全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」を5月3日（日）夕方6時25分～放送開始します。また、放送開始を記念してプレゼントキャンペーンを実施いたします。

1．番組概要

「ハワイに恋して！」のスピンオフ番組everyfriends presents「ハワ恋カフェ！」。ライブ配信アプリ「everylive（エブリライブ）」で活躍中の配信者（ライバー）やお笑い芸人の「アロハな瞬間」や「今恋している」ことを語るトーク番組。MCを内野亮と山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が務める。 ■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/tabi/hawakoi-cafe/

＜番組収録の様子＞

4月上旬、ハワイアンテイストのカフェで、カフェのマスターに扮した内野が常連客に扮した山下を迎え入れる設定で収録はスタート。早朝からの収録にも関わらず、内野はハワイの灼熱の太陽の如くハイテンション。そんな内野に感心する山下も負けず劣らずのアロハな陽気さで、その馴染みぶりに製作陣が「初回収録とは思えないアットホーム感」と驚くほどだった。 ゲストを招いたトークパート収録中も、内野と山下の軽妙な掛け合いは継続。その明るさに周囲の緊張感も自然と溶けていき、多角的な問いかけにゲストたちの口からは興味深いエピソードが次々と語られていった。とあるゲストとダンスの話題になると山下による「ランニングマン」講座が急に始まり、さらに内野が奇妙なステップを披露するなど、トーク番組とは思えぬ展開に発展していった。

＜初回収録を終えた感想＞

Q：『ハワイに恋して！』を通して過去に共演経験があるお二人ですが、改めて今日の収録の感想をお聞かせください。

山下：早朝からの収録でしたが、亮さんのハッピーオーラは変わらない！久々にお会いして元気を沢山もらって、幸せな気分になりました。仕事という事を忘れるくらいフランクで本当に心地の良い時間でした。亮さんはたまに暴走する所があるので、それをコントロールするのがこの番組での僕の役目。亮さんの良き相方として楽しい番組を作っていきたいです。 内野：はい、僕も以下同文です…ウソウソ！山下さんとは久しぶりの再会となりましたが、久しぶり感はまったくありませんでした。隔たりがまったくなくて、まるで友達と一緒に遊んでいるかのような楽しい気持ちでお仕事をさせていただきました。この良い関係性を継続させて、いつかお笑いグランプリにコンビとして出場したいと思います！（笑） 山下：今日の収録ではそれぞれ個性のある3名のライバーとお笑い芸人の方々とトークをさせていただき、ライバーという職業に興味が湧きました。お笑いグランプリを目指すのもいいかもしれませんが、まずは亮さんと2人で『ハワ恋』ライブ配信をしてみたいと思いました。

2．放送スケジュール

5月3日（日）スタート 毎週日曜 夕方6時25分～6時30分

3．プレゼントキャンペーンについて

番組ではeveryfriendsと連動したプレゼントキャンペーンも実施。「ハワ恋カフェ！」は放送終了後から、everyfriendsとハワ恋公式YouTubeチャンネル限定でアーカイブ配信される。そのうち、everyfriendsで配信される動画を#12まで視聴の上、キーワードを集めると抽選で1名様に「成田ーホノルル間往復航空券」をプレゼント。 ▼キャンペーン名 「みんなハワイに行きたいかー!?」キャンペーン ▼対象期間 5月3日(日)夕方6時30分～10月末予定 ※第2弾も実施予定。続報をお待ちください。 ▼賞品 成田ーホノルル往復航空券（ペア）1名様 ▼応募方法 ① everyfriendsにて「ハワ恋カフェ！」アーカイブ配信を見てキーワードを集める ②応募フォーム（「ハワ恋カフェ！」番組公式HP内に10月開設予定）に必要な情報を記入 ※指定のミッションにクリアすると応募口数が追加されます。 詳細は「ハワ恋カフェ！」番組公式HPにて、5月3日夕方6時30分以降に随時公開予定。 ▼ハワイに恋して！公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCrh39ZLRsk5tcg_MuH2dX6g ▼everyfriends https://everyfriends.net/m/movies/result?search_query=%E3%83%8F%E3%83%AF%E6%81%8B%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%EF%BC%81&page=1&viewing_method=s

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