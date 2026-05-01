浜松国際ピアノ・コンクール優勝から8年 シューベルトへの想いをのせたプログラムで彩の国に初登場

2018年第10回浜松国際ピアノ・コンクールで優勝し、一躍注目を集めたトルコ出身のピアニスト、ジャン・チャクムルが、いよいよ彩の国さいたま芸術劇場に初登場します。 2026年3月にはテレビ番組「Youは何しに日本へ」に出演、自然体で飾らない姿を見せてくれた彼ですが、現代音楽を含む幅広いレパートリーで国際的な活躍を続け、中でもシューベルトの音楽に深く共感し、ライフワークとして大切に取り組んできました。 今回のプログラムは、前半にシューベルトからインスピレーションを得た作品などが並び、後半はシューベルトの美質が存分に発揮された即興曲、そしてショパンの名作を組み合わせたもの。 まるで作曲家と親密な会話を交わすような、チャクムルだけが持つ特別な音色をお楽しみいただける、貴重な機会です。 本公演をたくさんの方にご覧いただきたく、ぜひご取材、御社媒体でのご紹介をご検討いただけますよう、お願い申し上げます。

プログラム

シューベルト=リスト：ウィーンの夜会 第6番 ラッヘンマン：シューベルト変奏曲 シューベルト=リスト：さすらい人（歌曲 D 489 による） リスト：《巡礼の年 第1年「スイス」》より〈オーベルマンの谷〉 シューベルト：4つの即興曲 作品90 D 899 ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 作品22

公演概要

ジャン・チャクムル ピアノ・リサイタル

2026年9月5日（土） 14:00開演（13:20開場） 彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール ■チケット（指定席・税込み） 正面席 5,000円 バルコニー席 4,000円（U-25* 2,000円） *公演当日、25歳以下対象。入場時身分証明書をご提示ください。 ※バルコニー席は一部ステージが見づらいお席です。予めご了承ください。 ※未就学児のご入場はご遠慮ください。 ※営利目的の転売を禁止します。 ※０歳６か月以上の未就学児を対象とした託児サービスあり。詳細・申込はホームページよりご確認ください。 ＜＜＜ チケット5/2(土)一般発売 ＞＞＞ ■チケット取扱い・お問合せ [Web] SAFオンラインチケット https://www.saf.or.jp/t/ [電話] SAFチケットセンター 0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00） [窓口] 彩の国さいたま芸術劇場（休館日を除く10:00～18:00） 埼玉会館（休館日を除く10:00～1８:00） ■主催：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場）

https://www.saf.or.jp/stages/detail/106945/

プロフィール

ジャン・チャクムル Can Çakmur／ピアノ 2017年スコットランド国際ピアノコンクール優勝、2018年第10回浜松国際ピアノコンクール優勝。同時に室内楽賞も受賞。 これまでにロンドンのウィグモア・ホール、グラスゴー・コンサート・ホール、アイントホーフェン・ホール、サントリーホール、東京オペラシティ、ミューザ川崎など世界各地の様々なコンサートホールで演奏、祖国トルコでも定期的にリサイタルを開催している。これまでに、ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団、ボルサン・イスタンブール・フィルハーモニー管弦楽団、札幌交響楽団、東京交響楽団、読売日本交響楽団、名古屋フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団、群馬交響楽団など、ヨーロッパ、日本、トルコのオーケストラと多数共演している。 近年はレコーディングにも精力的に取り組んでおり、2020年10月にBISレコードから発売された「シューベルト/リスト：白鳥の歌」は2021年1月にICMA賞（国際クラシック音楽賞）でヤング・アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞、2019年、2025年には年間最優秀ソロ・レコーディングを連続受賞。現在、シューベルトの主要作品と彼の音楽に影響を受けた作曲家の作品を並べることで、それぞれの作品の新たな魅力を伝える「Schubert +」シリーズを全12枚に渡ってリリース中。「シューベルト＋ブラームス」はフランスの音楽誌『ディアパソン』のDiapason d’orを受賞するなど、多方面から評価を得ている。 1997年トルコの首都アンカラ生まれ。