧州プレミアムモーターホームブランド「A.I.M」より3つのキャンピングカーを展示いたします。

「キャンピングカーに興味がある」という方も、ご購入をご検討の方も、すでにお持ちの方もぜひトイファクトリーブースにお越しください。



―「A.I.M」とは、「Authorized Import Motorhomes」の略で、トイファクトリーが欧州のプレミアムなモーターホームブランドと正規契約を行って日本国内で販売する「正規輸入車モーターホームブランド」です。

1. gioia（ジョイア）

フィアットデュカトをベースにした、ファミリー向けモデル「gioia（ジョイア）」。最大5名乗車・5名就寝が可能なモデルで、広々とした居住空間を最大限に活かし、トイファクトリーのデュカトモデルで最大のベッド面積を誇る設計が特長です。イタリア語で「喜び」を意味するその名の通り、家族全員が笑顔になれる空間を追求しました。

トイファクトリー製デュカトキャンピングカー運転席が回転できるのはデュカトならではの魅力。gioiaはシンクや冷蔵庫、電子レンジが手元にあり、リビングでくつろぎながら使いやすい配置に横向きに大人3名が就寝できるベッドスペース（L1,900×W1,550mm）は、トイファクトリーのデュカトモデルで最大の広さを誇る2. Brugge（ブルージュ）

全長約6mのマルチルームが付いたファミリーモデル「Brugge（ブルージュ）」。最大5名乗車・4名就寝が可能なモデルで、2段ベッドやマルチルーム、キッチンなど、家族旅行を快適に彩る装備を充実。マルチルームには、防災にも役立つ先進のウォーターレストイレ「clesana（クレサナ）」が標準搭載されています。

トイファクトリー製デュカトキャンピングカーホワイトナチュラルウッドを基調とした車内は、明るく清潔感のある印象。6ｍのボディ長を活かした広々とした車内には旅に必要な装備が充実している2名就寝ができる2段ベッド（上段：L1,930mm×W1,600～1,300mm／下段：L1,790mm×W1,600～1,390mm）子供でも上り下りしやすい設計〈A.I.M〉正規輸入車モーターホーム3. WEINSBERG｜CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

トイファクトリーがセレクトする欧州のモーターホームブランド「A.I.M」より、ドイツのモーターホームが登場。メルセデス・ベンツ・スプリンターベースの「WEINSBERG（ウェンズバーグ）」は、全長約7mの悠々とした車内が特長のキャブコンモデルです。4名乗車・最大5名就寝で、大人2人の贅沢な旅からファミリーまで、休暇を特別な時間に変えるまさに“自分専用のスイートルーム”。

【普通免許】全長7ｍ・室内高2ｍの車内は、立ったりすれ違ったりが優にできる贅沢な空間。リビング、キッチン、マルチルーム、ベッドを完備【最大5名就寝】長期旅を快適に過ごせる常設のツインベッド（L2,000×W820mm / L1,950 ×W820mm）のほかに、リビング頭上にはプルダウンベッドも搭載水を使わず持ち運べるトイレ「クレサナ X1」も登場！話題沸騰中のウォーターレストイレ「クレサナ X1」も会場に登場。ニオイを漏らさないフィルムの性能や自動密閉技術、持ち運び可能なモバイルトイレという特長で、幅広い分野から高い評価を受けています。会場では、実機をご覧いただきながらフィルムの特長やクレサナの密閉性能をぜひご体感ください。さらに同イベントではトイファクトリーのグループ会社「ビーンズ」が手がける、高品質なカーインテリア用品とクラフトカーをハンドメイド製作するブランド「CRAFTPLUS（クラフトプラス）」も出展。車中泊やバンライフ、アクティビティと融合したカーライフが広がる新たなジャンルを提案します。過去出展の様子「FIELD STYLE JAPAN 2023」では、小径自転車の販売に合わせ、デュカトとキャビネットシステム「bott」を組み合わせた動くサイクルピットを披露「FIELD STYLE EXPO 2024」の出展では、キャンピングカーに加え、バイクトランポやカフェ仕様のデュカトなど、多様なライフスタイルを提案開催概要

FIELDSTYLE TOKYO 2026

■会期

2026年5月9日(土)～10日(日) 9:00～17:00

■会場

東京ビッグサイト（東京国際展示場）西展示棟、南展示棟

〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

トイファクトリーブース：西展示棟4F 465

■主催

FIELDSTYLE 実行委員（オフィシャルサイト：https://field-style.jp/）

ゴールデンウィークは、初の東京開催となる「フィールドスタイル」で皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ぜひお気軽にお越しください。

取材に関するご案内

トイファクトリーブースの取材や、本プレスリリースに関するお問合せ、その他イベントや店舗取材・個別取材など下記までお気軽にお問い合わせください。

▼報道関係者様お問い合わせ窓口

株式会社トイファクトリー 広報部 ｜ mail to：press@toy-factory.jp

4月のプレスリリース配信予定

・4月17日 （金）：【メルセデスベース・キャンピングカー】試乗体験会＆希少モデル追加展示決定｜「Motorhome Collection」最新情報〈第二弾〉(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000105.000107958.html)

・4月11日 （土）：【数量限定】キャンピングカー人気オプションを備えた“特別パッケージ”を販売｜アニバーサリーフェア開催(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000107958.html)

・4月9日 （木）：【特別仕様】国内限定各1台販売｜キャンピングカーの名門LAIKAから「Ecovip Titanio」2モデルが日本初上陸(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000107958.html)

・4月8日 （水）：【入場無料】欧州の人気キャンピングカーが相模湖に集結「Motorhome Collection（モーターホームコレクション）」を開催〈第一弾〉(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000103.000107958.html)

・4月2日 （木）：【限定1台×ラスト1台】LAIKA希少キャンピングカーを特別同時展示「AUTOMOBILE COUNCIL 2026」に出展【4/10-12】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000102.000107958.html)

株式会社トイファクトリー

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両「MARU MOBI」など特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021年春放映の「情熱大陸」では、トイファクトリーのものづくり姿勢やキャンピングカーに対する想いなどが特集され、多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。

商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



事業内容

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



URLリンク

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



公式Instagram（TOY-FACTORY） https://www.instagram.com/toy_factory_official/

公式Instagram（EURO-TOY） https://www.instagram.com/euro_toy_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/toyfactory.jp

過去の主なTV出演番組

●テレビ東京系列「日経スペシャル カンブリア宮殿」

2025年10月9日(木)放送 『感動体験で急成長！1000億円市場で勝つ秘密』(https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2025/1009/)

●毎日放送(MBS)「情熱大陸」

2021年02月28日(日) 放送 Vol.1143 “キャンピングカービルダー：藤井昭文”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2021/02_28.shtml)

2024年02月04日(日) 放送 Vol.1286 “緊急企画 能登応援SP”(https://www.mbs.jp/jounetsu/2024/02_04.shtml)

●テレビ愛知「日経プレミアム 工場へ行こうIII」

2024年9月7日(土) 放送 『“走るお家”に大改造！キャンピングカー(秘)工場に潜入SP』(https://tv-aichi.co.jp/koujou3/archive/240907/)

●テレビ愛知＆日経新聞共同企画「ローカルビジネスサテライト」

2023年8月10日(木) 放送 『変幻自在キャンピングカー､年商4倍 宇宙の技で夏冬快適』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/104_tva.html)

2025年1月9日(木) 放送 『キャンピングカーが「動くトイレ」に 能登の被災地にも』(https://channel.nikkei.co.jp/LBS/210_tva.html)