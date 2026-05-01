『ドラゴンポーカー』で「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」を5月1日(金)より開催！イベントやキャンペーン盛りだくさん！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年5月1日(金)より「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えます。
日頃よりプレイいただいているプレイヤーの皆さまには、心より御礼申し上げます。つきましては、5月1日(金)より、これを記念したキャンペーン「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」を開催いたします。好きなSSカードが必ずもらえる「13周年記念選べるSSプレゼントキャンペーン」や、毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」、「13周年記念最大110連無料ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催！「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」をどうぞお楽しみください！
■開催期間
2026年5月1日(金)メンテナンス後 ～ 6月11(木)23:59まで
「13周年記念ログインキャンペーン part1」開催！
期間中、ログインするとカード育成に役立つアイテムが貰えます。毎日のログインをお忘れなく！
※竜石は決まった日数でのみもらえます
■開催期間
2026年5月2日(土)5:00 ～ 5月29日(金)23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage2】
【累計獲得報酬】
竜石 25個、SSレア進化指輪 各属性8枚、Sレア進化指輪 各属性10枚、レア進化指輪 各属性5枚、炎竜神の指輪 8枚、海竜神の指輪 8枚、樹竜神の指輪 8枚、覚醒の書 各属性8枚、覇者の水晶 各属性8枚、竜神の宝玉 各属性8枚、覇王の指輪 8枚、神秘の血晶 各属性8枚
1日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
2日目 炎竜神の指輪 3枚
3日目 覚醒の書 各属性3枚
4日目 海竜神の指輪 3枚
5日目 覇者の水晶 各属性3枚
6日目 樹竜神の指輪 3枚
7日目 竜神の宝玉 各属性3枚
8日目 覇王の指輪 3枚
9日目 神秘の血晶 各属性3枚
10日目 竜石 5個
11日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
12日目 炎竜神の指輪 5枚
13日目 覚醒の書 各属性5枚
14日目 海竜神の指輪 5枚
15日目 覇者の水晶 各属性5枚
16日目 樹竜神の指輪 5枚
17日目 竜神の宝玉 各属性5枚
18日目 覇王の指輪 5枚
19日目 神秘の血晶 各属性5枚
20日目 竜石 10個
21日目 レア進化指輪 各属性5枚
22日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
23日目 SSレア進化指輪 各属性2枚
24日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
25日目 竜石 10個
※全てのプレゼントを手に入れるには、期間中に25日間のログインを完了させる必要があります
プレイヤーレベル上限解放！
5月1日(金)メンテナンス後より、プレイヤーレベルの上限がLv.600から「Lv.650」へと解放されます。レベルをあげて装備コストを増やし、さらなる高みを目指しましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage3】
「13周年記念 週末お楽しみプレゼント」開催！
期間中の毎週土曜日と日曜日にログインをすると、1日1回「SSレアガチャチケット 1枚」と「ブーストチケットセット 2つ」をプレゼント！土日も忘れずにログインをして、チケットを受け取ってくださいね！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker
おかげさまで『ドラゴンポーカー』は、2026年5月17日(日)にサービス開始13周年を迎えます。
日頃よりプレイいただいているプレイヤーの皆さまには、心より御礼申し上げます。つきましては、5月1日(金)より、これを記念したキャンペーン「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」を開催いたします。好きなSSカードが必ずもらえる「13周年記念選べるSSプレゼントキャンペーン」や、毎週末SSレアガチャチケットがもらえる「13周年記念週末お楽しみプレゼント」、「13周年記念最大110連無料ガチャ」などの様々なキャンペーンを開催！「13周年限界至上究極超絶大感謝祭(前半)」をどうぞお楽しみください！
■開催期間
2026年5月1日(金)メンテナンス後 ～ 6月11(木)23:59まで
「13周年記念ログインキャンペーン part1」開催！
期間中、ログインするとカード育成に役立つアイテムが貰えます。毎日のログインをお忘れなく！
※竜石は決まった日数でのみもらえます
■開催期間
2026年5月2日(土)5:00 ～ 5月29日(金)23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage2】
【累計獲得報酬】
竜石 25個、SSレア進化指輪 各属性8枚、Sレア進化指輪 各属性10枚、レア進化指輪 各属性5枚、炎竜神の指輪 8枚、海竜神の指輪 8枚、樹竜神の指輪 8枚、覚醒の書 各属性8枚、覇者の水晶 各属性8枚、竜神の宝玉 各属性8枚、覇王の指輪 8枚、神秘の血晶 各属性8枚
1日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
2日目 炎竜神の指輪 3枚
3日目 覚醒の書 各属性3枚
4日目 海竜神の指輪 3枚
5日目 覇者の水晶 各属性3枚
6日目 樹竜神の指輪 3枚
7日目 竜神の宝玉 各属性3枚
8日目 覇王の指輪 3枚
9日目 神秘の血晶 各属性3枚
10日目 竜石 5個
11日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
12日目 炎竜神の指輪 5枚
13日目 覚醒の書 各属性5枚
14日目 海竜神の指輪 5枚
15日目 覇者の水晶 各属性5枚
16日目 樹竜神の指輪 5枚
17日目 竜神の宝玉 各属性5枚
18日目 覇王の指輪 5枚
19日目 神秘の血晶 各属性5枚
20日目 竜石 10個
21日目 レア進化指輪 各属性5枚
22日目 Sレア進化指輪 各属性5枚
23日目 SSレア進化指輪 各属性2枚
24日目 SSレア進化指輪 各属性3枚
25日目 竜石 10個
※全てのプレゼントを手に入れるには、期間中に25日間のログインを完了させる必要があります
プレイヤーレベル上限解放！
5月1日(金)メンテナンス後より、プレイヤーレベルの上限がLv.600から「Lv.650」へと解放されます。レベルをあげて装備コストを増やし、さらなる高みを目指しましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348453/images/bodyimage3】
「13周年記念 週末お楽しみプレゼント」開催！
期間中の毎週土曜日と日曜日にログインをすると、1日1回「SSレアガチャチケット 1枚」と「ブーストチケットセット 2つ」をプレゼント！土日も忘れずにログインをして、チケットを受け取ってくださいね！