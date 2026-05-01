北九州市八幡東区で「お客様の大切な一日を最高の記念日に」することを使命とする千草ホテル(運営：株式会社千草)は、このたび館内に新しくキッズルームを5月5日(火・祝)よりオープンいたしました。これを記念し、同日2026年5月5日(火・祝)の「こどもの日」に、地域の皆様どなたでも無料で参加いただける「キッズルームお披露目スペシャルイベント」を開催いたします。









■キッズルームの概要

・利用対象：ホテル内施設(宿泊、レストラン、宴会、婚礼)をご利用のお客様

・場所 ：千草ホテル 本館1階ロビー隣接スペース

・料金 ：無料

・設備 ：絵本、知育玩具、中庭のふくろうが見えるビューポイント

・特徴 ：ロビー隣接のため、親御様の目が届きやすく、

静かな環境で安心してお子様を遊ばせることができます。





キッズルームサイン

キッズルーム内観(準備中)





■創業112年、もっと「お子様とご家族に優しい場所」へ

千草ホテルは創業以来、初誕生、初節句、七五三といったご家族の節目を彩る「アニバーサリーホテル」として歩んでまいりました。

「お越しになるお子様や親御様に、より安心してお過ごしいただきたい」という願いから、ロビーに隣接し、中庭のシンボルである「ふくろう」を間近に望める特等席に、キッズルームを新設いたしました。結婚式の合間のリフレッシュや、ご会食の前後など、ホテルをご利用のお客様ならどなたでも無料で自由にご利用いただけます。





七五三の様子





■5月5日(火・祝)スペシャルイベント開催概要

・日時 ： 2026年5月5日(火・祝)12：00～16：00

・会場 ： 千草ホテル 本館1階ロビー(北九州市八幡東区西本町1-1-1)

・参加費： 無料

・予約 ： 不要

・対象 ： どなたでもご参加いただけます





新設されたキッズルームのお披露目として、こどもの日にふさわしい「夢」と「思い出」を形にするイベントを実施します。





1. みんなで巨大鯉のぼりを飾ろう！

全長2メートルの大きな鯉のぼりに、子どもたちが「将来の夢」を書き込みます。完成した鯉のぼりは、今後キッズルームのシンボルとして展示いたします。





全長２メートルの鯉のぼり





2. プロが撮影！「鯉のぼりに乗った写真」プレゼント

ホテルのプロカメラマンが撮影したお子様の写真を使って、まるで鯉のぼりにまたがっているような合成写真を作成。LINEデータにてその場でプレゼントいたします。





鯉のぼりに乗った写真





3. 「6kozzy」特製ソフトクリームをプレゼント

ホテル併設の人気ショップ「6kozzy(シックスコージー)」のInstagramをフォロー(既存フォロワー含む)いただいたご家族の15歳以下のお子様へ、特製ソフトクリームをプレゼントいたします。





6kozzyのソフトクリーム





■「千草ホテル」について

北九州のアニバーサリーホテル。「お客様の大切な一日を最高の記念日に」をモットーに、100年以上、地域のお客様のお祝い事、ご法事のお手伝いをしてきました。

電話 ：093-671-1131

所在地 ：〒805-0061 北九州市八幡東区西本町1-1-1千草ホテル正面１階

アクセス：JR鹿児島線八幡駅より徒歩8分

ホテル外観









■「6kozzy(シックスコージー)」について

世界中の“美味しい”を集めたショップ

所在地 ： 千草ホテル正面1階

営業時間： 11：00～19：00

定休日 ： 年末年始休

URL ： https://6kozzy.com/





6kozzy内観





■株式会社千草について

千草ホテル(大正3年創業の料亭千草を起源)を核とする飲食業。結婚式場、レストラン、貸衣装、美容室、写真館等、多角的に経営。





【会社概要】

社名 ： 株式会社千草

本社所在地： 北九州市八幡東区西本町1-1-1

代表取締役： 小嶋 亮

事業内容 ： ホテル／結婚式場／レストラン／貸衣装

設立 ： 1941年1月

HP ： https://www.chigusa.co.jp