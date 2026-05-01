フィジー、日本市場で体験価値を重視したトレード＆メディアイベントを開催

フィジー政府観光局

フィジーに行ったかのような心を満たす没入体験とヒーリング演出に着目し、日本市場における観光マーケティングの新たな在り方を提案。

2026年4月28日、フィジー政府観光局（Tourism Fiji）は、日本市場において体験価値を重視した、これまでにないトレードおよびメディアイベントを開催し、旅行業界関係者、航空会社、メディア関係者など100名以上を迎え、東京・有楽町のコニカミノルタプラネタリアTOKYOにてフィジーならではの「心の充足」をご提案すべく、特別なヒーリングイベントを実施しました。

本イベントは従来のデスティネーション紹介を超え、感情価値に焦点を当てた新たな観光マーケティングのアプローチを提示するものであり、フィジーを“心身を癒す旅先”として位置付ける取り組みとなりました。

開会にあたり、フィジー政府観光局CEOのDr.パレシュ・パントは、日本市場の重要性について言及し、日本人旅行者が求める本物志向や、静けさ、そして人とのつながりといった価値観が、フィジーのブランドと高い親和性を持つことを強調しました。

また本イベントでは、日本における公式代表として、ワールドコンパスおよびフォーサイトマーケティングの就任も発表され、市場における連携体制の強化が示されました。

イベントのハイライトとして、ヒーリングプラネタリウム 『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』の特別上映が行われました。本作品では、日本では観測が難しい南十字星をはじめとするフィジーの手つかずの美しい星空が紹介されるとともに、香りを含む多感覚的な演出を組み合わせることで、深いリラクゼーションをもたらす体験が提供されました。

上映に先立ち、本作品のプロデューサーおよびディレクターより、制作の舞台裏や演出意図に関する解説が行われ、来場者にとって、作品への理解を深めるとともに、より豊かな体験につながる機会となりました。

プラネタリウム体験後には、フィジーの魅力を紹介する映像を交えたレセプションが開催されました。会場では、メディア関係者、航空会社、旅行業界関係者の間で活発なネットワーキングが行われ、今後の商品造成やプロモーションに向けた連携の基盤づくりが促進されました。

また、フィジー政府観光局 日本チームより、今後のキャンペーン方針およびマーケティング戦略の概要が発表され、旅行業界とのさらなる連携強化やメディアへの情報発信の拡充について紹介されました。参加者からは、共同プロモーションや新たな旅行商品の開発機会に対して高い関心が寄せられました。

フィジー政府観光局 アジア地域ディレクターのヴィンセント・テイは次のように述べました。

「今回の東京でのイベントは、フィジー政府観光局が展開するグローバルブランドプラットフォーム『Fiji - Where Happiness Comes Naturally』の一環として実施されたものです。従来のセールス中心のアプローチではなく、物語性のある体験を重視することで、日本の旅行者および旅行業界関係者との感情的なつながりをより深めるとともに、フィジーを単なる旅行先ではなく、真の癒しと帰属感を感じられる場所として位置づけることを目指しています。」